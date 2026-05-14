/Chanakya Niti: પરિણીત પુરુષોએ આ 3 વાત ભૂલેચૂકે પત્ની તો શું કોઈને પણ ન કહેવી, નહીં તો ન થવાનું થઈ જશે!

Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્યની વાતો આજે પણ એટલી જ પ્રાસંગિક વર્તાય છે. તેમણે પુરુષો માટે એવી કેટલીક શિખામણો આપેલી છે જેને જો અત્યારના સમયમાં પણ પુરુષો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પરિણીત પુરુષો અજમાવે તો જીવન જીવવાની મોટી કળા શીખી શકે.
ચાણક્ય નીતિના સૂત્રો કહે છે કે દુનિયા નબળા માણસોને જરાય મહત્વ આપતી નથી. એવા માણસો આગળ ઝૂકે છે જે મનથી ભલે તૂટેલા હોય પરંતુ બહારથી ખુબ મજબૂત જોવા મળતા હોય એટલે કે મનોબળ ખુબ મજબૂત હોય. અંદરથી મન દુખથી ભરેલુ હોય પરંતુ લોઢાની દીવાલની જેમ દુનિયાના પડકારો ઝેલતા હોય તેવા મક્કમ મનોબળવાળા આગળ દુનિયા નતમસ્તક થાય છે. ખાસ કરીને પરિણીત પુરુષો માટે તો તેમની સૌથી મોટી શક્તિ જ ખામોશીમાં છૂપાયેલી છે.
ચાણક્યનીતિના એવા સાત સૂત્રો એવા છે જે દરેક પુરુષે અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પરિણીત પુરુષોએ તો જાણવા જેવા છે. ચાણક્યએ હજારો વર્ષો પહેલા એવી એવી કડવી સચ્ચાઈ જણાવી હતી જે અત્યારના લોકો જાણે ભૂલી ગયા છે. લોકોને એમ થાય છે કે આવી વસ્તુઓ પત્નીથી શું છૂપાવવાની? પરંતુ પુરુષોએ આ વાત ખાસ જાણવા જેવી છે.
પરિણીત પુરુષો વિશે શું કહે છે ચાણક્ય?
ચાણક્ય નીતિમાં કહેવાયું છે કે ગૃહસ્થ જીવન જ સંસારનો પાયો છે. પરંતુ આ પાયો સરળ હોતો નથી. એક પરિણીત પુરુષનું જીવન કોઈ યુદ્ધથી જરાય કમ નથી. તેણે બહારની દુનિયા, ઓફિસના રાજકારણ, અને ઘરની જવાબદારીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડે છે. પત્ની, બાળકો અને માતા પિતાની અપેક્ષાઓ તેમના ખભે હોય છે. આવામાં સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે તેઓ પોતાની નબળાઈ કોઈની પણ સામે ન રજૂ કરે. કારણ કે જે દિવસે લોકોને તમારી નબળાઈ ખબર પડી જાય ત્યારે તેઓ તમારી નબળાઈનો ફાયદો ઉઠાવવા લાગે છે.
પુરુષોએ આ ત્રણ વાતો છૂપાવી રાખવી
અપમાન ઘોળીને પી જાઓ
ચાણક્ય કહે છે કે જો બહાર ક્યાંક તમારું અપમાન થયું હોય તો તેને ઘર સુધી ન લાવો. પહેલીવાર લોકો સહાનુભૂતિ દર્શાવશે પરંતુ વારંવાર એ વાતો જણાવવાથી ઈજ્જત ઘટે છે.
પત્નિને બધુ શેર ન કરો
ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ પત્ની પણ પતિ પાસેથી સુરક્ષા ઈચ્છતી હોય છે. તમે તેની સાથે તમારો ડર અને નબળાઈ શેર કરશો તો તે તમારી રક્ષકવાળી છબીથી દૂર થશે અને તમને નબળા સમજવા લાગશે.
ખામોશી સૌથી મોટું હથિયાર
જે વ્યક્તિ મૌન રહે છે કે ઓછું બોલે છે અને વધુ વિચારે છે તેનો પ્રભાવ વધુ હોય છે. તમે જેટલી વધું જાણકારી આપશો લોકો એટલા જ તમને સમજી જશે અને કંટ્રોલ કરશે.
તમારી નબળાઈઓ અને મર્યાદાઓ છૂપાવી રાખો
ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ જો લોકોને તમારી સહન કરવાની મર્યાદા ખબર પડી જશે તો તેઓ વારંવાર તેને પાર કરશે. તમારી બીમારી, નબળાઈ અને સહનશીલતાનો ઢંઢેરો ન પીટો. દુનિયા નબળા લોકોને સાથ ઓછો અને ધક્કા વધારે મારે છે.
જૂની ભૂલોને દફનાવી દો
માણસ વારંવાર ભૂલો કરતો હોય છે પરંતુ તેને વારંવાર જણાવું એ સમજદારી નથી. લોકો તમારી સારાશ ભૂલી શકે છે પરંતુ તમારી ભૂલોને બેવકૂફીની જેમ યાદ રાખે છે. આથી ભૂલોને વારંવાર ઉઘાડી ન પાડો.
ચાણક્યની વાતોનો સારાંશ
તમારી નબળાઈ છતી ન કરો, છૂપાવાને રાખો.
ધન અને યોજનાને તમારા સુધી જ સિમિત રાખો એટલે કે ગુપ્ત રાખો.
અપમાન સહન કરતા શીખો.
ખામોશ રહો, મજબૂત બનો. એટલું યાદ રાખવું કે જેટલા રહસ્યમયી બનશો એટલું વ્યક્તિત્વ ખીલશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)