Cooking Hacks: કાળા તલ અને કલૌંજી એક નથી, જાણો કઈ વસ્તુઓમાં કલૌંજી ઉમેરવાની હોય અને ક્યારે કાળા તલ યુઝ કરવા

Cooking Hacks: કાળા તલ અને કલોંજી એક જ હોય છે તેવું ઘણા લોકો માનતા હોય છે. પરંતુ આ બંને કાળા દાણા એકસરખા દેખાય છે પણ એક હોતા નથી. તેનો ઉપયોગ પણ અલગ અલગ રીતે કરવાનો હોય છે. આજે તમને જણાવીએ રસોઈમાં ક્યારે કાળા તલ યુઝ કરવા જોઈએ અને કઈ વસ્તુઓમાં કલોંજી ઉમેરવી ?
 

Last Updated: May 13, 2026, 01:19 PM IST

Cooking Hacks: ભારતીય રસોઈ સમૃદ્ધ છે. આપણે ત્યાં મસાલાનું વૈવિધ્ય અનેરું છે. એક જ શાકમાં અલગ અલગ મસાલા ઉમેરી તેને અલગ સ્વાદ આપી શકાય છે. વાનગીમાં એક મસાલો વધારે કે ઓછો ઉમેરવાથી તેના સ્વાદમાં ફરક પડી જતો હોય છે. ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે વિવિધ પ્રકારના મસાલા અને દાણાની ઉપયોગ થતો હોય છે. જેમકે અલગ અલગ પ્રકારના ખડા મસાલા, રાઈ જીરું, મેથી, તલ, કલોંજી વગેરે. આ મસાલામાંથી મોટાભાગના લોકોને કલોંજી અને કાળા તલમાં ગેરસમજ થઈ જાય છે. 

કલોંજી અને કાળા તલ દેખાવમાં એક જેવા જ લાગે છે તેથી લોકો એવું માની લેતા હોય છે કે બંને વસ્તુ એક જ છે. પરંતુ કલૌંજી અને કાળા તલ બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે અને તેનો રસોઈમાં ઉપયોગ કરવાની રીત પણ અલગ અલગ છે. જે વસ્તુમાં કલોંજી ઉમેરવાની હોય તેમાં તમે કાળા તલ ઉમેરી દો તો સ્વાદ બરાબર આવતો નથી ઘણી વખત સ્વાદ બગડી પણ જાય છે. તેવી જ રીતે જ્યાં કાળા તલનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યાં કલોંજીનો ઉપયોગ કરવાથી વાનગી બગડી શકે છે. કારણ કે આ બંને વસ્તુનો સ્વાદ પણ અલગ અલગ હોય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ કલોંજી અને કાળા તલ વચ્ચે શું અંતર છે અને તેનો રસોઈમાં ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય ?

કલોંજીનો સ્વાદ અને ઉપયોગ કરવાની રીત 

કલોંજી એવો મસાલો છે જેના દાણા કાળા તલ જેવા જ દેખાય છે. કલોંજી ના દાણા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. કલોંજીનો ઉપયોગ વજન ઘટાડવાથી લઈને હેલ્થ પ્રોબ્લેમમાં પણ કરવામાં આવે છે. કલોંજીનો સ્વાદ ડુંગળી જેવો થોડો તીખો અને કડવો હોય છે. તેની સુગંધ તેજ અને તીખી હોય છે. તેથી કલોંજીનો ઉપયોગ ઘણી વાનગીઓમાં વઘારમાં કરવામાં આવે છે જેથી તેની તીખાશ બેલેન્સ થઈ જાય..

કઈ વસ્તુઓમાં ઉમેરી શકાય કલોંજી? 

કલોંજી નો ઉપયોગ વઘારમાં કરવો જોઈએ.. શાક, દાળ, ચટણી જેવી વાનગીઓમાં વઘારમાં કલોંજી ઉમેરવાથી તેનો સ્વાદ વધી જાય છે.. વઘારમાં જ્યારે લીમડાના પાન, હિંગ જેવા મસાલા ઉમેરો ત્યારે કલોંજી ઉમેરવાની હોય છે. કલોંજીનો ઉપયોગ વાનગીઓમાં અને અથાણામાં પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને તેલમાં સાંતળવી જરૂરી હોય છે. 

કાળા તલનો સ્વાદ અને ઉપયોગની રીત 

સફેદ તલની જેમ કાળા તલ પણ ગરમ તાસીરના હોય છે. કાળા તલનો ઉપયોગ પણ હેલ્થ પ્રોબ્લેમમાં ઔષધી તરીકે કરવામાં આવે છે. સફેદ તલની સરખામણીમાં કાળા તલમાં આયરન વધારે હોય છે. કાળા તલ નો સ્વાદ થોડો અખરોટ જેવો લાગે છે. કાળા તલ વાનગીમાં ઉમેરવાથી નટી ફ્લેવર આપે છે. કાળા તલને ક્રંચ માટે વાનગીમાં ઉમેરવાના હોય છે.

કઈ વાનગીઓમાં યુઝ કરવા કાળા તલ ?

કાળા તલને સલાડ, સેન્ડવિચમાં ટોપિંગની જેમ યુઝ કરી શકાય છે. કાળા તલને થોડા શેકીને સલાડમાં ઉમેરીને ખાવાથી તે ક્રંચી બની જાય છે અને સ્વાદ વધી જાય છે. કાળા તલનો ઉપયોગ શિયાળામાં લાડુ બનાવવામાં પણ કરવામાં આવે છે. કાળા તલને નાન, મફીન, કૂકીઝ, બિસ્કીટ જેવી વસ્તુઓમાં ઉમેરીને યુઝ કરી શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતીસામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

