4 લોકોના પરિવાર માટે કેટલા કિલોગ્રામનું વોશિંગ મશીન યોગ્ય છે? જાણો કામની વાત
હંમેશા લોકો વિચારે છે કે વોશિંગ મશીનમાં લખેલું કેજી તેનું વજન હોય છે, પરંતુ તેવું નથી. હકીકતમાં વોશિંગ મશીનમાં કેજીનો મતલબ થાય છે કે મશીન એકવારમાં કેટલા કિલો સૂકા કપડા ધોઈ શકે છે.
Trending Photos
આજના સમયમાં વોશિંગ મશીન દરેક ઘરની જરૂરિયાત બની ગયું છે. તેવામાં જ્યારે નવું વોશિંગ મશીન ખરીદવાની વાત આવે છે તો સૌથી મોટો સવાલ તે થાય છે કે કેટલી કેપેસિટી એટલે કે કેટલા કિલોનું મશીન યોગ્ય રહેશે. ખાસ કરી જો પરિવારમાં 4 સભ્ય છે, તો સાઇઝની પસંદગી જરૂરી બની જાય છે, જેથી કપડા સારી રીતે ધોવાઈ શકે અને મશીન પર વધુ ભાર ન પડે. તેવામાં આવો આજે તમને જણાવીએ કે 4 લોકોના પરિવાર માટે કેટલા કિલોનું મશીન યોગ્ય રહેશે.
વોશિંગ મશીનમાં શું હોય છે કિલોનો અર્થ?
હંમેશા લોકો વિચારે છે કે વોશિંગ મશીનમાં લખેલું કિલો તેનું વજન હોય છે, પરંતુ એવું નથી. હકીકતમાં વોશિંગ મશીનમાં કિલોનો મતલબ હોય છે કે મશીન એકવારમાં કેટલા કિલો સૂકા કપડા ધોઈ શકે છે. એટલે કે એક મશીનની કપડા ધોવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. યોગ્ય મશીનની પસંદગી કરવાથી વીજળી, પાણી અને સમય ત્રણેયની બચત થાય છે.
સૂકા કપડા પ્રમાણે હોય છે કેપેસિટી
વોશિંગ મશીનની ક્ષમતા હંમેશા સૂકા કપડાના વજનના આધારે જણાવવામાં આવે છે. જો મર્યાદા કરતા વધુ કપડાં નાખવામાં આવે તો મશીન સારી રીતે સફાઈ કરી શકતું નથી અને તેના ખરાબ થવાનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી ખરીદી પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે તમારા ઘરમાં સામાન્ય રીતે એક સાથે કેટલા કપડા ધોવાના હોય છે. જો તમારા પરિવારમાં 4 સભ્ય છે તો 7થી 8 કિલોનું વોશિંગ મશીન તમારા માટે સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ કેપેસિટીમાં રોજિંગા કપડા ધોવાઈ જાય છે. સાથે બેડશીટ, કવર અને હળવા-ભારે કપડા પણ સરળતાથી ધોઈ શકો છો.
પરિવાર પ્રમાણે પસંદ કરો વોશિંગ મશીનની સાચી સાઇઝ
જો તમારા પરિવારમાં એક કે બે સભ્યો છો તો 6થી 6.5 કિલોનું મશીન યોગ્ય રહે છે. જો પરિવારમાં 3થી 4 સભ્યો છે તો 7થી 8 કિલોનું મશીન ચાલી શકે છે. આ સિવાય જો તમારા પરિવારમાં 5 કે તેનાથી વધુ સભ્યો છે તો 9થી 10 કિલો કે તેનાથી વધુનું મશીન ફાયદાકારક રહે છે. જો તમે રજાઈ, જેટેક કે પડદા જેવા ભારે કપડા ધોવો છો તો થોડી વધુ કેપેસિટીવાળું મશીન લેવું યોગ્ય છે.
ખરીદતા પહેલા આ વાતનું રાખો ધ્યાન
વોશિંગ મશીન ખરીદવા સમયે માત્ર કિલોગ્રામ નહીં, પરંતુ કેટલાક જરૂરી ફીચર્સ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. મશીનમાં ઈન્વર્ટર ટેક્નોલોજી હોય, જેથી વીજળીનો વપરાશ ઓછો થાય. એનર્જી એફિશિએન્સી સારી હોય અને 5 સ્ટાર રેટિંગવાળું મશીન લાંબાગાળે ફાયદાકારક રહે છે. આ સિવાય ચાઇલ્ડ લોક, ઓટો વોશ પ્રોગ્રામ અને પ્રીસોક જેવા ફીચર્સ દરરોજના ઉપયોગમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે