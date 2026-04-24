Lemon Juice: શું ખરેખર વાળમાં લીંબનો રસ લગાડો તો વાળ સફેદ થઈ જાય ? જાણો શું છે હકીકત
Lemon Juice: વાળમાં લીંબુનો રસ લગાડવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે પણ લીંબુને લઈને લોકોના મનમાં ડર હોય છે કે વાળમાં લીંબુ લગાડવાથી વાળ સફેદ થવા લાગે છે. આ વાત સાચી છે કે નહીં અને વાળમાં લીંબુનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ચાલો તમને જણાવીએ.
- . વાળમાં લીંબુ લગાડવાના ફાયદા વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે
- લીંબુ લગાડવાથી વાળ સફેદ થતા હોવાની માન્યતા છે.
- શું ખરેખર વાળમાં લીંબુ લગાડવાથી વાળ સફેદ થાય જાણો
Trending Photos
Lemon Juice: વાળ સફેદ થવા આજના સમયમાં સૌથી વધુ જોવા મળતી હેર પ્રોબ્લેમ છે. નાની ઉંમરમાં સફેદ થતા વાળથી યુવાનો પરેશાન હોય છે. જો કે ઘણા લોકોનું એવું કહેવું હોય છે કે વાળમાં લીંબુ લગાડવાથી વાળ ઝડપથી સફેદ થવા લાગ્યા છે. વાળમાં લીંબુ લગાડવાના ફાયદા વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે પરંતુ જો લીંબુ લગાડવામાં બેદરકારી રાખવામાં આવે કે યોગ્ય રીત ફોલો કરવામાં ન આવે તો લીંબુના કારણે કેટલીક સમસ્યા થઈ શકે છે પણ લીંબુથી વાળ સફેદ થવા લાગે તે વાત સાચી છે કે નહીં ચાલો જણાવીએ.
હેર એક્સપર્ટ અનુસાર વાળમાં લીંબુ લગાડવાથી વાળ ઝડપથી સફેદ થવા લાગે તે વાત ખોટી છે. લીંબુમાં રહેલું એસિડ વાળનો રંગ સફેદ કરી નાખે એવું નથી હોતું. સ્કેલ્પ સંબંધિત સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લીંબુનો રસ વાળની હેલ્થ માટે લાભકારી છે પણ હા એ વાત પાક્કી છે કે લીંબુનો રસ લગાડવામાં ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે.
વાળમાં લીંબુનો રસ લગાડવાની સાચી રીત
એક્સપર્ટ અનુસાર વાળમાં લીંબુનો રસ લગાડવાની સાચી રીત ખબર હોવી જરૂરી છે. નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. વાળમાં ડાયરેક્ટ લીંબુનો રસ અપ્લાય કરવાનું હંમેશા ટાળવું. લીંબુના રસને તેલમાં મિક્સ કરીને કે એલોવેરા જેવી વસ્તુમાં મિક્સ કરીને લગાડી શકો છો. લીંબુમાં સિટ્રિક એસિડ હોય છે. તેનાથી વાળનું સંક્રમણ અને ડેંડ્રફ દુર થાય છે. તેના માટે વાળમાં લીંબુનો રસ નાળિયેર કે બદામના તેલ સાથે મિક્સ કરીને લગાડો.
કઈ કઈ વસ્તુઓમાં મિક્સ કરી શકો લીંબુનો રસ ?
લીંબુનો રસ ડાયરેક્ટ વાળમાં ક્યારેય ન લગાડવો. લીંબુનો રસ વાળમાં લગાડવાથી રેડનેસ, ખંજવાળ, બળતરા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. વાળમાં લગાડવા માટે લીંબુનો રસ તમે અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે મિક્સ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓ નીચે દર્શાવ્યાનુસારની છે.
- પલાળેલી મેથીની પેસ્ટમાં લીંબુનો રસ ઉમેરી વાળમાં લગાડી શકો છો.
- નાળિયેર કે એરંડીયાના તેલમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડી શકો છો.
- મહેંદી પાવડરમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડી શકો છો.
- એલોવેરા જેલમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે