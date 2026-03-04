Birth Certificate Rule Change: જૂના જન્મ પ્રમાણપત્ર હવે બેકાર, આ રીતે ઘરે બેઠા મેળવો નવું બર્થ સર્ટિફિકેટ
Birth Certificate Applying Process: વર્ષ 2012 થી 2022 વચ્ચે ઇસ્યુ થયેલા જન્મ પ્રમાણપત્રો હવે રદ ગણાશે. તમારે હવે નવું બર્થ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવું પડશે. જાણો તેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા.
Birth Certificate: જો તમે વર્ષ 2012 થી 2022 વચ્ચે દિલ્હીમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર (Birth Certificate) બનાવડાવ્યું હતું, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) દ્વારા એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત આ 10 વર્ષો દરમિયાન જાહેર કરાયેલા તમામ પ્રમાણપત્રોના રજીસ્ટ્રેશન નંબર બદલી નાખવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે રહેલું જૂનું બર્થ સર્ટિફિકેટ હવે અમાન્ય થઈ ગયું છે. સરકારી કામો, સ્કૂલ એડમિશન અથવા પાસપોર્ટ માટે હવે તમારે નવા રજીસ્ટ્રેશન નંબર વાળું ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ જ આપવું પડશે.
દિલ્હી MCDએ કર્યા ફેરફાર
દિલ્હીમાં રહેતા લોકો માટે MCDએ પોતાની સિસ્ટમ અપડેટ કરી છે. આ અપડેટને કારણે જૂના રેકોર્ડ્સને નવા ડેટાબેઝ સાથે સિંક કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે જૂના સર્ટિફિકેટના નંબર હવે કામ કરશે નહીં.
નવું સર્ટિફિકેટ બનાવવું કેમ જરૂરી છે?
- સ્કૂલ એડમિશન માટે: જૂના નંબર પોર્ટલ પર સર્ચ કરવાથી 'Not Found' બતાવી શકે છે.
- પાસપોર્ટ અને આધાર માટે: વેરિફિકેશન સમયે જૂનો નંબર અમાન્ય ઠરી શકે છે.
- સરકારી કામકાજ માટે: કોઈપણ કાયદાકીય દસ્તાવેજ માટે હવે અપડેટેડ વર્ઝન જ સ્વીકારવામાં આવશે.
કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો નવું બર્થ સર્ટિફિકેટ?
ગભરાવાની જરૂર નથી, MCDએ આ ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન અને સરળ બનાવી છે...
- 1. સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://rbd.mcdonline.nic.in](https://rbd.mcdonline.nic.in) પર જાઓ.
- 2. તમારી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (North, South અથવા East) પસંદ કરો.
- 3. 'Birth and Death Registration'ના ટેબ પર ક્લિક કરો.
- 4. તમારી જૂની માહિતી (જેમ કે જન્મ તારીખ, બાળકનું નામ, માતા-પિતાનું નામ) નાખીને સર્ચ કરો.
- 5. સ્ક્રીન પર તમારો રેકોર્ડ નવા નંબર સાથે દેખાશે, તેને 'Download' કરી લો.
આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો
- કોઈ શુલ્ક નથી: ડિજિટલી સાઈન કરેલા (Digitally Signed) આ નવા સર્ટિફિકેટને ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે કોઈ વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે નહીં.
- QR કોડ: નવા સર્ટિફિકેટ પર એક QR કોડ હશે, જેને સ્કેન કરીને તેની સત્યતાની તપાસ ગમે ત્યાં કરી શકાય છે.
- માત્ર 2012-2022 માટે: આ ફેરફાર મુખ્યત્વે આ સમયગાળાના રેકોર્ડ્સ માટે જ કરવામાં આવ્યો છે.
દસ્તાવેજોનું અપડેટેડ રહેવું આજના સમયમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમારા ઘરમાં પણ કોઈ બાળક અથવા સભ્યનું જન્મ પ્રમાણપત્ર 2012 થી 2022 વચ્ચેનું હોય, તો આજે જ MCDની વેબસાઇટ ચેક કરો અને નવું વર્ઝન મેળવી લો. જૂના કાગળના ભરોસે રહેવાથી છેલ્લી ઘડીએ તમારું કામ અટકી શકે છે.
