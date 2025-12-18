Prev
ઓફિસમાં ખુરશી પર બેઠા-બેઠા કમરમાં થાય છે દુખાવો, અપનાવો આ ઉપાય, મળશે રાહત

yoga for back pain: આજકાલની જીવનશૈલી અને સતત ઓફિસમાં બેસી રહેવાને કારણે ઘણા લોકોને કમરમાં દૂખાવો રહેતો હોય છે. જો તમે પણ કમરમાં દુખાવાની સમસ્યાથી પીડિત છો તો કેટલાક યોગાસન કરી રાહત મેળવી શકો છો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:38 PM IST

lower back pain;  કમરનો દુખાવો આજના સમયમાં એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગયો છે. લાંબા સમય સુધી કમ્પ્યુટર બેસવું, ખોટી પોઝીશનમાં સૂવું કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીની કમી આ બધા કારણો કમર દુખાવાને જન્મ આપે છે.

નિયમિત યોગ અભ્યાસ ન માત્ર કમરના દૂખાવાને દૂર કરે છે, પરંતુ કરોડરજ્જુને મજબૂત બનાવી ભવિષ્યમાં દુખાવાની આશંકા પણ ઘટાડે છે. આવો જાણીએ એવા ત્રણ અસરકારક યોગાસનો વિશે જે કમર દુખાવામાંથી રાહત અપાવવામાં મદદરૂપ છે.

1. ભુજંગાસન
ભુજંગાસન એ કમર અને પીઠના સ્નાયુઓને મજબૂત કરવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ યોગ આસન છે. આ આસનમાં વ્યક્તિ પેટ પર સૂઈને હાથની મદદથી શરીરના ઉપરના ભાગને ઉંચો કરે છે. આનાથી કરોડરજ્જુ લવચીક બને છે અને પીઠના નીચેના ભાગમાં ખેંચાય છે, જે પીડામાંથી રાહત આપે છે. દરરોજ 3-5 મિનિટ ભુજંગાસન કરવાથી કમરના દુખાવાને ઘણી હદ સુધી ઓછી કરી શકાય છે.

2. બિલાડી-ગાય પોઝ
આ એક સરળ પરંતુ ખૂબ જ અસરકારક યોગ આસન છે જે કરોડરજ્જુને સક્રિય કરે છે. આ આસનમાં, પીઠને એકાંતરે ઉપર અને નીચે ખેંચવામાં આવે છે, જે કરોડરજ્જુમાં લવચીકતા લાવે છે અને જડતામાં રાહત આપે છે. માર્જારિયાસન કરવાથી પીઠના નીચેના ભાગમાં લોહીનો પ્રવાહ વધે છે અને પીડામાં ઘણી રાહત મળે છે.

3. પશ્ચિમોત્તનાસન
આ મુદ્રામાં બેસીને શરીર આગળ નમેલું રહે છે. આ યોગ પોઝિશન માત્ર પીઠનો દુખાવો જ નહીં પરંતુ હેમસ્ટ્રિંગ સ્નાયુઓને પણ ખેંચે છે. આનાથી શરીરનો તણાવ ઓછો થાય છે અને પીઠની જડતાથી રાહત મળે છે. જો પશ્ચિમોત્તનાસન ધીમે ધીમે કરવામાં આવે તો સારું પરિણામ મળે છે.

