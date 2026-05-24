/શું ફક્ત ખાંડ ખાવાનું છોડી દઈએ તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ થઈ જાય? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Diabetes: ભારતમાં ડાયાબિટીસના ઘણા દર્દીઓ છે અને ડાયાબિટીસમાં એવી સામાન્ય માન્યતા હોય છે કે શુગરના કારણે આ બીમારી થાય છે અને તે ખાવાનું બંધ કરી દઈએ તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરી શકાય. આ અંગે એક્સપર્ટ શું કહે છે તે ખાસ જાણવું જરૂરી છે.
ભારત એ વૈવિધ્ય સભર દેશ છે. જો કે દરેક જગ્યાએ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ખાંડનો ઉપયોગ તો થતો હોય છે. ચા, દૂધ, કોફી, ભારતીય ભોજન વગેરેમાં ખાંડ વપરાતી હોય છે. ખાંડનું સેવન એ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે એ ખબર હોવા છતાં ભારતમાં ખાંડનો ઉપયોગ ભારતીયો વધુ પ્રમાણમાં કરતા જોવા મળે છે. ખાંડનું વધુ પડતું સેવન કરવાથી શુગર એટલે કે ડાયાબિટીસનું પણ જોખમ રહે છે. ભારતમાં ડાયાબિટીસના ઘણા દર્દીઓ જોવા મળે છે. આજે પણ મોટાભાગના લોકોને એમ જ લાગતું હોય છે કે ખાંડ ખાવાથી બ્લડ શુગર લેવલ વધે છે અને જો ખાંડનું સેવન ઘટાડીએ તો બ્લડ શુગર લેવલ ઘટે છે અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ થઈ શકે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ આ વિશે શું અભિપ્રાય ધરાવે છે તે પણ ખાસ જાણો.
ડાયાબિટીસનું એકમાત્ર કારણ ખાંડ નથી!
પહેલા તો દરેક ડાયાબિટીસના દર્દીએ એ સમજવું જોઈએ કે ડાયાબિટીસ થવાનું એકમાત્ર કારણ ખાંડ નથી. ડાયાબિટીસ ખરેખર શું છે એ સમજવું જરૂરી છે. જ્યારે શરીરમાં ઈન્શ્યુલિન પૂરતા પ્રમાણમાં ન બનતું હોય અથવા તો શરીરમાં ઈન્શ્યુલિન બરાબર રીતે કામ કરી શકતું ન હોય તો આ સ્થિતિમાં ડાયાબિટીસ થાય છે. આથી એ સમજવું પડશે કે ફક્ત ખાંડનું સેવન છોડવાથી તમે તમારા બ્લડ શુગર લેવલને ઘટાડી શકશો નહીં.
માત્ર ખાંડ નહીં પરંતુ ખાણીપીણી બદલવી પડશે
હેલ્થસાઈટ ડોટ કોમના અહેવાલમાં ડો. નીરજકુમારને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ડાયાબિટીસના દર્દી મોટાભાગે ખાંડ તો સંપૂર્ણ રીતે ખાવાની બંધ કરી દે છે પરંતુ પોતાના ડાયેટમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ખાય છે તેના પર ધ્યાન આપતા નથી. તેમને લાગે છે કે ખાંડનું સેવન કરવાથી બ્લડ શુગર વધે છે જ્યારે સફેદ ચોખા, મેદો, કોલ્ડ ડ્રીંક્સ, જંક ફૂડ, પેકેજ્ડ ફૂડ, અને વધુ પડતું તળેલું તીખું ખાવાથી પણ બ્લડ શુગર ઝડપથી વધે છે. જો તમે કાર્બોહાઈડ્રેટવાળી કોઈ પણ ચીજ ખાશો તો તેનાથી તમારું બ્લડ શુગર વધે જ છે કારણ કે તે શરીરમાં જઈને ગ્લુકોઝમાં ફેરવાય છે અને તેનાથી શુગર લેવલ વધે છે.
શું ખાઓ છો એ પણ મહત્વનું છે
ડાયાબિટીસના દર્દી મોટાભાગે એ વાતનું તો પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખે છે કે ડાયાબિટીસમાં શુગરવાળી વસ્તુઓ ખાવાની નથી. પરંતુ શું ખાવાનું છે તેના પર ધ્યાન આપતા નથી. જે લોકોને ડાયાબિટીસની ફરિયાદ હોય તેમના માટે સંતુલિત ભોજન ખુબ જરૂરી છે. જેમાં મિલેટ્સ, દાળ, લીલા શાકભાજી, સલાડ, ફળ, અને પ્રોટીન પૂરતા પ્રમાણમાં હોય. િયમિત રીતે તેનું સેવન કરતા રહેવાથી ડાયાબિટીસમાં સારું પરિણામ મળી શકે છે.
ફક્ત ડાયેટ ઠીક કરવાથી જ કામ ન ચાલે
એક ડાયાબિટીસના દર્દી માટે એ વાત ખુબ જરૂરી છે કે તેનો ડાયેટ યોગ્ય હોય, કારણ કે ખોટી ચીજવસ્તુ ખાવાથી બ્લડ શુગર વધે છે. પરંતુ ફક્ત ડાયેટ સુધારવાથી જ કામ થશે એવું નથી તમારે લાઈફસ્ટાઈલમાં પણ સુધારા કરવા જરૂરી છે. જેટલું બ્લડ શુગર લેવલ સંતુલિત કરવું જરૂરી છે એટલું જ લાઈફસ્ટાઈલ સારી રાખવી પણ જરૂરી છે. આથી રોજ 30 મિનિટ વોકિંગ અને થોડી ઘણી કસરતો નિયમિત રીતે કરવી જોઈએ. આ સાથે જ માનસિક સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવું ખુબ જરૂરી છે. કારણ કે તણાવ બ્લડ શુગરને કંટ્રોલ થવા દેતો નથી.
ડોક્ટર કહે છે કે ડાયાબિટીસ માત્ર શુગરની બીમારી છે એવું ન સમજો. કારણ કે તે સમગ્ર શરીર સાથે જોડાયેલી એક એવી બીમારી છે જેને યોગ્ય ખાણીપીણી, નિયમિત વ્યાયામ,પૂરતી ઊંઘ, તણાવ ઘટાડીને, અને ડોક્ટરની સલાહ સાથે સારી ીરતે કાબૂમાં કરી શકાય છે. જો વાત ખાંડ છોડવાની આવે તો તે પણ જરૂરી છે પરંતુ ફક્ત ખાંડ છોડી દેવી એ પૂરતી નથી તેની સાથે સાથે બ્લડ શુગર લેવલ વધારે તેવી તમામ ચીજોથી અંતર જાળવવું એ પણ જરૂરી છે.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમારો હેતુ ફક્ત ડાયાબિટીસ સંલગ્ન સાચી માહિતી આપવાનો છે. અહીં અપાયેલી કોઈ પણ જાણકારીનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસ કે કોઈ પણ બીમારીની સારવાર તરીકે ન થવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.