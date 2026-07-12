/Get Rid Of Kankhajura: બાથરુમની જાળીમાંથી વારંવાર નીકળે છે કાનખજૂરા ? જાણો કારણ અને કાનખજૂરાને ઘરમાં આવતા રોકવાની રીતો

How To Get Rid Of Kankhajura: ચોમાસા દરમિયાન પાંખવાળી જીવાત, મચ્છર અને માખીની સાથે કાનખજૂરાનો ઉપદ્રવ પણ વધી જાય છે. ચોમાસામાં ઘરના રસોડાની સીંક અને બાથરૂમમાંથી વારંવાર કાનખજૂરા નીકળતા જોવા મળે છે. બાથરૂમની જાળીમાંથી અને ઘરમાં પડેલી તિરાડોમાંથી પણ કાનખજૂરા નીકળતા હોય છે. ચોમાસા દરમિયાન કાનખજૂરા વધારે શા માટે નીકળે છે અને કાનખજૂરાથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો ચાલો તમને જણાવીએ.
ચોમાસામાં કાનખજૂરા વધારે નીકળવાનું કારણ
ચોમાસા દરમિયાન જો તમારા ઘરમાંથી વારંવાર કાનખજુરા નીકળી રહ્યા છે તો તમારા ઘરમાં કોઈ ગડબડ નથી. કાનખજૂરા સામાન્ય રીતે પથ્થરોની નીચે અને ઝાડમાં રહેતા હોય છે. વરસાદના કારણે જ્યારે આ જગ્યાઓ પાણીથી ભરાઈ જાય છે તો કાનખજૂરા બહાર નીકળી સુરક્ષિત જગ્યા શોધવા લાગે છે જેના કારણે બાથરૂમ અને રસોડાની સીંકની પાઇપના માધ્યમથી કાનખજૂરા ઘરમાં ઘૂસી જાય છે. કાનખજૂરા એવી જગ્યાએ રહે છે જ્યાં ભેજ હોય પણ તડકો ન આવતો હોય એટલા માટે જ કાનખજૂરા ઘરમાં ઘૂસીને નાની મોટી તિરાડોમાં છુપાઈ જાય છે.
ઘરમાંથી કાનખજૂર અને ભગાડવાની રીતો
વરસાદ પછી તમારા ઘરમાં કાનખજૂરા ન ઘૂસે તે માટે તમે અહીં દર્શાવેલી રીતો અપનાવી શકો છો.
જો કાનખજૂરો કરડી જાય તો શું કરવું ?
-કાનખજૂરો કરડ્યો હોય ત્યાં બરફનો શેક કરી શકો છો.
- કાનખજૂરાના ડંખ પર હળદર અને મધનું મિશ્રણ લગાડી શકાય છે.
- ત્વચા પર બળતરા થતી હોય તો ત્યાં એલોવેરા જેલ પણ લગાડી શકો છો.
- જો કાનખજૂરો કરડ્યા પછી તકલીફ વધારે જણાય તો તુરંત ડોક્ટરને દેખાડવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)