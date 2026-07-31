/Clove Face pack: લવિંગના આ ફેસપેકથી મટી શકે છે ચહેરા પર થયેલા ખીલ, ઘરે દેશી ઢબે બનાવેલા લેપથી વધશે સુંદરતા

Clove Face pack: ચહેરા પર ખીલ થવા આજના સમયની ખુબ જ સામાન્ય સમસ્યા છે. ઘણી વખત ખીલ મટી જાય છે પણ તેના ડાઘ ચહેરા પર રહી જાય છે. ખીલ મટાડવા અને ચહેરા પરથી ડાઘ દૂર કરવા માટે હળદર, ચંદન, મુલતાની માટી જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમે ખીલની સમસ્યાને લવિંગ વડે દૂર કરી શકો છો ? લવિંગ નો ફેસપેક વર્ષો જૂનો ઉપાય છે તેને કરવાથી ચહેરા પરના ખીલ મટી જાય છે ડાઘા દૂર થાય છે અને ચહેરાની સુંદરતા પણ વધે છે. લવિંગનો આ ફેસપેક પારંપરિક બ્યુટી સિક્રેટ છે જે આજે અમે તમને જણાવીએ.
લવિંગના ફેસપેકના ફાયદા
ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતમાં મહિલાઓ લવિંગને શેકીને આ રીતે પેસ્ટ બનાવીને ચહેરા પર લગાવે છે. માનવામાં આવે છે કે લવિંગમાંથી તૈયાર થતો આ લેપ ચહેરા પરથી ખીલ અને ખીલના ડાઘ દૂર કરે છે અને ચહેરા પર ગ્લો વધારે છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ લવિંગનો પારંપરિક લેપ કેવી રીતે બનાવવાનો હોય
લવિંગનો ફેસપેક બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા લવિંગને તવા પર ધીમા તાપે શેકી લો. લવિંગ બરાબર શેકાઈ જાય પછી તેને ઠંડા કરીને તેનો પાવડર બનાવવો. આ પાવડરમાં એક ટીપું ઘી, થોડું ગુલાબજળ, મધ, ચંદન પાવડર ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. તમે ઘી ને બદલે નાળિયેર તેલ નો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને મધને બદલે મલાઈનો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે. આ ફેસપેકને ચહેરા પર લગાવો. માનવામાં આવે છે કે આ ફેસપેક ચહેરા પરથી ખીલ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે અને ચહેરા પર ગ્લો વધારે છે.
લવિંગમાં રહેલું યુજેનોલ સ્કિનની સમસ્યા દૂર કરી સ્કિનની સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરે છે. જોકે લવિંગનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેનો પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો જોઈએ. પેચ ટેસ્ટ કરવા માટે લવિંગનું ફેસ પેક બનાવીને પહેલા ચહેરા પર લગાડવાને બદલે હાથ પર લગાડી જોવું. જો ફેસ પેક લગાડ્યા પછી બળતરા થાય, ખંજવાળ આવે કે સ્કીન લાલ થઈ જાય તો લવિંગનો ઉપયોગ ચહેરા પર ન કરવો. આ સિવાય જે લોકોને સ્કીન સેન્સેટિવ હોય અથવા તો સ્કીન સંબંધિત કોઈ સમસ્યા હોય તો તેણે પણ લવિંગનો ઉપયોગ સાવધાની પૂર્વક કરવો અથવા તો એક્સપર્ટની દેખરેખમાં કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)