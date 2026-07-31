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  • /Clove Face pack: લવિંગના આ ફેસપેકથી મટી શકે છે ચહેરા પર થયેલા ખીલ, ઘરે દેશી ઢબે બનાવેલા લેપથી વધશે સુંદરતા

Clove Face pack: લવિંગના આ ફેસપેકથી મટી શકે છે ચહેરા પર થયેલા ખીલ, ઘરે દેશી ઢબે બનાવેલા લેપથી વધશે સુંદરતા

Clove Face pack: જો તમારા ચહેરા પર ખીલ છે અને તમારે આ ખીલના ડાઘ ન રહે તે રીતે મટાડવા હોય અને સાથે જ સ્કિનની સુંદરતા પણ વધારવી હોય તો તેના લવિંગનો આ ફેસપેક ટ્રાય કરો, દેશી ઢબે બનતા આ ફેસપેકથી ખીલ મટી જશે અને સ્કિન પર ગ્લો પણ આવી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 31, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:46 PM IST
Clove Face pack: લવિંગના આ ફેસપેકથી મટી શકે છે ચહેરા પર થયેલા ખીલ, ઘરે દેશી ઢબે બનાવેલા લેપથી વધશે સુંદરતા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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