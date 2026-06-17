/સાવધાન! બધા માટે વાળમાં તેલ લગાવવું ફાયદાકારક નથી હોતું, જાણો ક્યારે તેલ નખાય અને ક્યારે નહીં

Who Should Avoid Hair Oil: વાળના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા, તેને મજબૂત કરવા અને વાળના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે ખોપરી ઉપરની ચામડી પર તેલ લગાવવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક લોકો માટે વાળનું તેલ ફાયદાકારક કરતાં વધુ નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. તેથી, અહીં કેટલાક લોકો છે જેમને ખોપરી ઉપરની ચામડી પર તેલ લગાવવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ખોપરી ઉપરની ચામડી
જો તમને ખોપરી ઉપરની ચામડી હોય, તો તમારે તમારા માથાની ચામડી પર તેલ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમને ખોપરી ઉપરની ચામડી પર તેલ લગાવવામાં આવે છે, તો તે ખોપરી ઉપરની ચામડીને ખરબચડી બનાવી શકે છે. વધુમાં, તેલ ખોપરી ઉપરની ચામડીનું સંવર્ધન સ્થળ બની શકે છે જે ખોપરી ઉપરની ચામડીનું કારણ બને છે.
કપાળ પર ખીલ
જો તમારા કપાળ પર અથવા ખોપરી ઉપરની ચામડી પર ખીલ હોય, તો તમારે તેલ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ. વધુમાં, વધારાનું તેલ દૂર કરવા માટે અઠવાડિયામાં 3 થી 4 વખત તમારા વાળ ધોવા.
ફૂગના કિસ્સામાં
જો તમને તમારા માથાની ચામડી પર ફૂગનો ચેપ હોય અથવા ફૂગના કારણે વાળના ફોલિકલ્સ ફોલ્લા જેવા ફૂલી ગયા હોય, તો તેલ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ.
તેલયુક્ત વાળ
વધુ પડતા તેલયુક્ત વાળ ધરાવતા લોકોએ તેલ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ. તેલયુક્ત વાળ પર તેલ લગાવવાથી બળતરા થઈ શકે છે અને ખોપરી ઉપરની ચામડીની સમસ્યાઓ વધી શકે છે.
વાળની સારવાર પછી
ઘણી વાળની સારવાર પછી, ખાસ કરીને સારવારના થોડા કલાકોમાં તેલ લગાવવું પ્રતિબંધિત છે. આવા કિસ્સાઓમાં, વાળનું તેલ લગાવતા પહેલા તમારા હેર સ્ટાઈલિસ્ટની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.
શું તમારે રાતોરાત તમારા વાળમાં તેલ લગાવવું જોઈએ?
રાતોરાત તમારા વાળ પર તેલ લગાવવાથી ખોપરી ઉપરની ચામડીની સમસ્યાઓ વધી શકે છે. જો તમારા વાળ ખૂબ સુક ન હોય, તો રાત્રે તમારા વાળમાં તેલ લગાવવાનું ટાળો.