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હાર્ટએટેકના એક મહિના પહેલા શરીર આપે છે કેટલાક ખાસ સંકેત! જાણવા ખુબ જરૂરી

આજકાલ બદલાતી લાઈફસ્ટાલના કારણે નાની ઉંમરે હાર્ટએટેક જોવા મળે છે. જો તમે પણ તમારા હ્રદયનું સારી રીતે ધ્યાન રાખવા માંગતા હોવ તો આ માહિતી જાણવી જોઈએ. હાર્ટએટેક આવવાનો હોય તેના એક મહિના પહેલા કયા કયા સંકેત જોવા મળી શકે તે જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:52 PM IST
હાર્ટએટેકના એક મહિના પહેલા શરીર આપે છે કેટલાક ખાસ સંકેત! જાણવા ખુબ જરૂરી
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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