Beauty Tips: ચણાના લોટથી પણ સ્કિનને થઈ શકે છે નુકસાન, જાણો કોણે સ્કિન કેરમાં ચણાના લોટનો ઉપયોગ ન કરવો ?
Beauty Tips: સ્કિન કેરમાં વર્ષોથી ચણાના લોટનો ઉપયોગ થતો આવે છે. ચણાનો લોટ દરેક ઘરમાં હોય છે અને સ્કિન કેરમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં પણ આવે છે. પરંતુ ચણાનો લોટ દરેક વ્યક્તિ માટે લાભકારી નથી. આજે તમને જણાવીએ કેવા પ્રકારની સ્કિન પર ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
- દરેક માટે ચણાનો લોટ એક સમાન અસર કરનાર નથી.
- રોજ ચણાના લોટનો ફેસપેક લગાડવાથી ત્વચા છોલાઈ શકે છે.
- જાણો ચણાના લોટમાં કઈ વસ્તુ ઉમેરી ચહેરા પર લગાડવો.
Beauty Tips: યુવતીઓની જેમ યુવકો પણ પોતાની સ્કિનને સંભાળને લઈ જાગૃત થવા લાગ્યા છે. યુવકો પણ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરતા હોય છે. સ્કિન કેર માટે ઘણા લોકો ચણાના લોટને બેસ્ટ માને છે. ચણાનો લોટ ઘરમાં રહેલી એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ દાદી-નાનીના સમયથી સ્કિન કેરમાં થતો આવે છે તેથી લોકો આ વસ્તુ પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરે છે કે ચણાના લોટથી ચહેરાને નુકસાન તો નહીં જ થાય... પરંતુ આ વાત 100 ટકા સાચી નથી. ચણાનો લોટ પણ નુકસાન કરી શકે છે. તેથી ચણાના લોટના ઉપયોગ પહેલા પણ તેના વિશે બધું જ જાણવું જરૂરી છે. જો આજ સુધી તમે આ વાત નથી જાણી તો હવે જાણી લો.
સ્કિન કેરમાં ચણાના લોટનો ઉપયોગ
દરેક વ્યક્તિના સ્કિનનો પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે. તેથી જ ચણાના લોટના ફેસપેક પણ અલગ રીતે રીએક્ટ કરે છે. દરેક માટે ચણાનો લોટ એક સમાન અસર કરનાર નથી હોતો. જેમકે ઓઈલી સ્કિન હોય તેમને ચણાના લોટના જે ફાયદા જોવા મળે તે ફાયદા ડ્રાય સ્કિન ધરાવતા લોકોને ન મળે. ડ્રાય સ્કિન માટે સ્કિન કેર અલગ પ્રકારનું હોય છે. તેથી જ અન્ય વસ્તુઓની જેમ ચણાના લોટનો ઉપયોગ ચહેરા પર કરતાં પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરવો.
સ્કિન પર કોણે ચણાનો લોટ ન લગાડવો ?
ડ્રાય સ્કિન
બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકોની સ્કિન પહેલાથી જ ડ્રાય હોય તેમણે સ્કિન કેરમાં ચણાના લોટનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ખાસ કરીને ચણાના લોટનો ફેસપેક ન લગાડવો. ચણાનો લોટ સ્કિનને વધારે ડ્રાય કરી શકે છે જેના કારણે સ્કિન બેજાન અને રુક્ષ દેખાશે. ચણાનો લોટ સ્કિનમાં જે નેચરલ ઓઈલ હશે તેને પણ દુર કરી દેશે. તેથી ડ્રાય સ્કિનવાળા લોકોએ ચણાના લોટનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
સંવેદનશીલ ત્વચા
ઘણા લોકોની સ્કિન સંવેદનશીલ હોય છે. સેન્સિટીવ સ્કિન હોય તેમણે પણ ચહેરા પર ચણાનો લોટ ન લગાડવો. તેનાથી ચહેરા પર ખીલ, એલર્જી જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. ચણાના લોટ યુઝ કરતાં પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લો. તમારી સ્કિન ઓઈલી હોય પરંતુ જો સેન્સિટીવ હોય તો પણ ચણાના લોટનો ઉપયોગ ટાળવો.
ચણાના લોટથી સ્કિન પર થતી અસરો
- ચણાના લોટનો ઉપયોગ રોજ રોજ સ્કિન પર કરવાથી સ્કિનનું નેચરલ ઓઈલ ઓછું થઈ શકે છે.
- રોજ ચણાના લોટનો ફેસપેક લગાડવાથી ત્વચા છોલાઈ જાય છે. ચહેરા પરથી સ્કિન ઉખડતી હોય તેવું દેખાય છે.
- ચણાના લોટ રોજ યુઝ કરવાથી ત્વચા પર સોજા આવી શકે છે.
- ચણાના લોટના ફેસપેક યુઝ કરવાથી ખીલની સમસ્યા વધી શકે છે.
- ચણાના લોટના ફેસપેક રોજ લગાડવાથી સ્કિન પર બળતરા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
ચણાના લોટમાં કઈ વસ્તુ ઉમેરી શકાય ?
ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તેમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરવી જોઈએ. જેમકે ચણાના લોટમાં દહીં ઉમેરી શકો છો. ચણાના લોટમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી યુઝ કરી શકાય છે, ચણાના લોટમાં હળદર અને ગુલાબજળ પણ મિક્સ કરી શકો છો. એકવાત યાદ રાખવી કે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેને હુંફાળા પાણીથી સારી રીતે સાફ કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
