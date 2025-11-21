Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Mangalsutra: સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ માટે કાળો રંગ અશુભ, તો પછી મંગળસૂત્રમાં કેમ હોય છે કાળા રંગના મોતી?

Mangalsutra Black Moti: સનાતન પરંપરામાં કાળા રંગને અશુભતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તેથી, પૂજા-પાઠ અથવા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં આ રંગનો ઉપયોગ વર્જિત ગણાય છે. બીજી બાજુ, પરિણીત મહિલાઓની સૌથી મોટી ઓળખ મંગળસૂત્રને કાળા રંગના મોતીઓ વિના અધૂરું માનવામાં આવે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

Mangalsutra: સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ માટે કાળો રંગ અશુભ, તો પછી મંગળસૂત્રમાં કેમ હોય છે કાળા રંગના મોતી?

Mangalsutra: સનાતન પરંપરામાં કાળા રંગને અશુભતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે શુભ અને માંગલિક કાર્યોમાં કાળા રંગનો ઉપયોગ વર્જિત ગણાય છે. પૂજા-પાઠ, સગાઈ, લગ્ન-વિવાહ, પર્વ-તહેવાર કે અન્ય કોઈ પણ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનમાં સામાન્ય રીતે કાળા રંગની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. એટલું જ નહીં, પરિણીત મહિલાઓને ધાર્મિક કાર્યક્રમો કે પૂજા-પાઠમાં કાળા રંગના કપડાં પહેરવાની પણ મનાઈ હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પરંતુ શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે પરિણીત મહિલાઓના મંગળસૂત્રમાં કાળા રંગના મોતી અવશ્ય હોય છે. આ કાળા મોતીઓ વિના મંગળસૂત્ર અધૂરું માનવામાં આવે છે. આવો, તેની પાછળનું કારણ જાણીએ.

મંગળસૂત્રમાં કેમ હોય છે કાળા મોતી?
હિન્દુ ધર્મની માન્યતાઓ અનુસાર, લગ્ન પછી પરિણીત સ્ત્રીઓ સોળ શૃંગાર કરે છે. તેમાં વીંછીયા (પગની વીંટી), બંગડી, સિંદૂર અને મંગળસૂત્ર સહિત અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં પણ કાળા મોતીઓથી બનેલા મંગળસૂત્રનું વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રોના જાણકાર જણાવે છે કે મંગળસૂત્રના દોરામાં પરોવવામાં આવેલા કાળા મોતી સૌભાગ્યને ખરાબ નજરથી બચાવે છે. આ દિવ્ય મોતી સૌભાગ્યની આસપાસ આવતી નકારાત્મક ઊર્જાનો નાશ કરે છે.

આ સિવાય, સંબંધોમાં મીઠાશ અને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવા માટે મંગળસૂત્રમાં કાળા મોતીઓ પરોવવામાં આવે છે. તેનાથી સ્ત્રીઓના સૌભાગ્ય અને સંબંધ પર ક્યારેય કોઈની ખરાબ નજર પડતી નથી. જ્યોતિષીઓ માને છે કે કાળા મોતી અને સોનાના સંયોજનથી બનેલું મંગળસૂત્ર વધુ પ્રભાવશાળી હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સોનાનો સંબંધ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે જણાવવામાં આવ્યો છે. સોનું જીવનમાં ગુરુના પ્રભાવને વધારે છે અને ખુશીઓના સંચારમાં વૃદ્ધિ કરે છે.

ભૂલથી પણ કોઈને ન આપો મંગળસૂત્ર
જ્યોતિષીઓ માને છે કે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ ક્યારેય પોતાના સૌભાગ્યની સામગ્રી કોઈ અન્ય મહિલાને ન આપવી જોઈએ. ખાસ કરીને મંગળસૂત્ર જેવી પવિત્ર વસ્તુ ભૂલથી પણ કોઈ અન્ય મહિલાને ન આપો. જો તમે સૌભાગ્યની સામગ્રી કોઈને આપવા માંગો છો કે દાન કરવા માંગો છો, તો તેને અલગથી ખરીદીને જ આપો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
mangalsutraMangalsutra black motikala motimarried womenshadi vivahshubh ashubhhindu Dharma

Trending news