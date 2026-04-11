ફર્નીચર, બેડ અને દીવાલોમાં લાગી ગઈ છે ઉધઈ? અપનાવો આ દેશી નુસ્ખા, મિનિટોમાં થશે સફાયો

ફર્નીચર, બેડ અને દીવાલોમાં લાગી ગઈ છે ઉધઈ? અપનાવો આ દેશી નુસ્ખા, મિનિટોમાં થશે સફાયો

Deemak Kaise Hataye: શું તમે પણ ઘરના ફર્નીચર અને દીવાલમાં લાગેલી ઉધઈથી પરેશાન છો તો આ આર્ટિકલમાં જણાવવામાં આવેલા સરળ ઉપાયોનો એકવાર પ્રયોગ કરો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:26 PM IST
  • ઘરમાંથી ઉધઈનો સફાયો કરવા અપનાવો આ ટ્રિક
  • દેશી ઉપાયોથી ભાગી જશે ઉધઈ
  • ઓછા ખર્ચમાં મળી જશે ઉધઈથી રાહત

ફર્નીચર, બેડ અને દીવાલોમાં લાગી ગઈ છે ઉધઈ? અપનાવો આ દેશી નુસ્ખા, મિનિટોમાં થશે સફાયો

Termite, White Ants Remedies: ઉધઈ સાંભળવામાં નાનો શબ્દ જરૂર છે, પરંતુ એકવાર ઘરના ફર્નીચર, બેડ કે દીવાલોમાં લાગી જાય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઉધઈ એટલે કે લાકડાનો દુશ્મન. ઉધઈ એવી જીવાત છે જે તમારા ઘરને ચુપચાપ અંદરથી ખોખલું કરે છે. હંમાળા લોકો ઉધઈથી છુટકારો મેળવવા માટે મોંઘા પેસ્ટ કંટ્રોલનો સહારો લે છે, જેમાં હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે અને ઘરમાં ખતરનાક કેમિકલની ગંધ બેસી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારા રસોડામાં ઘણી એવી વસ્તુ રહેલી છે, જે આ ઉધઈને ખતમ કરી શકે છે. આવો જાણીએ ઉધઈથી છુટકારો મેળવવાના દેશી નુસ્ખા.

ઉધઈ હટાવવાના ઘરેલું ઉપાય- (Home remedies to remove termites)
1. લીમડાનું તેલ
લીમડાનું તેલ ઉધઈને મારવાની સૌથી જૂની અને સફળ ટ્રિક છે. તેની કડવાશ અને ગંધથી ઉધય ભાગી જાય છે.

કઈ રીતે કરશો ઉપયોઃ એક સ્પ્રે બોટલમાં લીમડાનું તેલ ભરો અને જ્યાં ઉધઈ હોય ત્યાં સ્પ્રે કરો. જો દીવાલમાં છેદ છે તો રૂને તેલમાં ડૂબાડી તે છેદમાં નાખો. થોડા દિવસમાં ઉધઈ ગાયબ થઈ જશે.

​2. વિનેગર અને લીંબુ
વિનેગર દરેકના ઘરમાં હોય છે. તે ઉધઈને ભગાડવા માટે કોઈ ઝેરથી ઓછું નથી.

ઉપયોગઃ અડધા કપ સફેદ વિનેગરમાં લીંબુનો રસ નાખો. આ સ્પ્રેને બોટલમાં ભરી લો. જ્યાં ઉધઈ હોય ત્યાં સ્પ્રે કરો. તેની એસિડિક પ્રોપર્ટીઝ ઉધઈને તત્કાલ ખતમ કરે છે.

3. બોરિક એસિડ
બોરિક એસિડ ઉધઈને હટાવવા માટે ઉપયોગી છે. તે પાઉડરના રૂપમાં બજારમાં સરળતાથી મળી જાય છે.

કઈ રીતે કરશો ઉપયોગઃ એક ચમચી બોરિક એસિડને એક કપ પાણીમાં મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ફર્નીચરના ખુણા અને પ્રભાવિત હિસ્સા પર છાંટો. તે ઉધઈની નર્વસ સિસ્ટમને ખતમ કરે છે, જેનાથી તે બીજીવાર આવતા નથી.

​4. નમકનું પાણી
નમક માત્ર ભોજનનો સ્વાદ વધારતું નથી, પરંતુ ઉધઈને સૂકવવાનું કામ પણ કરે છે.

ઉપયોગઃ ગરમ પાણીમાં નમક મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ઈન્જેક્શનની મદદથી ઉધઈના છિદ્રમાં નાખો. નમક ઉધઈના શરીરના ભેજને શોષે છે અને તે મરી જાય છે.

5. પ્રકાશ
ઉધઈને અંધારૂ અને ભેજ પસંદ છે. જો તમારા કોઈ નાના ફર્નીચરમાં ઉધઈ લાગી છે, તો તેને 2-3 દિવસ પ્રકાશમાં રાખો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

