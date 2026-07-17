Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ફેસપેક, ચહેરા પરના વાળથી લઈ ડેડ સ્કિન થઈ જશે દુર, ચહેરા પર દેખાશે ફક્ત ગ્લો

સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ફેસપેક, ચહેરા પરના વાળથી લઈ ડેડ સ્કિન થઈ જશે દુર, ચહેરા પર દેખાશે ફક્ત ગ્લો

Dead Skin and Facial Hair Removal Face Pack: ચહેરા પરના ઝીણા વાળ અને ડેડ સ્કિન બંનેને પાર્લર ગયા વિના એકસાથે સાફ કરવા હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત આ 2 લોટના મિશ્રણથી બનેલું ફેસપેક લગાડવાનું શરુ કરો. 30 દિવસમાં તમને એવું રિઝલ્ટ જોવા મળશે જેની તમે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST
સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ફેસપેક, ચહેરા પરના વાળથી લઈ ડેડ સ્કિન થઈ જશે દુર, ચહેરા પર દેખાશે ફક્ત ગ્લો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગોવિંદાની ફિલ્મ રુપાનું નામ આવતાં ભડકી સુનિતા આહુજા, ગોવિંદાનું નામ લેવાનું ટાળ્યું
Sunita ahuja51 min ago
2
High Cholesterol55 min ago
3
Brain Chip1 hr ago
4
complaint registered1 hr ago
5
pm modi1 hr ago