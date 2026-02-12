Mounjaro Injections: મૌનજારો ઈંજેકશન લઈ કોમેડિયન ઐશ્વર્યા મોહનરાજે ઘટાડ્યું વજન, જાણો ઈંજેકશનથી વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા વિશે બધું જ
Mounjaro Injections: જ્યારથી કોમેડિયન ઐશ્વર્યા મોહનરાજ જાહેર કર્યું છે કે તેણે વજન ઘટાડવા માટે દુનિયાભરમાં ફેમસ મૌનજારો ઈંજેકશન લીધા છે ત્યારથી આ ઈંજેકશન વિશે ચર્ચા થવા લાગી છે. વજન ઘટાડવા માટે ફેમસ આ ઈંજેકશન શરીર પર કેવી અસર કરે, તેનાથી ડાયટ કે કસરત વિના વજન કેવી રીતે ઘટે, તેનાથી શરીર પર કેવી આડઅસરો થઈ શકે, આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ અને મોનજારો ઈંજેકશન વિશેની બધી જ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આજે તમને જણાવીએ.
- સામાન્ય રીતે સપ્તાહમાં એક ઈંજેકશન લેવાનું હોય છે જે પેટ કે સાથળ પર આપવામાં આવે છે
- ઈંજેકશનની ગંભીર સાઈડ ઈફેક્ટમાં દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે
- આ ઈંજેકશન લેવાનું બંધ થાય પછી વજન ફરીથી વધી શકે છે
- ઈંજેકશન બંધ કર્યા પછી સ્વસ્થ જીવનશૈલી, સંતુલિત આહાર અને નિયમિત વ્યાયામ કરવા જરૂરી
Mounjaro Injections: સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ ફીમેલ સેલીબ્રીટી પોતાના લુકને વધારે સુંદર બનાવવા માટે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે તો તે જણાવતી નથી કે તેણે ખરેખર ટ્રીટમેન્ટની મદદથી લુક ચેન્જ કર્યો છે. પરંતુ આ પરંપરાને તોડી ફેમસ સ્ટેંડ અપ કોમેડિયન અને કંટેંટ ક્રિએટર ઐશ્વર્યા મોહનરાજે ખુલ્લે આમ સ્વીકાર્યું છે કે તેણે ઈંજેકશન લઈ પોતાનું વજન ઘટાડ્યું છે. જ્યારેથી ઐશ્વર્યા મોહનરાજે આ વાત કહી છે ત્યારે ઈંટરનેટ પર મૌનજારો ઈંજેકશન અને ઐશ્વર્યાનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. કોમેડિયને 6 મહિનામાં 20 કિલો જેટલું વજન ઓછું કર્યું છે અને તે પણ ડાયટ કે એક્સરસાઈઝ વિના. તેના માટે તેણે ઈંજેકશન લીધા છે. તો ચાલો જાણીએ આ ઈંજેકશન શરીરમાં જાય પછી કેવી અસર કરે છે કે વર્ષોથી જામેલી ચરબી ફટાફટ ઓછી થઈ જાય છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશનથી વજન ઘટાડવું
ઐશ્વર્યાએ પોતાની વેટ લોસ જર્ની વિશે જણાવવા એક વીડિયો શેર કર્યો અને તેણે તેમાં જણાવ્યું કે તેના ટ્રાંસફોર્મેશનનું કારણ ડાયટ, ઓઝેમ્પીક નથી. તેણે મૌંનજારો ઈંજેકશન લઈને વજન ઘટાડ્યું છે. જો કે તેણે વીડિયોમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે કોઈને આ ટ્રીટમેન્ટ લેવા પ્રોત્સાહન આપતી નથી. વાત કરીએ મૌંનજારો ઈંજેકશન અથવા તો તિરજેપાટાઈડ ઈંજેકશનની તો આ દવા મુખ્ય રીતે ટાઈપ 2 ડાયાબિટસની દવા છે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસની દવા વજન ઘટાડવામાં પ્રભાવી સાબિત થઈ રહી છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશન કેવી રીતે કામ કરે છે?
મૌંનજારો ઈંજેકશન જ્યારે શરીરમાં જાય છે ત્યારે તે ભુખ ઘટાડે છે અને ખોરાકના પાચનની પ્રક્રિયા સ્લો કરી દે છે. જેના કારણે વજનમાં ઘટાડો થવા લાગે છે. ભૂખ ઓછી લાગે તો વધારે આહાર લેવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ ઈંજેકશનમાં તિરજેપાટાઈડ હોય છે જે શરીરમાં ઈંસુલિનની સંવેદનશીલતા વધારે છે અને પેટ કલાકો સુધી ભરેલું છે તેવો અનુભવ કરાવે છે. જો કે આ ઈંજેકશન એવા લોકો માટે પ્રભાવી વિકલ્પ ગણાય છે જેમનું વજન અતિશય વધારે હોય.
મૌંનજારો ઈંજેકશનના ડોઝ
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મોંનજારો ઈંજકેશન નિષ્ણાંતની દેખરેખ હેઠળ જ આપવામાં આવે છે. દર્દીની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી ડોઝ નક્કી થતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સપ્તાહમાં એકવાર એક ઈંજેકશન લેવાનું હોય છે જે પેટ કે સાથળ પર આપવામાં આવે છે. આ ઈંજેકશનના કોર્સ ડોક્ટર નક્કી કરે છે એટલે કે કેટલા મહિના સુધી ઈંજેકશન લેવાના તે ડોક્ટર જણાવે છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશનની આડઅસરો
ઐશ્વર્યા મોહનરાજે આ ઈંજેકશનની આડઅસરો વિશે પણ વાત કરી છે. તેણે પણ કેટલીક આડઅસરો સહન કરવી પડી હતી. આ ઈંજેકશનની સામાન્ય આડઅસરોમાં ઉલટી થવી, લુઝ મોશન થવા, કબજિયાત થવી અથવા પેટમાં દુખાવો થવાના લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય કેટલાકને થાક લાગે, ઈંજેકશન લીધું હોય ત્યાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશનની ગંભીર આડઅસરો
ઈંજેકશનની ગંભીર સાઈડ ઈફેક્ટની વાત કરીએ તો તેના કારણે પેટ અને પીઠમાં તીવ્ર દુખાવો થઈ શકે છે, કેટલાક કેસમાં પિત્તાશય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે, કોઈ કેસમાં પેશાબ ઘટી જવો, શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા, ચહેરા પર સોજા, અને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય તેવા લોકોમાં દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર જેવા ગંભીર લક્ષણો પણ જોવા મળી શકે છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશનથી વજન ઘટાડવાનો ખર્ચ
એક અંદાજ મુજબ ભારતમાં આ ઈંજેકશનની કિંમત 3500 થી 4500 સુધીમાં હોય છે. ઈંજેકશનની કિંમત તેની માત્રા પર આધાર રાખે છે. તેથી કિંમત વધારે કે ઓછી પણ હોય શકે છે. એક મહિનાના ઈંજેકશનનો ખર્ચ 13 હજારથી 25 હજારથી વધુનો થઈ શકે છે.
મૌંનજારો ઈંજેકશન બંધ કર્યા પછી ફરીથી વજન વધે ?
મૌંનજારો ઈંજેકશનથી વજન ઘટાડવું સ્થાયી સોલ્યુશન નથી. કારણ કે અધ્યયન પરથી સામે આવ્યું છે કે આ ઈંજેકશન લેવાનું બંધ થાય પછી વજન ફરીથી વધી શકે છે. કારણ કે મૌંનજારો ભુખ કંટ્રોલ કરે છે. જ્યારે તમે ઈંજેકશન બંધ કરો છો તો ફરીથી ભુખનું સ્તર વધી શકે છે. જેના કારણે શરીરના વજનમાં વધારો થઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઈંજેકશન બંધ કર્યા પછી સ્વસ્થ જીવનશૈલી, સંતુલિત આહાર અને નિયમિત વ્યાયામ કરવા જરૂરી છે તો જ વજન મેઈન્ટેન કરી શકાય છે. નહીં તો વજન ફરથી વધી શકે છે. ઈંજેકશન બંધ કર્યાના 3 થી 6 મહિનામાં જ ભુખ અને વજન વધવાની પ્રક્રિયા શરુ થઈ શકે છે.
