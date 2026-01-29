Coconut in Flight: ફ્લાઈટમાં આખું નાળિયેર લઈ જવા પર હોય છે પ્રતિબંધ, નાળિયેરના કારણે સર્જાઈ શકે છે આવી દુર્ઘટના
Coconut in Flight: હવાઈ યાત્રા કરવાના કેટલાક કડક નિયમો છે જેનું પાલન દરેક મુસાફરે કરવું પડે છે. ફ્લાઈટમાં મુસાફરીના નિયમોમાં કોઈ સાથે બાંધછોડ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે એક વ્યક્તિની બેદરકારી અનેક લોકોના જીવ જોખમમાં મુકી શકે છે. આવા જ એક નિયમ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ નિયમ છે ફ્લાઈટમાં આખું નાળિયેર સાથે લઈ જવા સંબંધિત.
Coconut in Flight: તાજેતરમાં જ પ્લેન ક્રેશની એક દુર્ઘટના સર્જાઈ અને તેમાં દેશના લોકપ્રિય નેતા અજીત પવાર સહિત 5 લોકોનું નિધન થયું. આ પ્રકારની દુર્ઘટના સર્જાય ત્યારે મનમાં ડર પણ ઊભો થતો હોય છે. જમીનથી હજારો ફુટ ઉપર આકાશમાં ઉડતા વિમાનમાં જો જરા પણ ક્ષતિ સર્જાય તો તેનું પરિણામ ભયંકર આવી શકે છે. આ ઘટના પહેલા અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ સાથે પણ આવી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. તે સમયે મોતનું તાંડવ સૌ કોઈ જોઈ ચુક્યા છે. કોઈપણ ફ્લાઈટ ટેકઓફ થાય તે પહેલા કેટલાક નિયમો ફોલો કરવામાં આવે છે. ફ્લાઈટમાં મુસાફરી કરવાના અને સામાન સાથે રાખવાને લઈને પણ કડક નિયમો હોય છે. આ નિયમો ફ્લાઈટ અને લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યા છે.
ખાસ તો ફ્લાઈટમાં કઈ વસ્તુ સાથે લઈ જઈ શકાય અને કઈ વસ્તુ ફ્લાઈટમાં સાથે ન રાખવી તેના નિયમો કડક હોય છે. તેમાં કોઈપણ વ્યક્તિ માટે બાંધછોડ થતી નથી. આવો જ નિયમ છે નાળિયેર સંબંધિત. શું તમે જાણો છો કે ફ્લાઈટમાં આખું નાળિયેર સાથે લઈ જવાની મનાઈ હોય છે. ? જી હાં નાળિયેર ફ્લાઈટમાં લઈ જવાની મનાઈ હોય છે કારણ કે સામાન્ય નાળિયેર ફ્લાઈટને મોટું નુકસાન કરી શકે છે.
હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન ફ્લાઈટમાં ધાતુ, ધારદાર વસ્તુઓ સાથે ન લઈ જઈ શકાય તે રીતે આખું નાળિયેર પણ લઈ જઈ શકાતું નથી. જો તમારા સામાનમાં નાળિયેર હશે તો તમને ફ્લાઈટમાં જતા રોકી દેવામાં આવશે. જો તમે આ અંગે જાણતા નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ આ નિયમ પાછળ શું કારણ છે.
શા માટે ફ્લાઈટમાં નાળિયેર ન લઈ જઈ શકાય ?
ફ્લાઈટમાં આખું નાળિયેર સાથે ન લઈ જવું તે નિયમ પાછળ સૌથી મોટું કારણ છે કે સુકું નાળિયેર ઝડપથી આગ પકડી લે છે. એકક્રાફ્ટની અંદર જે હીટ હોય તે નાળિયેર પકડી લે તો તે સળગી શકે છે. તેથી નાળિયેરને જ્વલનશીલ પદાર્થની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે.
આ સિવાય અન્ય એક કારણ એવું પણ છે કે નાળિયેરને સ્કેન કરવામાં આવે તો તે વિસ્ફોટક જેવું દેખાય છે. નાળિયેર એવી વસ્તુ છે જેમાં વ્યક્તિ અન્ય વસ્તુ છુપાવીને લઈ શકે છે તેથી નાળિયેર પ્લેનમાં લઈ જઈ શકાતું નથી.
નાળિયેર ફ્લાઈટમાં લઈ જવાની સાચી રીત
જો તમે નાળિયેરને ઉપયોગમાં લેવા માટે લઈ જવા માંગો છો તો તેને તોડી તેના ફળના ટુકડા કરી બેગમાં પેક કરી લઈ શકો છો. પરંતુ આખું નાળિયેર લઈ જવાની મનાઈ હોય છે. સુકા નાળિયેર સિવાય લીલું નાળિયેર પણ ફ્લાઈટમાં લઈ જવાની મનાઈ હોય છે. ફ્લાઈટમાં લીલું નાળિયેર ફાટે તેની સંભાવના હોય છે જેના કારણે લીલું નાળિયેર ફ્લાઈટમાં પ્રતિબંધિત હોય છે.
સ્ટાફને જાણ કરવી જરૂરી
જો તમે નાળિયેરના ટુકડા કરીને પણ સાથે લઈ જઈ રહ્યા છો તો તેના વિશે પણ સ્ટાફને જાણકારી આપવી જરૂરી છે. જો તમે ચોરી-છુપેથી ફ્લાઈટમાં સુકું નાળિયેર લઈ જતા પકડાઈ જાવ છો તો તમને દંડ પણ ભરવો પડી શકે છે. તેથી આ અંગે જરૂરી માહિતી આપ્યા પછી જ નાળિયેરના ટુકડા ફ્લાઈટમાં લઈ જવા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
