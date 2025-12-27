Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Recipe: ગાજરનું અથાણું બનાવી છેલ્લે ઉમેરી દેજો આ વસ્તુ, 1 વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય ગાજર

Carrot Pickle Recipe: ગાજરની સીઝન ચાલી રહી છે અને માર્કેટમાં લાલ ટમેટા જેવા ગાજર મળી રહ્યા છે અને તમારે પણ ગાજરનું ચટપટું અથાણું ઘરે બનાવવું હોય તો તમને તેની રીત જણાવી દઈએ. આ રીતે તમે ગાજરનું અથાણું બનાવશો તો અથાણું 1 વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

Recipe: ગાજરનું અથાણું બનાવી છેલ્લે ઉમેરી દેજો આ વસ્તુ, 1 વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય ગાજર

Carrot Pickle Recipe: શિયાળાની શરૂઆત થાય એટલે ઘરમાં ગાજર વધારે પ્રમાણમાં દેખાવા લાગે છે. શિયાળો એટલે લાલ ગાજરની સીઝન. લાલ ગાજરનો ઉપયોગ અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓમાં કરવામાં આવે છે. મોટાભાગે લાલ ગાજરમાંથી લોકો હલવો જ બનાવતા હોય છે. ત્યાર પછી ગાજરનું અથાણું સૌથી વધુ બને છે. શિયાળામાં સૌથી સારા ગાજર મળતા હોય છે તેથી ઘણા લોકો આખા વર્ષ માટે ગાજરનું અથાણું આ સમયે બનાવતા હોય છે. જો તમારે પણ આ વર્ષે ગાજરનું અથાણું ઘરે બનાવવું છે તો ચાલો તમને તેની રીત જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરીને તમે ઘરે જ ખાટું અને તીખું ગાજરનું અથાણું બનાવી શકો છો. આ અથાણું વર્ષો સુધી ખરાબ થતું નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગાજરનું ચટાકેદાર અથાણું બનાવવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. સાથે જ જણાવીએ કે અથાણાને કેવી રીતે સ્ટોર કરવાથી તેમાં વર્ષો સુધી ફંગસ લાગતી નથી અને સ્વાદ પણ એવો ને એવો રહે. ગાજરના અથાણા માટેની જરૂરી બધી જ ટ્રીક પણ આજે તમને જણાવી દઈએ. 

ગાજરનું અથાણું બનાવવાની સામગ્રી 

લાલ ગાજર 1 કિલો
સરસવનું તેલ 250 ગ્રામ 
રાઈ 100 ગ્રામ 
વરીયાળી 60 ગ્રામ 
મેથી દાણા 30 ગ્રામ 
લાલ મરચું પાવડર બે મોટા ચમચા 
હળદર એક ચમચી 
મીઠું સ્વાદ અનુસાર 
હિંગ એક ચમચી 
વિનેગર બે ચમચી 

ગાજરનું અથાણું બનાવવાની રીત 

સૌથી પહેલા ગાજરનું અથાણું બનાવવા માટે ગાજરને પાણીથી ધોઈ તેની છાલ કાઢી લાંબા ટુકડામાં કાપી લો. ગાજરના ટુકડા કર્યા પછી તેને 5 કલાક તડકામાં અથવા તો પંખા નીચે ફેલાવીને રાખી દો જેથી તેમાં રહેલો ભેજ નીકળી જાય. ગાજરનું અથાણું બનાવતા પહેલા આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે, જો આ રીતે ગાજરને સુકવી લેશો તો ગાજર સડશે નહીં. ઘણા લોકો આ સ્ટેપ ફોલો કરતાં નથી જેના કારણે થોડા જ સમયમાં ગાજરનું અથાણું ખરાબ થવા લાગે છે. 

ગાજરને સુકવ્યા હોય ત્યાં સુધીમાં તેના માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લો જેના માટે રાય, વરિયાળી અને મેથીને ધીમા તાપે શેકી લો.. આ મસાલા શેકાઈ જાય પછી તેને ઠંડા કરી લો અને પછી કરકરા વાટી લો. મસાલાનો સાવ ઝીણો પાવડર કરવો નહીં. ત્યાર પછી સરસવના તેલને સારી રીતે ગરમ કરો. સરસવના તેલમાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી લો અને તેલને ઠંડુ થવા દો. 

તેલ હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે તેમાં હિંગ અને અથાણા માટેનો મસાલો ઉમેરો. સાથે જ તેમાં મરચું પાવડર અને હળદર ઉમેરી દો. મસાલા ઉમેરો ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે તેલ વધારે પડતું ગરમ ન હોય અને ઠંડું પણ ન હોય. ઠંડુ હશે તો મસાલા કાચા રહી જશે તેથી થોડું ગરમ તેલ હોવું જોઈએ. પરંતુ તેલ એટલું ગરમ પણ ન હોવું જોઈએ જેનાથી મસાલા બળી જાય. એટલે તેલ હુંફાળું હોય ત્યારે તેમાં મસાલા ઉમેરી દેવા અને પછી બધી જ વસ્તુઓને સુકાયેલા ગાજરમાં મિક્સ કરો. 

ગાજરમાં તેલ અને મસાલા મિક્સ કર્યા પછી મીઠું ઉમેરો. ગાજરમાં તેલ મસાલા સારી રીતે લાગી જાય પછી છેલ્લે તેમાં બે ચમચી વિનેગર ઉમેરી દો. વિનેગર ઉમેરીને ગાજરને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી કાચની બોટલમાં ભરેલો. ગાજરને કાચની બોટલમાં ભર્યા પછી પાંચ દિવસ સુધી રોજ તડકામાં રાખો. પાંચ દિવસ પછી ગાજરનું અથાણું તૈયાર હશે તમે તેને ખાઈ શકો છો અને વર્ષ સુધી સ્ટોર કરીને યુઝ પણ કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
RecipeCarrot PickleCarrotpickleગાજરનું અથાણું

Trending news