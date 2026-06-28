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Recipe: શાક શું બનાવવું સમજાતું ન હોય તો બનાવો બટેટાનું નેપાળી સ્ટાઈલ ઇંસ્ટંટ અથાણું, આંગળા ચાટીને ખાશે લોકો

Instant Pickle Recipe: રાત્રે કયું શાક બનાવવું તે સમજાતું ન હોય તો બાફેલા બટેટાનો ઉપયોગ કરીને પરોઠા સાથે ખાવા માટે નેપાળી સ્ટાઈલ અથાણું બનાવો. આ અથાણું બનાવવા માટે વધારે કુકીંગ કરવાની નથી. ઘરમાં સામગ્રી તૈયાર હોય તો આ વાનગી ફટાફટ બની જાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:55 PM IST
Recipe: શાક શું બનાવવું સમજાતું ન હોય તો બનાવો બટેટાનું નેપાળી સ્ટાઈલ ઇંસ્ટંટ અથાણું, આંગળા ચાટીને ખાશે લોકો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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