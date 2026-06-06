/ફરવાનો કરી રહ્યાં છો પ્લાન? ભારતના ટોપ-5 સૌથી સસ્તા હનીમૂન ડેસ્ટિનેશન

Budget Friendly Honeymoon Destinations India: લગ્ન બાદ દરેક કપલની ઈચ્છા હોય છે કે તે સાથે મળી યાદગાર સમય પસાર કરે અને કોઈ સુંદર જગ્યાએ હનીમૂન મનાવવા જાવ. પરંતુ ઘણીવાર લગ્નમાં વધુ ખર્ચથી બજેટ ઘટી જાય છે અને લોકો પોતાની પસંદગીની જગ્યાએ જવાનો પ્લાન છોડી દે છે. તેવામાં જો તમે પણ લગ્ન બાદ કોઈ સારી અને સસ્તી જગ્યા શોધી રહ્યાં છો તો તમારે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભારતમાં એવી ઘણી સુંદર જગ્યા આવે છે, જ્યાં ઓછા ખર્ચમાં પણ શાનદાર હનીમૂન મનાવી શકાય છે. આવો તમને જણાવીએ હનીમૂન ડેસ્ટિનેશન વિશે.
મનાલી, નૈનીતાલ અને મસૂરી છે શાનદાર વિકલ્પ
ભારતમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને બજેટ ફ્રેન્ડલી હનીમૂન ડેસ્ટિનેશનમાં સૌથી પ્રથમ નામ આવે છે મનાલીનું. અહીં બરફથી ઢંકાયેલા પહાડ, ઠંડી હવાઓ અને સુંદર વાદીઓ આ જગ્યાને કપલ્સ માટે લોકપ્રિય બનાવે છે. આ સિવાય નૈનીતાલ પણ ઓછા બજેટમાં ફરવા માટે સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. અહીંના તળાવો અને પહાડો કપલ્સને પસંદ આવે છે. તો મસૂરીને પણ પહાડોની રાણી કહેવામાં આવે છે, જ્યાંનું હવામાન અને પ્રાકૃતિક સુંદરતા દરેકનું દિલ જીતે છે. સાથે આ જગ્યાઓ પર હોટલ અને ખાવા-પીવાની સુવિધાઓ પણ ઓછા બજેટમાં મળી જાય છે.
ગુલમર્ગ અને લક્ષદ્વીપમાં મળશે અલગ અનુભવ
વાત કરીએ જમ્મુ-કાશ્મીરના સુંદર હિલ સ્ટેશન ગુલમર્ગની તો અહીં બરફથી ઢંકાયેલા પહાડ, લીલા મેદાનો અને રંગબેરંગી ફૂલ આ જગ્યાને ખાસ બનાવે છે. અહીં કપલ્સ ગોંડાલો રાઇડ, ટ્રેકિંગ, હાઇકિંગ અને સ્કીઇંગ જેવી ગતિવિધિનો આનંદ લઈ શકે છે. આ સિવાય લક્ષદ્વીપ પણ હનીમૂન માટે શાનદાર જગ્યા માનવામાં આવે છે. અહીંના શાંત સમુદ્રી કિનારા, બ્લૂ પાણી અને કોરલ રીફ કપલ્સને એક અલગ અનુભવ આપે છે. અહીં સ્નોર્કલિંગ, સ્કૂબા ડાઇવિંગ અને સન બાથ જેવી ગતિવિધિ લોકપ્રિય છે. મહત્વનું છે કે ગુલમર્ગનો 5 દિવસ અને 4 રાતનો પ્રવાસ 10-15 હજારમાં થઈ શકે છે. જ્યારે લક્ષદ્વીપનો 4 દિવસ અને 3 રાતનો પ્રવાસ આશરે 20 હજારમાં કરી શકાય છે.
ગંગટોક અને રણ ઓફ કચ્છ પણ છે ખાસ
આ સિવાય જો તમે પહાડો અને પ્રાકૃતિક નજારા વચ્ચે સમય પસાર કરવા ઈચ્છો છો તો સિક્કિમની રાજધાની ગંગટોક પણ તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. અહીંનું શાંત વાતાવરણ અને સુંદર પહાડ કોઈ વિદેશી જગ્યા જેવો અનુભવ આપે છે. કલપ્સ અહીં તાશી વ્યૂ પોઈન્ટથી કંચનગંજાનો નજારો જોઈ શકે છે, ત્સોમગો તળાવ ફરી શકે છે અને સ્થાનીક બજારમાં ખરીદી કરી શકે છે. તો ગુજરાતનું રણ ઓફ કચ્છ પણ હનીમૂન માટે એક અનોખી જગ્યા છે. દૂર-દૂર સુધી ફેલાયેલું સફેદ રેગિસ્તાન અને રણ ઉત્સવનો રંગારંગ માહોલ આ જગ્યાને ખાસ બનાવે છે. અહીં સંગીત, લોક નૃત્ય અને સુંદર નજારાનો આનંદ લઈ શકાય છે. ગંગટોકની 6 દિવસ અને 5 રાતની ટ્રિપ આશરે 20 હજાર સુધીમાં થઈ શકે છે. જ્યારે કચ્છના રણની ટ્રિપ 10 હજારમાં કરી શકાય છે.
ઉટી અને માઉન્ટ આબુ પણ સારો વિકલ્પ
જો તમે પહાડો વચ્ચે કોઈ અલગ અનુભવ શોધી રહ્યાં છો તો ઉટી પણ એક સારો વિકલ્પ છે. અહીંની લીલોતરી, ચાના બગીચા અને શાંત વાતાવરણ કપલ્સને પસંદ આવે છે. આ સિવાય માઉન્ટ આબુ પણ ઓછા ખર્ચમાં હનીમૂન માટે જાણીતું છે. જે રાજસ્થાનનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન છે, જ્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં કપલ પહોંચે છે. સૌથી સારી વાત છે કે અહીં પહોંચવાનો ખર્ચ પણ ઓછો થાય છે.