માખણની જેમ ઓગળી જશે પેટની ચરબી, દરરોજ સવારે કરો આ 3 એક્સરસાઇઝ
પેટની ચરબી ઘટાડવી કોઈ જાદૂ નથી, પરંતુ યોગ્ય એક્સરસાઇઝ અને નિરંતરતાથી તમે તેને સરળતાથી ઘટાડી શકો છો. જો તમે પણ માખણની જેમ પેટની ચરબી ઓગાળવા ઈચ્છો છો તો આ ત્રણ એક્સરસાઇઝ જરૂર કરો.
- બેલી ફેટ આજના સમયમાં સૌથી મોટી સમસ્યા
- બેલી ફેટથી રાહત મેળવવા આ ત્રણ એક્સરસાઇઝ કરો
- થોડા દિવસમાં જોવા મળશે ફેરફાર
Trending Photos
બેલી ફેટ કે લટકતું પેટ આજના સમયમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તેનાથી ઘણા લોકો પરેશાન છે. પેટ બહાર નીકળવાનું સૌથી મોટું કારણ છે અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ અને ખોટા ખાન-પાન. લટકતી ફાંદ ન માત્ર તમારી પર્સનાલિટી બગાડે છે પરંતુ ખુદ પણ અસહજ રહે છે. તેવામાં પેટની ચરબી ઘટાડવા માટે લોકો હંમેશા એક્સરસાઇઝ વિશે જાણવા ઈચ્છે છે, જેની મદદથી જિમ ગયા વગર ઘર પર પેટની ચરબીને ઘટાડી શકાય. અહીં અમે તમને ત્રણ એવી એક્સરસાઇઝ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેની મદદથી તમે થોડા દિવસમાં લટકતી ફાંદથી છુટકારો મેળવી શકો છો.
1. માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બર્સ
આ એક શાનદાર કાર્ડિયો અને કોર વર્કઆઉટ છે જે આખા શરીરની કેલેરી બર્ન કરે છે અને પેટના સ્નાયુઓને ટોન કરે છે. તેને કરવી પણ સરળ છે. તેને કરવા માટે પ્લેન્કની સ્થિતિમાં આવી જાય. હવે વારેવારે તમારા ઘુંટણને તમારી છાતી તરફ લઈ જાવ, જેમ કે તમે કોઈ પહાડ ચઢી રહ્યાં છો. આ હાર્ટ રેટ વધારે છે અને સીધી પેટના નીચલા ભાગના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે.
2. બાઇસિકલ ક્રંચેસ
જ્યારે વાત પેટની ચરબી અને સાઇડ ફેટની આવે છે તો આ એક્સરસાઇઝ સૌથી પ્રભાવી માનવામાં આવે છે. તે માટે પીઠના બળ પર લોટો અને હાથને માથાની પાછળ રાખો. હવે સાયકલ ચલાવવાની જેમ પગ ફેરવો અને તમારી જમણી કોણીથી ડાબા ઘૂંટણ સુધી ટચ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તે ઉપલા, નીચલા અને ત્રાંસા પેટના સ્નાયુઓને એકસાથે લક્ષ્ય બનાવે છે.
3. પ્લેન્ક
આ જોવામાં સરળ છે, પરંતુ પેટની ચરબીને અંદર કરવા માટે સૌથી શક્તિશાળી 'Static' એક્સરસાઇઝ છે. તેને રોકવા માટે પુશ-અપ્સની મુદ્રામાં આવે, પરંતુ તમારી કોણીને જમીન પર ટકાવી દો. તમારા શરીરને માથાથી એડી સુધી સીધી રેખામાં રાખો અને પેટને અંદરની તરફ ખેંચીને રાખો. આ કોર મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે અને પેટને ટાઇટ કરવામાં મદદ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે