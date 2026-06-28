/Recipe: શાક શું બનાવવું સમજાતું ન હોય તો બનાવો બટેટાનું નેપાળી સ્ટાઈલ ઇંસ્ટંટ અથાણું, આંગળા ચાટીને ખાશે લોકો

Instant Pickle Recipe: રાતના સમયે જમવા માટે શું બનાવવું તેવો પ્રશ્ન અનેક મહિલાઓને સતાવતો હોય છે. રાતના સમયે ઘરના લોકોને પણ ચટપટું અને કંઈક નવું ખાવું હોય છે. આ ઈચ્છા પૂરી કરશે બટેટાનું નેપાળી સ્ટાઇલ અથાણું. બટેટા, ડુંગળી અને તલની મદદથી આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાનું હોય છે. આ અથાણું એટલું ટેસ્ટી હોય છે કે તમે જેને શાકને બદલે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે તેને બનાવવાની રીત પણ ખુબ જ સરળ છે. ઘરમાં રહેલી ચારથી પાંચ વસ્તુની મદદથી જ બટેટાનું અથાણું બની જશે.
બટેટાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાની સામગ્રી
બાફેલા બટેટા બે, સ્લાઈસમાં સમારેલી ડુંગળી અડધો કપ, અડધો કપ સમારેલી કાકડી, ઝીણા સમારેલા મરચાં, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, બે ચમચી તલ, વઘાર માટે રાઈ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીંબુનો રસ.
બટેટાનું અથાણું બનાવવાની રીત
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)