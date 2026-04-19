weight Loss: આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું શરુ કરી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરો, કંઈપણ કર્યા વિના વધેલું વજન ઓછું થવા લાગશે

ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleweight Loss: આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું શરુ કરી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરો, કંઈપણ કર્યા વિના વધેલું વજન ઓછું થવા લાગશે

What To Eat For weight Loss: વજન ઓછું કરવું છે પણ ડાયટિંગ કે કરસત નથી થઈ શકે એમ ? તો વજન ઓછું કરવાનો ત્રીજો રસ્તો છે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરો. વજન વધવાનું મુખ્ય કારણ જ સ્લો મેટાબોલિઝમ હોય છે. ફુડ હેબિટમાં આ 5 ફેરફાર કરીને તમે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરી લેશો તો વજન આપોઆપ ઓછું થવા લાગશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:22 AM IST
  • વજન વધવાનું મુખ્ય કારણ જ સ્લો મેટાબોલિઝમ હોય છે.
  • જો તમે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરો છો તો શરીરમાં જામેલી ચરબી આપોઆપ ઓછી થવા લાગશે. 
  • મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવાની રીત વિશે જાણો.
     

What To Eat For weight Loss: વધેલું વજન ઓછું કરવું હોય તો કસરત કરવી પડે કે પછી ડાયટિંગ કરવી પડે. લોકો ફક્ત આ બે રીતથી જ વજન ઘટાડવા વિશે જાણે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વજન ઘટાડવાની ત્રીજી રીત પણ છે ? જેમાં તમારે એક્સરસાઇઝ કે ડાયટિંગ કરવાની જરૂર પડતી નથી. જો તમે કસરત કર્યા વિના કે ડાયટિંગ કર્યા વિના વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો તેના માટે આ રીત અપનાવો. જે રીતની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા. આપણા શરીરનું વજન ત્યારે વધે જ્યારે આપણું મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ ગયું હોય. જો તમે મેટાબોલિઝમ ની પ્રક્રિયાને બુસ્ટ કરો છો તો શરીરમાં જામેલી ચરબી આપોઆપ ઓછી થવા લાગશે. 

શરીરનું સ્લો થયેલું મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો તેના માટે વધારે મહેનત કરવાની પણ જરૂર નથી. સવારથી રાત સુધીની ફૂડ હેબિટમાં આ 5 ફેરફાર કરી લેવાના છે. આ 5 ફેરફાર ફુડ હેબિટમાં કરી લેશો તો મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે અને વજન આપોઆપ ઘટવા લાગશે. જો તમારે કોઈપણ પ્રકારની મહેનત વિના વજન ઘટાડવું છે તો આ રીતે ટ્રાય કરી શકો છો. 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવાની રીત 

દિવસની શરૂઆત ગ્રીન ટી કે બ્લેક કોફી સાથે 

જો તમારે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું છે તો સૌથી પહેલા સવારની આદત બદલો. સવારના સમયે ખાંડ અને દૂધવાળી ચા પીવાને બદલે ગ્રીન ટી અથવા તો બ્લેક કોફી પીવાનું શરૂ કરો. દિવસ દરમિયાન પણ ચા ને ગ્રીન ટી સાથે રિપ્લેસ કરો. દિવસમાં બે કપ ગ્રીન ટી અથવા તો બ્લેક કોફી પીશો તો એનર્જીનું સ્તર જળવાઈ રહેશે અને વધારાની કેલેરી ઝડપથી બર્ન થશે. 

પ્રોટીનવાળો નાસ્તો 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા માટે બીજો નિયમ છે કે સવારનો નાસ્તો એવો કરો જેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોય. પ્રોટીન રીચ બ્રેકફાસ્ટ વજન ઘટાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. સવારના નાસ્તામાં પ્રોટીનનો સમાવેશ કરવા સિવાય દિવસ દરમિયાન પણ આહારમાં પ્રોટીન અને ફાઇબર વધારે હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. પ્રોટીન અને ફાઇબર શરીરને કેલરી બાળવામાં મદદ કરશે અને સ્નાયુ મજબૂત કરશે. 

ડાયટમાં આખા અનાજ સામેલ કરો 

આહારમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારવા માટે આખા અનાજનો સમાવેશ શરૂ કરો. જવ, રાગી, બ્રાઉન રાઈસ, ઓટ્સ જેવી વસ્તુઓ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે આવી વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહે છે અને મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થાય છે. આહારમાં આખા અનાજનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. 

આહારમાં મરી અને આદુનો સમાવેશ કરો 

આ વાત ખૂબ ઓછા જાણે છે કે આહારમાં કાળા મરી અને આદુ જેવા મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થાય છે. આદુ અને કાળા મરી જેવા મસાલામાં એવા તત્વો હોય છે જે ફેટ બર્નીગ પ્રોસેસને વધારવામાં મદદ કરે છે. દિવસ દરમિયાન ના આહારમાં કાળા મરી અને આદુનો સમાવેશ કરી શકો તેવા પ્રયત્ન કરો. 

એક મુઠ્ઠી નટ્સ અને બીજ ખાવા 

મેટાબોલિઝમને સપોર્ટ કરવા માટે દિવસ દરમિયાન એક મુઠ્ઠી નટ્સ અને અલગ અલગ પ્રકારના બીજ ખાવાનો નિયમ બનાવો. નટ્સ અને બીજને તમે સલાડ સાથે, સ્મુધીમાં કે કોઈપણ રીતે ખાઈ શકો છો. નટ્સ અને બીજ હેલ્ધી ફેટ અને પ્રોટીનનો સારો સોર્સ છે તેનાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે અને શરીરમાં હોર્મોન્સ સંતુલન પણ જળવાશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Weight lossMetabolismlifestyleHealthy Food

Trending news