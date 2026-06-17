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સાવધાન! બધા માટે વાળમાં તેલ લગાવવું ફાયદાકારક નથી હોતું, જાણો ક્યારે તેલ નખાય અને ક્યારે નહીં

Who Should Avoid Hair Oil: વાળમાં તેલ લગાવવાથી ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓ તેને બિનસલાહભર્યા બનાવે છે. જાણો કે કયા લોકોએ તેમના માથાની ચામડી પર તેલ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:32 PM IST
સાવધાન! બધા માટે વાળમાં તેલ લગાવવું ફાયદાકારક નથી હોતું, જાણો ક્યારે તેલ નખાય અને ક્યારે નહીં

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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