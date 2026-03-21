Chapped Lips: આ 3 કારણસર ઉનાળામાં પણ ફાટે હોઠ, ગરમીમાં આ ઘરેલુ નુસખા હોઠને રાખશે સોફ્ટ

Chapped Lips in Summer: ઘણા લોકોના હોઠ ઉનાળામાં પણ ફાટેલા રહે છે. આવું થવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર હોય છે અને તેનો ઈલાજ શું છે ચાલો આજે જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:27 PM IST
  • ઉનાળામાં હોઠ ફાટવાના કારણો અને ઉપાય.
  • ગરમીના દિવસોમાં પણ હોઠની સંભાળ જરૂરી છે.
  • ઉનાળામાં હોઠ ન ફાટે તે માટે શું કરવું? 
     

Chapped Lips in Summer: શિયાળામાં હોઠ ફાટે તે સમસ્યા સામાન્ય હોય છે. ઠંડીના કારણે હોઠ ફાટવાની તકલીફ લગભગ દરેકને થતી હોય છે પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેમને ઉનાળામાં પણ હોઠ ફાટતા હોય છે. કાળઝાળ ગરમીમાં પણ હોઠ ફાટવાની સમસ્યા થતી હોય તેની પાછળ કેટલાક કારણ જવાબદાર હોય છે. જો તમે પણ આવી સમસ્યાથી પરેશાન છો તો ચાલો તમને જણાવીએ ઉનાળામાં હોઠ શા માટે ફાટે છે અને હોઠ ન ફાટે તે માટે શું કરવું ?

આપણા હોઠની ત્વચા નાજુક હોય છે અને તેને ગરમીના દિવસોમાં પણ સંભાળની જરૂર પડે છે. જો તમારા હોઠ ઉનાળામાં પણ ફાટતા હોય તો સૌથી પહેલા એ કારણ જાણવું કે તમારા હોઠની ત્વચા શા માટે ફાટે છે. અહીં તમને ઉનાળામાં હોઠ ફાટવા માટે જવાબદાર કારણો વિશે જણાવીએ. સામાન્ય રીતે આ કારણોના લીધે જ ઉનાળામાં હોઠ ફાટે છે. 

ઉનાળામાં હોઠ ફાટવાના કારણો 

ડિહાઇડ્રેશન 

ગરમીના દિવસોમાં તમારા હોઠ ફાટી રહ્યા છે તો તેનું સૌથી મોટું કારણ હોય ડિહાઇડ્રેશન. જ્યારે શરીરમાં પાણીની ખામી સર્જાય છે તો તેના કારણે સ્કીન ડ્રાય રહેવા લાગે છે. ડિહાઇડ્રેશનના કારણે ચક્કર આવે, માથું દુખે એવી જ સમસ્યાઓ થાય એ જરૂરી નથી. ડિહાઇડ્રેશનના કારણે હોઠ અને ચહેરાની ત્વચા ફાટે છે. તેથી જો તમારા હોઠની ત્વચા ફાટતી હોય તો સમજી લેવું કે તમે ઓછું પાણી પીવો છો અને તમારી ત્વચા ડ્રાય થઈ રહી. 

મોઈશ્ચરની ખામી 

ગરમીના દિવસોમાં હવા શુષ્ક અને ગરમ હોય છે. ડ્રાય અને ગરમ હવાના કારણે સ્કીન અને ખાસ કરીને હોઠનું મોઈશ્ચર ઓછું થઈ જાય છે જેના કારણે સ્કીન ફાટવા લાગે છે. મોટાભાગે લોકો શિયાળામાં લોશન, લીપ બામ જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે પરંતુ ઉનાળામાં ત્વચાનું ધ્યાન રાખતા નથી જેના કારણે સ્કિન સુકાઈને ફાટવા લાગે છે. ખાસ કરીને જો લોકોની સ્કીન ડ્રાય હોય તેમને આ તકલીફ વધારે નડે છે. 

સફાઈનો અભાવ 

આ વાત જાણીને આશ્ચર્ય થશે પરંતુ જે રીતે ચહેરા પરથી ડેડ સ્કિન હટાવી જરૂરી છે તે રીતે જ હોઠ પરથી ડેડ સ્કિન હટાવી પણ જરૂરી છે. જો તમે હોઠની સફાઈ પર ધ્યાન આપતા નથી તો પણ તમારા હોઠ ડ્રાય રહેશે અને હોઠ વધારે ફાટશે. આ સિવાય હોઠ પર વારંવાર હાથ ફેરવવાની આદતથી પણ હોઠ પર ડ્રાઇનેસ વધી જાય છે.

ઉનાળામાં હોઠ ફાટે તો શું કરવું? 

ઉપાય નંબર 1. હોઠ ફાટવાના મુખ્ય 3 કારણ ઉપર જણાવ્યા અનુસારના છે. જો તમારા હોઠ ઉનાળામાં પણ ફાટતા હોય તો સૌથી પહેલા તો પૂરતા . પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું રાખો. જ્યારે તમે દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા થશો તો 99% તમારા હોઠ ફાટવાની સમસ્યા દૂર થઈ જશે. 

ઉપાય નંબર 2. આ સિવાય ગરમીના દિવસો હોય તો પણ હોઠ પર લીપ બામ કે નાળિયેર તેલ લગાડવાનું રાખવું જોઈએ જેથી તડકા અને લુના કારણે ત્વચા ડ્રાય થઈ ફાટે નહીં. 

ઉપાય નંબર 3. અઠવાડિયામાં બે વખત માઈલ્ડ સ્ક્રબ દ્વારા હોઠની ડેડ સ્કિન સાફ કરો અને પછી હોઠ લીપ બામ લગાવો. આ ત્રણ કામ કરી લેશો તો ઉનાળામાં તમારા હોઠ ફાટશે નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

