ACમાંથી નિકળતા પાણીનો ઉપયોગ કપડાં ધોવા માટે કે બેટરીમાં કરી શકાય છે? મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ ભૂલ
AC Water Use: લોકો વારંવાર પૂછે છે કે શું AC માંથી નીકળતું પાણી વાપરવા માટે સલામત છે. શું તેનો ઉપયોગ કપડાં ધોવા કે અન્ય હેતુઓ માટે થઈ શકે છે? ચાલો જાણીએ.
AC Water Use: ઉનાળા દરમિયાન, જ્યારે AC ઉપયોગમાં હોય છે, ત્યારે ACમાંથી પાણી ટપકતું રહે છે. લોકો ઘણીવાર તેને સ્ટોર કરે છે અને ઘરના કામો માટે ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે કપડાં ધોવા, બેટરી રિફિલ કરવા વગેરે. આ કેટલું યોગ્ય છે? ચાલો જાણીએ.
ઉનાળામાં ACના પાણીના ઉપયોગનો પ્રશ્ન
ઉનાળા દરમિયાન, AC લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, અને પાણી સતત ટપકતું રહે છે. ઘણા લોકો માને છે કે આ પાણી સ્વચ્છ છે, તેથી તેનો ઉપયોગ વિવિધ ઘરગથ્થુ હેતુઓ માટે થઈ શકે છે. જો કે, આ પાણી ખરેખર કેટલું સ્વચ્છ છે તેની સચોટ અને સંપૂર્ણ માહિતી હોવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
ACનું પાણી કેવી રીતે બને છે?
જ્યારે રૂમમાં ગરમ હવા ACના ઠંડા કોઇલ સાથે અથડાય છે, ત્યારે હવામાં રહેલો ભેજ ટીપાંમાં ફેરવાય છે. આ પાણી, જેને કન્ડેન્સેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે પાઈપ દ્વારા બહાર નિકળે છે.
શું આ પાણી ખરેખર સ્વચ્છ છે?
આ પાણી સ્પષ્ટ દેખાઈ શકે છે, પરંતુ તે હંમેશા શુદ્ધ હોતું નથી. જ્યારે તે પાઈપો, ટાંકીઓ અને ડ્રેનેજ લાઈનોમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તે ધૂળ, કાટ, બેક્ટેરિયા અને ગંદકીથી દૂષિત થઈ શકે છે, જે તેને અશુદ્ધ અને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બનાવે છે.
શું AC પાણીને બેટરીમાં નાખી શકાય?
ઘણા લોકો તેને સારૂ પાણી સમજીને બેટરીમાં નાખી શકે છે, પરંતુ આ સલાહભર્યું નથી. અશુદ્ધ પાણી બેટરી પ્લેટોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને તેની લાઈફ ઘટાડી શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તે બેટરીને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને ગંભીર અકસ્માતોનું કારણ બની શકે છે.
છોડ માટે તેનો ઉપયોગ કેટલો સલામત છે?
કેટલાક લોકો છોડ માટે AC પાણીનો ઉપયોગ પણ કરે છે, પરંતુ તેમાં આવશ્યક ખનિજોનો અભાવ હોય છે. જો પાણી દૂષિત હોય, તો તે જમીન અને છોડના મૂળ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
શું તમારે આ પાણીનો ઉપયોગ કપડાં ધોવા માટે કરવો જોઈએ?
AC પાણીને કપડાં ધોવા માટે પણ સારો વિકલ્પ માનવામાં આવતો નથી. તેમાં રહેલી સૂક્ષ્મ ગંદકી અથવા ફૂગ કપડાંની સ્વચ્છતા અને તાજગીને અસર કરી શકે છે, જેના કારણે ખંજવાળ, ચેપ અને અન્ય સમસ્યાઓ થાય છે.
તેનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો શ્રેષ્ઠ છે?
આ પાણીનો ઉપયોગ ફ્લોર સાફ કરવા, બાથરૂમ ધોવા, કાર કે બાઇક સાફ કરવા અને શૌચાલય ફ્લશ કરવા માટે થઈ શકે છે.
