કાળી ગરદન સાફ કરવાના ઉપાયો: ટેનિંગ અને ગંદકી દૂર થશે, અજમાવો આ દેશી નુસ્ખો
How To Clean Black Neck: ચહેરો ચમકી રહ્યો છે પરંતુ શું ગરદન પણ એટલી સાફ છે. હંમેશા લોકોની ગરદન તડકા અને મેલથી કાળી પડી જાય છે. કાળી ગરદનને સાફ કરવા માટે તમે આ ઘરેલું નુસ્ખા અપનાવો.
- લાંબા સમયમાં ગરદન પર ધૂળ-માટી જમા થવા લાગે છે
- તડકામાં જવા અને ખ્યાલ ન રાખવાને કારણે ટેનિંગ થઈ જાય છે
- ઘરેલું ઉપાયથી સાફ થઈ જશે ગરદનની ગંદકી
સુંદરતાના ચક્કરમાં લોકો ઘણીવાર ચહેરો તો ચમકાવે છે પરંતુ ગરદન પર ધ્યાન આપતા નથી. તેવામાં લાંબા સમયમાં ગરદન પર ધૂળ-માટી જમા થવા લાગે છે, જે મેલના જિદ્દી અને મોટી પરતના રૂપમાં જમા થઈ જાય છે. તડકામાં જવા અને ખ્યાલ ન રાખવાને કારણે ટેનિંગ થઈ જાય છે અને ગરદનનો રંગ કાળો પડવા લાગે છે. ગરદનમાં ઘણા ફોલ્ડ હોય છે અને આ જગ્યા પર ખાસ કરી કાળી લાઇન જેવી બની જાય છે. ગરદન પર દેખાતી આ કાળી લાઇનો ખરાબ લાગે છે અને ઘણીવાર તેના કારણે શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવું પડે છે. તેવામાં આજે અમે તમને કેટલાક ઘરેલું ઉપાય જણાવી રહ્યાં છીએ, જેનાથી તમે કાળી ગરદનને સાફ કરી શકો છો.
કાળી ગરદન સાફ કરવાના ઉપાય
પ્રથમ ઉપાયઃ અડધું લીંબુ લો અને તેની ઉપર થોડી હળદર નાખો. હવે કોફી પાઉડર, નાળિયેરનું તેલ અને શેંપૂ નાખો. આ લીંબુને ગરદન પર આશરે 10 મિનિટ સુધી સારી રીતે ઘસો. જેમ લીંબુથી વાસણ સાફ કરો તે રીતે ગરદન સાફ કરવાની છે. તેનાથી મેલ અને ટેનિંગ સાફ થઈ જશે અને તમારી કાળી ગરદન થોડા દિવસમાં સાફ થઈ જશે. તેનાથી ડેડ સ્કિન પણ ક્લીન થઈ જશે અને નાળિયેરનું તેલ હોવાને કારણે ત્વચા હાઇડ્રેટ રહેશે.
બીજો ઉપાય- કાળી ગરદનને ક્લીન કરવા માટે સ્ક્રબ પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તે માટે તમે ઓટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓટ્સને પીસી પાઉડર બનાવી લો અને તેમાં થોડું ગુલાબજળ મિક્સ કરો. હવે તૈયાર ઓટ્સને પેસ્ટને સ્ક્રબની જેમ કાળી ગરદન પર લગાવો. થોડા સમય માટે સતત ઘસતા રહો. તેનાથી મેલ, ડેડ સ્કિન અને ત્વચાની કાળાશ દૂર થવા લાગશે.
ત્રીજો ઉપાય- ગરદન અને કોણીની કાળાશ દૂર કરવામાં દહીં અસરકારક છે. તે માટે એક વાટકીમાં થોડું દહીં અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. આ બંને વસ્તુને ભેગી કરી પેસ્ટ બનાવો. તમે ઈચ્છો તો તેમાં 1 ચપટી હળદર નાખી શકો છો. તેને કાળા હિસ્સા પર લગાવો અને હળવા હાથે પાંચ મિનિટ માલિશ કરો. 10 મિનિટ આ પેસ્ટને લગાવી રાખો અને પછી સાફ કરી લો. તેનાથી ધીમે-ધીમે ગરદનની કાશાળ દૂર થશે.
