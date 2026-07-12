Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Get Rid Of Kankhajura: બાથરુમની જાળીમાંથી વારંવાર નીકળે છે કાનખજૂરા ? જાણો કારણ અને કાનખજૂરાને ઘરમાં આવતા રોકવાની રીતો

Get Rid Of Kankhajura: બાથરુમની જાળીમાંથી વારંવાર નીકળે છે કાનખજૂરા ? જાણો કારણ અને કાનખજૂરાને ઘરમાં આવતા રોકવાની રીતો

How To Get Rid Of Kankhajura: ચોમાસામાં બાથરુમમાંથી, સિંકમાંથી, વોશ એરિયાના પાઈપમાંથી વારંવાર કાનખજૂરા નીકળતા હોય છે. વરસાદ પછી કાનખજૂરા ઘરમાં શા માટે ઘુસવા લાગે છે અને તેને ઘરમાંથી કેવી રીતે ભગાડવા ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:55 AM IST
Get Rid Of Kankhajura: બાથરુમની જાળીમાંથી વારંવાર નીકળે છે કાનખજૂરા ? જાણો કારણ અને કાનખજૂરાને ઘરમાં આવતા રોકવાની રીતો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરત પૂર પીડિતો માટે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત: માત્ર 9% વ્યાજે મળશે 5 લાખ સુધીની 'ફ
Varachha Bank24 min ago
2
8th Pay Commission44 min ago
3
Gujarati News51 min ago
4
Gold price54 min ago
5
Ahmedabad1 hr ago