/સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ફેસપેક, ચહેરા પરના વાળથી લઈ ડેડ સ્કિન થઈ જશે દુર, ચહેરા પર દેખાશે ફક્ત ગ્લો

Dead Skin and Facial Hair Removal Face Pack: ચહેરા પર ઝીણા ઝીણા વાળ હોય અને ડેડ સ્કીન હોય તો તેના કારણે ચહેરાની ચમક ઓછી થઈ જાય છે. વાળ અને ડેડ સ્કિનના કારણે ચહેરાનો ટો અનઇવન દેખાય છે અને સ્કીન પર મેકઅપ પણ સારો લાગતો નથી. ચહેરા પરની ડેડી સ્કીન અને વાળની સમસ્યાથી મુક્ત થવું હોય તો ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ ઉપયોગી છે.
વર્ષો પહેલા જ્યારે પાર્લર અને સ્કીન કેર માટેની અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ અસ્તિત્વમાં ન હતી ત્યારે મહિલાઓ પોતાની સુંદરતા જાળવી રાખવા માટે ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતી. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ આજે પણ કરવામાં આવે તો તે અસર દેખાડે છે કારણ કે સમય બદલ્યો છે પણ વસ્તુઓની અસર બદલતી નથી. બસ એ વાતની જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે ત્વચાની કઈ સમસ્યા માટે કઈ ઘરેલું વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. જેમકે ઘરમાં રહેલો ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ ડેડ સ્કીન અને ચહેરાના વાળ દૂર કરવા માટે અસરકારક છે.
ચણાના લોટ અને ચોખાના લોટનો ફેસપેક
ચહેરા પરના વાળ દૂર કરવા માટે યુવતીઓ થ્રેડિંગ, વેક્સ, શેવિંગ કે પછી હેર રીમુવિંગ ટ્રીટમેન્ટની મદદ લેતી હોય છે. પરંતુ દરેક માટે આ કામ કરાવવું શક્ય નથી. આવી યુવતીઓ આ ફેસપેક લગાવી શકે છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી ઇન્સ્ટન્ટ રીઝલ્ટ મળતું નથી પરંતુ ધીરે ધીરે બેસ્ટ રીઝલ્ટ મળે છે અને આ ફેસપેકનો અસર લાંબા સમય સુધી રહે છે. આ ફેસપેકનો ફાયદો એ છે કે તેને લગાડવાથી સ્કીન સાફ થઈ જાય છે જેના કારણે સ્કીન એકદમ સોફ્ટ અને ગ્લો કરતી હોય તેવી લાગે છે.
ફેસપેક બનાવવાની રીત
આ ફેસપેક બનાવવા માટે 2 ચમચી ચણાના લોટમાં 1 ચમચી ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો. સાથે જ તેમાં ચપટી હળદર અને એક ચમચી દહીં ઉમેરો. જો મિશ્રણ ઘટ્ટ હોય તો તેને પાતળું કરવા માટે ગુલાબજળ ઉમેરવું. બધી જ વસ્તુઓને એક બાઉલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લો અને તૈયાર કરેલી પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો. આ ફેસપેક આંખની નીચે અને હોઠની ઉપર ન લગાડો.
15 થી 20 મિનિટમાં આ ફેસપેક સુકાઈ જશે. સુકાઈ જાય પછી હાથને પલાળી ચહેરા પર સર્ક્યુલર મોશનમાં મસાજ કરતા જવું અને ફેસપેકને રીમુવ કરવું. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. ચહેરો સાફ કર્યા પછી કોઈપણ લાઈટ મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરવું.
સપ્તાહમાં કેટલી વખત લગાડવો ફેસપેક ?
અહીં જણાવેલા ફેસપેકનો ઉપયોગ સપ્તાહમાં બે વખત કરો. સપ્તાહમાં બે દિવસ આ ફેસપેક લગાડો અને 30 દિવસ સુધી આ નિયમને ફોલો કરો. ત્રણથી ચાર સપ્તાહમાં જ તમને ચેહરા પર ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)