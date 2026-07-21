/હાર્ટએટેકના એક મહિના પહેલા શરીર આપે છે કેટલાક ખાસ સંકેત! જાણવા ખુબ જરૂરી

આજકાલના સમયમાં બદલાતી જીવનશૈલીને કારણે દેશમાં હાર્ટએટેકના મામલા તેજીથી જોવા મળી રહ્યા છે. હવે નાની ઉંમરે પણ હાર્ટએટેક આવી રહ્યા છે. આવામાં સાઓલ હાર્ટ સેન્ટરના સંસ્થાપક એમબીબીએસ અને એમડી ડોક્ટર બિમલ છાજેર જણાવે છે કે હાર્ટએટેકના એક મહિના પહેલા શરીરમાં કયા પ્રકારના સંકેત જોવા મળે છે. જેને ઓળખીને તમે તમારો બચાવ કરી શકો છો.
હાર્ટ એટેકના એક મહિના પહેલા શરીરમાં જોવા મળે આ લક્ષ્ણો
છાતીમાં તકલીફ
જો છાતીમાં અચાનક વધુ પડતું ડિસ્કમ્ફર્ટ કે પ્રેશર ફીલ થાય તો આ એક લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો પહેલા આવું નહતું થતું પરંતુ આ બધા વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક છાતીમાં ટાઈટનેસ, પ્રેશર, હેવિનેસ કે બળતરા મહેસૂસ થઈ રહી હોય પરંતુ થોડીવાર બાદ ઠીક થઈ જાય તો તેને હળવાશમાં ન લો. આ હાર્ટની બીમારીની પેટર્ન છે આથી તરત ડોક્ટરને દેખાડવું જોઈએ.
શ્વાસ ચડવો
જો જરા પણ ચાલો અને તમને શ્વાસ ચડે કે ચાલતી વખતે જો તમે બોલતા હોવ અને શ્વાસ ચડે કે ફૂલે કે સીડીઓ ચડો તો પણ શ્વાસ ફૂલવા લાગે તો તેને ચેતવણી સમજો. ખાસ કરીને મોટી ઉમરે અને ડાયાબિટીસવાળાને આ સમસ્યા વધુ થાય છે.
થાકી જવું
જો તમે બહુ જલદી થાકી જતા હોવ તો આ પણ એક લક્ષ્ણ હોઈ શકે છે. જો રૂટીન કામ કરતા કરતા તમને એમ લાગે કે બોડી સાથ નથી આપતું તો બની શકે કે તમે પણ દિલના દર્દી બન્યા હોવ આથી એકવાર ડોક્ટરને જરૂર દેખાડો.
બંને હાથમાં દુખાવો
જો તમને બંને હાથમાં, ગરદનમાં, જડબામાં, ખભાની આસપાસ કે પછી બેક સાઈડમાં રહી રહીને દુખાવો થતો હોય તો તેને સામાન્ય ન સમજવું. આ પણ હાર્ટ એટેકનો એક સાઈલેન્ટ સંકેત છે.
કોલ્ડ સ્વેટિંગ
જો તમને ઠંડીમાં પણ પરસેવો વળતો હોય તો આ પણ એક લક્ષણ હોઈ શકે છે. ભૂખ ન લાગતી હોય, ચક્કર આવતા હોય તમને વારંવાર ઉલટી જેવું મહેસૂસ થતું હોય તો આ પણ નબળા હાર્ટનું એક લક્ષણ હોઈ શકે છે.
વારંવાર ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થવી
જો તમારી ઊંઘ વારંવાર ડિસ્ટર્બ થતી હોય કે તમને જલદી ઊંઘ ન આવતી હોય તો આ પણ હાર્ટ એટેકનું એક લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો તમને મહિનામાં આવું અનેકવાર થતું હોય તો તમારે ડોક્ટરને મળવું જોઈએ.
કયા લોકોને હોય છે વધુ જોખમ?
જે લોકોને બીપી વધારે હોય, જેમને ડાયાબિટીસ હોય, બેડ કોલસ્ટ્રોલ વધેલું હોય, જે લોકો સ્મોકિંગ કરતા હોય અને જેમની ફેમિલી હીસ્ટ્રી હોય. જે લોકો ચાલીસ પાર હોય પરંતુ કોઈ ફિઝિકલ એક્સર્સાઈઝ ન હોય તો આવા લોકોમાં હાર્ટએટેકનું જોખમ વધુ રહે છે.
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