/Ayurvedic Herb for Weight Loss: વજન ઓછું કરવાની આયુર્વેદિક રીત, આ 4 વસ્તુથી વજન ઘટશે એ પાછું નહીં વધે, ટ્રાય કરી જુઓ

Ayurvedic Herb for Weight Loss: શરીરનું વજન કંટ્રોલમાં રહે તે માટે લોકો પ્રયત્ન કરતાં હોય છે. વજન ઓછું કરવા માટેના અનેક ઉપાયો વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે પણ આજે તમને વજનથી કાયમી મુક્તિ મેળવવાનો આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવીએ. 4 એવી વસ્તુઓ છે જેના ઉપયોગથી વજન ઓછું થઈ શકે છે અને આ રીતે ઘટાડેલું વજન ફરીથી વધવાની શક્યતા પણ ઓછી છે.
Ayurvedic Herb for Weight Loss: વધારે વજન આજના સમયની એવી સમસ્યા છે જેનાથી અનેક લોકો પરેશાન છે. એક હદથી વધારે વજન વધી જાય તો શરીર ધીરે ધીરે સ્થૂળ થવા લાગે છે. સ્થૂળતાના કારણે શરીરમાં ગંભીર બીમારીઓ પણ જન્મ લે છે. વધેલા વજનને લોકો ત્યાં સુધી ગંભીરતાથી લેતા નથી જ્યાં સુધી વધેલા વજનના કારણે શારીરિક સમસ્યાઓ થવા લાગે. શરીરમાં જ્યારે તકલીફો વધવા લાગે છે ત્યારે લોકો વજન ઘટાડવાના ઉપાય શોધે છે.
વધેલું વજન શરીરને ગંભીર રીતે પ્રભાવિત કરે છે. વધારે વજનના કારણે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ફેટી લીવર, હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ સહિતની ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ વજન વધી ગયું હોય તો વધારે સમય ન બગાડો અને વધેલા વજનને ઘટાડવાના પ્રયત્નો શરૂ કરી દો. વજન ઘટાડવું હોય તો 4 આયુર્વેદિક વસ્તુઓની મદદ પણ લઈ શકો છો. આ 4 વસ્તુઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ કરીને વજન ઘટાડશો તો ઘટેલું વજન વધવાની શક્યતા પણ ઓછી રહેશે.
વજન ઘટાડવાની આયુર્વેદિક રીત
વજન ઘટાડવા માટે તમે નેચરલ અને આયુર્વેદિક વસ્તુઓને અપનાવી શકો છો. આ રીતે વજન ઓછું કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે વજન ઝડપથી નિયંત્રણમાં આવી જશે અને આ ઉપાયોથી કોઈ આડઅસર પણ નહીં થાય.
ત્રિફળાનો ઉપયોગ કરો
વજન નેચરલી ઘટાડવું હોય અને શરીરને અન્ય સમસ્યાઓ પણ દૂર કરવી હોય તો ત્રિફળાનું સેવન નિયમિત કરો. ત્રિફળા ખાવાથી પાચનશક્તિ મજબૂત થશે અને શરીરમાં ગયેલી અશુદ્ધિઓ દૂર થવા લાગશે. રોજ રાત્રે સુતા પહેલા એક ચમચી ત્રિફળા ગરમ પાણી સાથે લેવું.
આમળાનો પાવડર
આયુર્વેદિક ઔષધી આમળા ગુણકારી છે. વજનથી છુટકારો મેળવવા માટે આમળાને ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. આમળા ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે અને શરીરમાંથી વિષાક્ત પદાર્થોને બહાર કાઢે છે. વજન ઘટાડવા માટે નિયમિત આમળાનું જ્યુસ પણ પી શકાય છે.
જીરાનું પાણી
આયુર્વેદ અનુસાર વજન ઓછું કરવા માટે રોજ સવારે જીરાનું પાણી પીવું સૌથી વધારે ફાયદાકારક છે. જીરામાં રહેલા પોષક તત્વો ઝડપથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી બોડી ફેટ ઝડપથી ઓછું થઈ જાય છે.. જીરાનું પાણી વજન ઓછું કરવાની સાથે ફિટનેસ મેન્ટેન કરવામાં પણ મદદ કરશે. તેના માટે એક ગ્લાસ પાણીમાં રાત્રે જીરું પલાળી દો અને સવારે આ પાણીને હૂંફાળું ગરમ કરી પી લેવું.
બ્લેક કોફી
જે લોકોને વધારે વજનની સાથે ડાયાબિટીસ અને ફેટી લીવરની સમસ્યા પણ હોય તેમને બ્લેક કોફી પીવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે. ખાંડ અને દૂધ વિનાની કોફી પીવાથી ફેટ ઝડપથી બળે છે. બ્લેક કોફી વધારાનું વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અહીં દર્શાવેલા વજન ઘટાડવાના ઉપાયો ત્યારે અસર કરશે જ્યારે ડાયટમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવે. વજન ઘટાડવું હોય તો તળેલી વસ્તુઓ, મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ અને ફાસ્ટફૂડ ખાવાનું ટાળવું. બહારની વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરીને ઘરનો ખોરાક લેવો અને તેમાં પણ પ્રોટીન અને ફાઇબર વધારે હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. જો આ રીતે વજન ઘટાડવાના પ્રયત્નો કરશો તો રિઝલ્ટ ઝડપથી જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)