/Exercises For Belly Fat: રોજ આ 3 કસરતો કરવાનો નિયમ બનાવી લો, 21 દિવસમાં ઓગળવા લાગશે પેટની ચરબી

Exercises For Belly Fat: જો તમારું પેટ પણ વધી ગયું છે અને તમારે ફુલેલા પેટને સપાટ કરવું છે તો આ 3 કસરતો કરવાનું શરુ કરો. આ 3 કસરતો 21 દિવસ નિયમિત કરવાથી પેટની ચરબી ઓગળવા લાગે છે. આ 3 કસરતો કઈ છે અને કેવી રીતે કરવાની હોય ચાલો તમને જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક.
Exercises For Belly Fat: આખા શરીરનું ફેટ ઓછું થઈ જાય પણ પેટની જેટલી ચરબી ઝડપથી ઓછી થતી નથી. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે પેટની જેટલી ચરબીને ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે પરંતુ તેમને સફળતા મળતી નથી એટલે કે પેટની ચરબી ઓછી થતી નથી. જો તમારી સાથે પણ આવું થયું હોય અને હવે તમે કોઈ એવો ઉપાય શોધી રહ્યા હોય જેનાથી પેટની ચરબી ઉતરી જ જાય તો આ જાણકારી તમારા માટે ઉપયોગી છે. અહીં 3 એવી એક્સરસાઇઝ છે જેને નિયમિત કરવાથી પેટની ચરબી ઓગળવા લાગે છે. આ 3 એક્સરસાઇઝને ફિટનેસ એક્સપર્ટ બેલી ફેટ ઓછું કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ માને છે.
ફિટનેસ એક્સપર્ટ અનુસાર યોગ્ય આહાર, હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરવાની સાથે આ 3 એક્સરસાઇઝ જો કોઈ વ્યક્તિ રોજ કરે તો 21 દિવસમાં તેના પેટની ચરબી ઓછી થવા લાગે છે. 21 દિવસ નિયમિત આ કામ કરી લેવાથી શરીરમાં ફરક દેખાવા લાગે છે. પેટની ચરબી ઝડપથી ઓછી કરે તેવી ત્રણ એક્સરસાઇઝ કઈ છે જાણી લો.
પેટની ચરબી ઓછી કરતી 3 એક્સરસાઇઝ
પ્લેન્ક
પ્લેન્ક એક્સરસાઇઝ વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે. આ એક્સરસાઇઝ પેટના સ્નાયુને મજબૂત કરે છે અને બોડી પોશ્ચર સુધારવામાં મદદ કરે છે. પ્લેન્ક એક્સરસાઇઝ બેલી ફેટ ઘટાડવા માટે સૌથી અસરકારક છે. પ્લેન્ક કરવા માટે મેટ પાથરી તેના પર ઉંધા સુઈ જવું. ત્યાર પછી કોણી અને પગના પંજાની મદદથી શરીરના ઉપરના ભાગને ઉપર ઉઠાવો. આ સમયે શરીર સીધું રાખવું અને પેટના સ્નાયુને અંદર તરફ ખેંચી રાખો. પ્લેન્કમાં 30 સેકન્ડથી 60 સેકન્ડ સુધી શરીરને આ પોઝિશનમાં હોલ્ડ કરો. આ એક્સરસાઇઝને રેસ્ટ લેતા લેતા ત્રણથી ચાર વખત કરવી.
બાયસિકલ ક્રંચીસ
બાયસિકલ ક્રંચીસ પણ પેટના ઉપરના ભાગની, નીચેના ભાગની અને સાઇડની ચરબી ઓછી કરવા માટે અસરકારક ગણાય છે. આ એકસરસાઈઝ પેટની આસપાસની ચરબીને ટાર્ગેટ કરે છે. તેના માટે મેટ પર સીધા સુઈ જવું. બંને હાથને માથાની પાછળ રાખો અને માથું થોડું ઉપર કરો. પગને હવામાં ઉપર કરો અને પછી સાયકલ ચલાવતા હોય તે રીતે પગની મૂવમેન્ટ કરો. પગની મૂવમેન્ટ કરતી વખતે જમણા હાથની કોણીને ડાબા પગના ઘૂંટણ પર અડાડો અને ડાબા હાથની કોણીને જમણા ઘુંટણ પર અડાડવાનો પ્રયત્ન કરો.
માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બર
પેટની ચરબી ઓછી કરવા માટે માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બર એક્સરસાઇઝ પણ બેસ્ટ છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી કેલેરી ઝડપથી ઓછી થાય છે. માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બર કરવા માટે સૌથી પહેલા પુશઅપ કરતાં હોય તેવી પોઝિશનમાં આવી જવું. ત્યાર પછી વારા ફરતી પગને એવી રીતે ચલાવવો કે તમે દોડી રહ્યા હોય. માઉન્ટન ક્લાઈમબર્સનો એક સેટ 40 સેકન્ડ સુધી સતત કરો અને પછી 30 સેકન્ડ બ્રેક લઈ ફરીથી 40 સેકેન્ડ એક્સરસાઇઝ કરો. આ એક્સરસાઇઝના ત્રણ સેટ પૂરા કરવા.
ઉપર જણાવેલી 3 એક્સરસાઇઝ નિયમિત કરવાની સાથે ડાયટમાં પણ ફેરફાર કરવા. એક્સરસાઇઝ અને ડાયટ બંને સાથે કરવાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ મળે છે. જંક ફૂડ, મેંદો અને મીઠાઈ ખાવાનું બંધ કરી દેવું. આહારમાં પ્રોટીન અને ફાઇબરની માત્રા વધારે હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. દિવસ દરમ્યાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું અને રાત્રે પૂરતી ઊંઘ કરવી. આ બધું જ એક સાથે કરવાથી પેટની ચરબી ઝડપથી ઓછી થતી જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)