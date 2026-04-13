ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleBeauty Tips: મોંઘા ફેસવોશ છોડો, રોજ ચણાના લોટથી ચહેરો ધોવાનું શરુ કરો, ચહેરાની રંગત 7 દિવસમાં ફરી જશે

Beauty Tips: મોંઘા ફેસવોશ છોડો, રોજ ચણાના લોટથી ચહેરો ધોવાનું શરુ કરો, ચહેરાની રંગત 7 દિવસમાં ફરી જશે

Besan Beauty Benefits: પાર્લર ટ્રીટમેન્ટ લીધા વિના જો સ્કિનની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાડવા હોય તો ચહેરા સાફ કરવા માટે આજથી ચણાના લોટનો ઉપયોગ શરુ કરો. ચણાના લોટથી ફેસ ધોવાના ફાયદા તમને 7 દિવસમાં દેખાવા લાગશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:49 PM IST
  •  ચણાના લોટથી ફેસ ધોવાના ફાયદા તમને 7 દિવસમાં દેખાવા લાગશે.
  • ચણાના લોટનો ઉપયોગ ચહેરો ધોવા માટે કરો છો તો તેનાથી સ્કીન ક્લિયર દેખાય છે.
  • ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાની 3 રીત 
     

Beauty Tips: મોંઘા ફેસવોશ છોડો, રોજ ચણાના લોટથી ચહેરો ધોવાનું શરુ કરો, ચહેરાની રંગત 7 દિવસમાં ફરી જશે

Besan Beauty Benefits: આજે પણ એવા અનેક લોકો છે જે સ્કીન કેર માટે નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું યોગ્ય માને છે. સ્કીન કેર માટે મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાની બદલે નેચરલ વસ્તુઓ ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો એ હોય છે કે નેચરલ વસ્તુઓ કેમિકલથી મુક્ત હોય છે અને ચહેરા પર આડઅસર કરતી નથી. આજે તમને સ્કિન માટે વરદાન ગણાતા ચણાના લોટના ફાયદા વિશે જણાવીએ. જો તમે ચણાના લોટનો ઉપયોગ ચહેરો સાફ કરવા માટે કરો છો તો તેનાથી સ્કીનને કેવા ફાયદા થાય છે જાણો. 

ચણાના લોટથી ફેસ વોશ કરવાના ફાયદા 

આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ ફેસવોશ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના ફેસવોશનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે આ ફેસવોશને બદલે ચણાના લોટનો ઉપયોગ ચહેરો ધોવા માટે કરો છો તો તેનાથી સ્કીન ક્લિયર દેખાય છે, સ્કીન ટાઈટ રહે છે અને ડેડ સ્કિન પણ નીકળી જાય છે. ચણાના લોટથી ફેશવોશ કરવાથી અન્ય ઘણા ફાયદા થાય છે. 

ચણાના લોટથી ચહેરો ધોવાના ફાયદા 

1. ચણાનો લોટ નેચરલ ક્લિઝર છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીન નેચરલી ક્લીન થાય છે. ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાથી ધૂળ, ડેડ સ્કીન ક્લિયર થઈ જાય છે અને સ્કીન ફ્રેશ તેમજ ગ્લોઈંગ દેખાય છે. 

2. ચણાના લોટના પોષક તત્વો ત્વચાના ડેડ સ્કીન સેલ્સને તુરંત હટાવે છે. ચણાના લોટનો ઉપયોગ નિયમિત કરવામાં આવે તો વારંવાર સ્ક્રબ કરવાની જરૂર પણ રહેતી નથી કારણ કે સ્કીનની સફાઈ રોજ થઈ જાય છે જેના કારણે ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો જળવાઈ રહે છે..

3. ચણાના લોટથી ચહેરો રોજ સાફ કરો તો બ્લેકહેડ્સ અને વાઇટ હેડ્સની સમસ્યા ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે. જો તમને બ્લેકહેબ્સ અને વ્હાઇટ હેડ્સની ફરિયાદ વધારે હોય તો થોડા દિવસ ચણાનો લોટ નો ઉપયોગ કરો.

4. જે લોકોની સ્કીન ઓઇલી હોય તેમણે ચણાના લોટનો ઉપયોગ ખાસ કરવો ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીન પર રહેલું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નીકળી જાય છે જેના કારણે ખીલ થતા નથી.  

ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાની રીત 

ચણાના લોટથી ચહેરો સાફ કરવો હોય તો તમે અલગ અલગ રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેમકે ચણાના લોટમાં પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો અને આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવી ચહેરો સાફ કરો. 

જે લોકોની સ્કીન ડલ થઈ ગઈ હોય અને ડ્રાય રહેતી હોય તેમણે ચણાના દૂધમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી. આ પેસ્ટથી ચહેરો સાફ કરવાથી સ્કીનને જરૂરી મોઈશ્ચર મળે છે અને ચહેરા પર ચમક પણ રહે છે.

ગરમીમાં સ્કિનની બળતરા, સનબર્ન અને રેડનેસથી રાહત મેળવવા માટે ચણાના લોટમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરીને ફેસવોશ બનાવો. આ ફેસવોશનો ઉપયોગ કરવાથી ખીલ, એકને, એક્સ્ટ્રા ઓઇલ સહિતની સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે અને સ્કિનને ઠંડક તેમજ તાજગી મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

