Chanakya Niti: અમીર બનવાનો 'સીક્રેટ ફોર્મ્યૂલા' છે આચાર્ય ચાણક્યની આ નીતિઓ, સફળતા કદમ ચૂમશે
Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્યની વાતો આજે પણ એટલી જ પ્રાસંગિક છે કારણ કે તેમની વાતો માત્ર સિદ્ધાંત નહીં પરંતુ વ્યવહારિક સમજ પર આધારિત હોય છે. ધનવાન બનાવવાની કેટલીક તેમણે જણાવેલી ટ્રિક્સ ખાસ જાણો.
જીવનમાં સફળ બનવું કોને ન ગમે? આજના સમયમાં સફળતાની વ્યાખ્યા કરવી એટલે ફક્ત એક સારી કરિયર હોવી એટલું જ નહીં પરંતુ પૂરતા પૈસા હોય, ભવિષ્ય સુરક્ષિત હોય અને જીવનમાં સ્થિરતા રહે. જીવનમાં પણ જેટલું જરૂરી પૈસા કમાવવા છે એટલું જ જરૂરી પૈસા સાચવવા પણ છે. મહાન અર્થશાસ્ત્રી અને રણનીતિકાર તરીકે જેમની ગણતરી થાય છ તે આચાર્ય ચાણક્યએ જીવન અને મની મેનેજમેન્ટ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ નીતિઓ પણ જણાવેલી છે. જે વર્તમાન સમયમાં પણ એટલી જ પ્રાસંગિક છે. તેમના આ માત્ર સિદ્ધાંતો જ નહી પરંતુ વ્યવહારિક સમજ પર આધારિત છે. જેને અનુસરીને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરી શકાય છે. જાણો એવા સિદ્ધાંતો વિશે જે તમને ધનાઢ્ય બનાવી શકે છે.
બચત
ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ કમાણીનો એક હિસ્સો હંમેશા બચાવીને રાખવો જોઈએ. આ ફક્ત એક આદત નહીં પરંતુ સુરક્ષા કવચ છે. જીવનમાં જ્યારે ગમે ત્યારે ખરાબ સમય આવી શકે છે અને એવા સમયમાં તમને બચત જ સંભાળી શકે છે. કટોકટી માટે ભેગુ કરેલું ધન તમારી કપરી પળ સાચવી શકે છે. આવક ભલે વધારે હોય કે ઓછી પરંતુ દર મહિને થોડું થોડું બચાવી રાખવું જોઈએ. જે તમારી નાણાકીય સ્થિરતાનો પાયો નાખે છે.
ફાલતુખર્ચાથી દૂર રહેવું
ચાણક્ય કહે છે કે જો ફાલતુ ખર્ચા કરવાની આદત હોય તે વ્યક્તિ ક્યારેય ધનવાન બની શકે નહીં. ખોટો દેખાડો, ટ્રેન્ડ કે બીજાને પ્રભાવિત કરવા માટે કરાયેલા ખર્ચા લાંબા સમયે નુકસાનકારક નીવડે છે. આજની લાઈફસ્ટાઈલમાં આ વાત પણ વધુ લાગૂ થાય છે કારણ કે લોકો દેખાડા અને અંધાધૂંધ ફેશન ટ્રેન્ડને અનુસરતા હોય છે. ઓનલાઈન શોપિંગ, ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સ અને સોશિયલ મીડિયાના પ્રભાવમાં આપણે જરૂરિયાત અને ફાલતુ ખર્ચા વચ્ચેનું અંતર ભૂલતા જઈએ છીએ. કોઈ પણ ખર્ચો કરતા પહેલા એ જાણવું જોઈએ કે તે જરૂરી છે કે નહીં.
પૈસાનું સન્માન કરવું જોઈએ
પૈસા ફક્ત કમાવવાની વસ્તુ નથી પરંતુ તેને સંભાળવા પણ એક કળા છે. ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ જે વ્યક્તિ ધનનું સન્માન કરે છે તે લાંબા સમય સુધી તે જાળવી રાખે છે. એટલેકે બજેટ બનાવવું, ખર્ચા પર નજર રાખવી, અને બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખવું. નાની નાની બેદરકારીઓ જ આર્થિક નુકસાનનું કારણ બને છે.
આવકના અનેક સ્ત્રોત બનાવો
ચાણક્યનું માનવું હતું કે એક જ સ્ત્રોત પર નિર્ભર રહેવું એ જોખમી છે. જો કોઈ કારણસર તમારો એ સ્ત્રોત બંધ થઈ જાય તો સમગ્ર આર્થિક વ્યવસ્થા ડગમગાઈ શકે છે. આજના સમયમાં આ વાત વધુ મહત્વની છે. તમે તમારી સ્કીલ્સને વધારીને ફ્રીલાન્સિંગ, પાર્ટ ટાઈમ કામ, કે રોકાણ દ્વારા આવકના નવા રસ્તા ઊભા કરી શકો છો. મલ્ટીપલ આવક સોર્સ તમને સુરક્ષિત બનાવે છે અને ઝડપથી આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે.
જ્ઞાન જ સૌથી મોટું રોકાણ
ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ જ્ઞાન એ સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ છે. પૈસા તો ગમે ત્યારે ખતમ થઈ શકે છે. પરંતુ જ્ઞાન તમને ફરીથી ઊભા થવાની તાકાત આપે છે. નવી સ્કીલ્સ શીખવી, પોતાને અપડેટ રાખવા અને બદલાતા સમય સાથે આગળ વધવું એ બધી ચીજો તમને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
