ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleBeauty Tips: તમન્ના ભાટિયાની દૂધ જેવી ગોરી સ્કિનનું સીક્રેટ છે આ 3 વસ્તુઓ, આ માસ્કથી તમન્નાની સ્કિન કરે છે ગ્લો

Celebrity Beauty Secret: અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયાની સ્કિન એકદમ સાફ, સુંદર અને ચમકતી છે. તમન્ના ભાટિયા પોતાની સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે ઘરેલુ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. નેચરલ વસ્તુઓના ઉપયોગના કારણે જ તેની સ્કિન આટલી સુંદર છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:15 PM IST
  • તમન્ના ભાટિયા જેવી સ્કીન હોય તેવી ઈચ્છા દરેક યુવતીની હોય છે.
  • આજે જાણી લો તમન્ના ભાટિયા સ્કિન કેર માટે શું કરે છે.
  • તમન્ના ભાટિયાના કહ્યા અનુસાર આ ફેસપેકના કારણે તેની સ્કિન બેદાગ અને સુંદર દેખાય છે.

Beauty Tips: તમન્ના ભાટિયાની દૂધ જેવી ગોરી સ્કિનનું સીક્રેટ છે આ 3 વસ્તુઓ, આ માસ્કથી તમન્નાની સ્કિન કરે છે ગ્લો

Celebrity Beauty Secret: તમન્ના ભાટિયા બોલીવુડ અને સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રીની જાણીતી અભિનેત્રી છે. તમન્ના ભાટિયા તેના અભિનય સાથે તેની સુંદરતા માટે પણ પ્રખ્યાત છે. તમન્ના ભાટિયાની સ્કીન ફેર અને બેદાગ છે. તેના ચહેરા પર હંમેશા ગલો જોવા મળે છે. તમન્ના ભાટિયા જેવી સ્કીન હોય તેવી ઈચ્છા દરેક યુવતીની હોય છે. તો ચાલો તમને આજે જણાવીએ કે તમન્ના ભાટિયા સ્કિન કેર માટે શું કરે છે. 

તમન્ના ભાટિયા એ પોતાના અલગ અલગ ઇન્ટરવ્યૂમાં પોતાની સુંદર સ્કિનના સિક્રેટ વિશે જાણકારી આપી છે. તમન્ના ભાટિયાનું કહેવું છે કે તે સ્કીન માટે કેમિકલયુક્ત પ્રોડક્ટને બદલે નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખે છે. તમન્ના ભાટિયા એ થોડા સમય પહેલા એક વીડિયો શેર કરીને જણાવ્યું હતું કે તે પોતાની સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને ચમકદાર રાખવા માટે કયા ફેસપેકનો ઉપયોગ કરે છે ? તમન્ના ભાટિયાના કહ્યા અનુસાર આ ફેસપેકના કારણે તેની સ્કિન બેદાગ અને સુંદર દેખાય છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે તમન્ના ભાટિયા સ્કીન પર કયા ફેસપેક લગાડે છે. 

ચંદન અને કોફી પાવડર 

તમન્ના ભાટિયા એ જે વીડિયો શેર કર્યો હતો તેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તે સ્કીનને એક્સફોલીએટ કરવા માટે ઘરે બનાવેલું સ્ક્રબ ઉપયોગમાં લે છે. આ સ્ક્રબ ફક્ત ત્રણ વસ્તુથી બને છે તમન્ના ભાટિયા જે સ્ક્રબનો ઉપયોગ કરે છે તે બનાવવા માટે એક ચમચી ચંદન પાવડરમાં એક ચમચી કોફી પાવડર અને મધ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવે છે. આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવે છે અને હળવા હાથે મસાજ કરે છે. આ પેકને સ્કિન પર થોડી મિનિટ સ્કિન પર રાખી પછી સ્કિન સાફ કરી લે છે. 

આ સ્ક્રબ ઉપરાંત તમન્ના ભાટિયા ચણાના લોટ અને ગુલાબજળનો ઉપયોગ પણ કરે છે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે બે ચમચી ચણાના લોટમાં, બે ચમચી ગુલાબજળ અને દહીં મિક્સ કરી ફેસપેક બનાવવું. આ પેકને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવવું. જ્યારે ફેસપેક સુકાઈ જાય ત્યારે ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરવો 
  
સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે આ બે ફેસપેકનો ઉપયોગ કરવા સિવાય તમન્ના ભાટિયા પોતાની ડાયેટનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખે છે. તેના જણાવ્યા અનુસાર તે બેલેન્સ ડાયટ લેવાનો આગ્રહ રાખે છે અને દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું રાખે છે. જેના કારણે તેની સ્કીન પર ગ્લો જળવાઈ રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

