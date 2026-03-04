Prev
Famous Red Light Area In The World: થાઈલેન્ડથી પણ શાનદાર છે આ 5 જગ્યાની રેડ લાઇટ સ્ટ્રીટ, ફરવાનું મન હોય તો જલ્દી બનાવો પ્લાન

Best Cities For Nightlife Tourism: દુનિયાભરના લોકો થાઈલેન્ડમાં જઈ નાઈટ લાઈફની મજા માણે છે. આવો તમને તેનાથી પણ શાનદાર પાંચ જગ્યા વિશે જણાવીએ, જ્યાં તમે નાઇટ લાઇફની મજા માણી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:12 AM IST
Red Light Districts Better Than Thailand: દુનિયાભરના કેટલાક વિસ્તાર એવા છે જે પોતાની નાઇટલાઇફ, મનોરંજન કલ્ચર અને અલગ ઓળખ માટે જાણીતા છે. આ જગ્યા માત્ર પોતાના જૂના ઇતિહાસને કારણે જ નહીં, પરંતુ પોપ કલ્ચર, સંગીત અને શહેરી લાઇફસ્ટાઇલ માટે જાણીતી છે. જો તમે દુનિયાની અનોખી નાઇટ સ્ટ્રીટ્સને એક્સપ્લોર કરવા ઈચ્છો છો તો થાઈલેન્ડ સિવાય આ પાંચ જગ્યાને પણ તમારા ટ્રાવેલ લિસ્ટમાં સામેલ કરી શકો છો.

રીપરબાન, જર્મની
હેમ્બર્ગના એલ્બે નદી કિનારા પાસે આવેલું રીપરબાન ક્યારેક રસ્સી બનાવનાર કારીગરોનો વિસ્તાર હતો, પરંતુ સમયની સાથે તે ખલાસીઓ અને પર્યટકોના મનોરંજનનું કેન્દ્ર બની ગયું. 1960ના દાયકામાં આ વિસ્તાર પોપ સંસ્કૃતિનો ગઢ બની ગયું, જ્યાં ધ બીટલ્સ જેવા જાણીતા બેન્ડએ પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી. આજે આ જગ્યા મ્યુઝિક ક્લબ, થિએટર અને નાઇટલાઇફ માટે જાણીતી છે.

વિલા મિમોસા, રિયો ડી જેનેરિયો
બ્રાઝીલના રિયો ડી જેનેરિયોના ઉત્તરી ભાગમાં સ્થિત વિલા મિમોસા સ્થાનીક નાઇટલાઇફનું મુખ્ય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. આ વિસ્તાર પોતાના અલગ શહેરી કલ્ચર ભીડભાડવાળા માહોલ માટે ચર્ચિત છે. અહીં દરરોજ હજારો લોવો આવે છે અને આસપાસના વિસ્તારના નાના બાર, ગેમ હોલ અને દુકાનોથી ઘેરાયેલું છે.

પિગાલ, પેરિસ
મોંટમાર્ટે પહાડની નીચે વસેલું પિગાલ પેરિસની નાઇટલાઇફનો સિમ્બોલ માનવામાં આવે છે. ક્યારેક બોહેમિયન સમયનું કેન્દ્ર રહેલો આ વિસ્તાર કલાકારો, સંગીતકારો અને રંગીન પોસ્ટરો માટે જાણીતું હતું. આજે પણ ત્યાં ઘણા કાફે, કોન્સર્ટ હોલ અને મનોરંજન સ્થળ હાજર છે, જે પર્યટકો માટે આકર્ષક છે. તમે ફ્રાન્સની મુલાકાત દરમિયાન અહીંની નાઇટ ક્લબની મજા માણી શકો છો.

કાબુકિચો, ટોક્યો
ટોક્યોના શિઝુંકુ વિસ્તારમાં સ્થિત કાબુકિચો બીજા વિશ્વ યુદ્ધ બાદ વિકસિત થયું. તેને હંમેશા મનોરંજનનો જિલ્લો કહેવામાં આવે છે. અહીં અનેક રેસ્ટોરન્ટ, કરાઓકે બાર, નાઇટ ક્લબ અને રોશનીથી જગમગતી શેરીઓ છે. આ વિસ્તાર પરંપરાગત અને આધુનિક શહેરી સંસ્કૃતિની અનોખી મિશાલ રજૂ કરે છે. જો તમે જાપાન જાવ તો અહીંની મુલાકાત લઈ શકો છો.

જોના નોર્તે, મેક્સિકો
તિજુઆનાનું જોના નોર્તે પર્યટક ક્ષેત્રની પાસે સ્થિત છે. આ વિસ્તાર પોતાની નાઇટલાઇફ માટે જાણીતું છે. અહીંનો માહોલ જીવંત રહે છે અને આસપાસ ઘણા બાર, ક્લબ અને સ્થાનીક બજાર હાજર છે. તમે અહીંની નાઇટ લાઇફની મજા માણી શકો છો. જે તમારા માટે યાદગાર સાબિત થઈ શકે છે.

જો તમે દુનિયાની અલગ-અલગ નાઇટ સ્ટ્રીટ્સનો અનુભવ લેવા ઈચ્છો છો તો આ જગ્યા થાઈલેન્ડની જાણીતી ગલીઓથી ઓછી નથી. પરંતુ યાત્રા પહેલા સ્થાનીક નિયમો અને સુરક્ષાની જાણકારી જરૂર રાખો, જેથી તમારી ટ્રિપ યાદગાર અને સુરક્ષિત રહે.

 

