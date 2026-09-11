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BRICS સમિટમાં મહેમાનોને પીરસાશે ખાસ વાનગીઓ, જાણો મહેમાનોના શાહી જમણવારમાં કઈ કઈ વાનગીઓ હશે

BRICS Summit 2026 Food Menu: દિલ્હી ખાતે 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે 18 મી બ્રિક્સ સમિટ યોજાશે. બ્રિક્સ સમિટની તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. દુનિયાભરના દેશોમાંથી આવનાર નેતાઓ અને વિદેશી મહેમાનોના ભોજન માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:24 AM IST
BRICS સમિટમાં મહેમાનોને પીરસાશે ખાસ વાનગીઓ, જાણો મહેમાનોના શાહી જમણવારમાં કઈ કઈ વાનગીઓ હશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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BRICS સમિટમાં મહેમાનોને પીરસાશે ખાસ વાનગીઓ, જાણો મહેમાનોના જમણવારમાં કઈ કઈ વાનગી હશે
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