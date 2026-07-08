/House Fly Control Tips: ઘરમાં માખીઓના ત્રાસથી થઈ ગયા છો પરેશાન? અપનાવો આ સીક્રેટ ટ્રિક, તત્કાલ મળશે રાહત

Why Do Flies Appear After Mopping: ઘરની સાફ-સફાઈ લોકો દરરોજ કરતા હોય છે. પરંતુ ફ્લોર ચમકાવવવા છતાં માખીઓ આવવા લાગે છે. તેવામાં લોકોને લાગે છે કે આખરે સફાઈ છતાં પણ માખીઓ કેમ આવી રહી છે. હકીકતમાં માત્ર પોતા મારવાથી માખીઓની સમસ્યા ખતમ થતી નથી. જો ઘરમાં કોઈ એવી વસ્તુ હાજર છે, જે તેને આકર્ષિત કરે છે, તો તે વારંવાર આવી જાય છે.
ઘરમાં કેમ આવી જાય છે માખીઓ?
માખીઓ તેવી જગ્યાએ આવે છે જ્યાં ખરાબ ભોજન, ખુલ્લી કચરાપેટી, ભીનો કચરો કે પાલતૂ જાનવરોની ગંદકી હોય. આ સિવાય પોતા માર્યા બાદ ફ્લોર કે કોઈ ખુણામાં ભેજ રહેતો હોય તો તે વાતાવરણ માખીઓને આકર્ષિત કરે છે. રાતના સમયે ઘરની બહાર ચાલું રહેલી લાઈટો પણ ઘણીવાર માખીઓ અને બીજા જંતુઓને ઘરની અંદર ખેંચી લાવે છે.
કઈ રીતે મેળવશો છુટકારો?
જો વારંવાર માખીઓ પરેશાન કરી રહી છે તો કેટલાક સરળ ઘરેલું ઉપાય અજમાવી છુટકારો મેળવી શકાય છે. તુલસી, લવંડર, ગલગોટા અને સુંગધી પાનવાળી એક વિલાયતી વનસ્પતિના છોડની સુગંધ માખીઓને પસંદ આવતી નથી. તેને ઘરની બાલકની, બારી કે પ્રવેશ દ્વાર પર લગાવવાથી માખીઓની સંખ્યા ઓચી થઈ શકે છે. ફ્રૂટ ફ્લાઈ જેવી નાની માખીઓથી છુટકારો મેળવવા માટે વિનેગર અને લિક્વિડ ડિશ સોપનું મિશ્રણ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. તે માટે એક ગ્લાસમાં બરાબર માત્રામાં પાણી અને વિનેગર મિક્સ કરો અને તેમાં લિક્વિડ ડિશ સોપના થોડા ટીંપા નાખો. ગ્લાસને પ્લાસ્ટિક રેપથી ઢાંકી ઉપર નાના-નાના છેદ કરો. વિનેગરની ગંધ માખીઓને પોતાની તરફ આકર્ષિક કરે છે, પરંતુ ડિશ સોપને કારણે તે બહાર નીકળી શકતી નથી.
જંતુનાશકનો ઉપયોગ પણ ફાયદાકારક
બજારમાં મળનાર સ્ટિકી ટ્રેપ, લાઇટ ટ્રેપ અને ઘરની અંદર ઉપયોગ થનાર કીટનાશક પણ માખીઓને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. પરંતુ કીટનાશકનો ઉપયોગ હંમેશા નિર્દેશો અનુસાર કરવો જોઈએ અને રૂમમાં હવાની અવર-જવરની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ.
આ વસ્તુની સાફ-સફાઈ જરૂરી
માખીઓથી બચાવ માટે સૌથી સારૂ છે કે ઘરમાં તેને આવવાની તક ન આપો. તે માટે બારી અને દરવાજામાં જાળી રાખો, કચરાપેટીને ઢાંકીને રાખો, ભીનો કચરો વધુ સમય ઘરમાં ન રાખો અને ભોજનને હંમેશા બંધ કરીને રાખો. આ સિવાય ખરાબ વાસણ વધુ સમય સિંકમાં ન રાખો. ઘરની આસપાસ અન્ય ગંદકી ન થવા દો.