/ઘરમાંથી વંદા-વંદીઓની ફૌજને ભગાડવાના સસ્તા અને અસરકારક ઉપાય, ઘર ચોખ્ખુંચટ થઈ જશે

Cockroach Remedies: ઘરમાં જો સૌથી વધુ કોઈ પરેશાની કરતા હોય તો તે વંદા અને ઝીણી ઝીણી વંદીઓ છે. ગમે તેટલા ઉપાય અજમાવો પરંતુ આ વંદાની ફૌજ ઘરમાંથી હટતી નથી. ત્યારે તેને હટાવવા માટે અને ઘરને સ્વચ્છ રાખવા માટે આ ઘરઘથ્થું ઉપાય અજમાવી જુઓ, તમારા ઘરમાં રોનક આવી જશે.
ઘરમાં વંદા, ઉંદરો અને ગરોળીઓ ત્રાસ મચાવતા હોય છે. જે ગંદકી ફેલાવે છે અને રોગ ફેલાવવાનું જોખમ રહે છે. વંદા, ગરોળી વગેરે જોઈને ઘરમાં અફરાતફરી મચતી હોય છે. ખાસ કરીને રસોડામાંથી તો વંદાને ભગાડવા ખુબ જરૂરી બને છે નહીં તો ભોજન દૂષિત કરી શકે છે. તેમને ભગાડવા માટે હંમેશા મોંઘા કેમિકલ સ્પ્રેની જરૂર નથી પડતી. ઘરમાં રહેલી કેટલીક ચીજો તમને તેનાથી છૂટકારો અપાવી શકે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક સરળ અને સસ્તા ઉપાય જણાવીશું જેને અજમાવીને તમે ઘરમાંથી વંદાની ફૌજ દૂર કરી શકો છો. આ ઉપાયો વિશે ખાસ જાણો.
તમાલપત્ર
વંદા ભગાડવા માટે એક સસ્તો અને સરળ ઉપાય તમાલપત્ર છે. તમાલપત્રની તીવ્ર સુગંધ વંદાને ગમતી નથી. તમે 4-5 તમાલપાત્રને હળવા હાથે મસળીને સિંકની નીચે, ગેસની પાછળ કે રસોડાના ખૂણાઓમાં રાખી દો. થોડા દિવસમાં તમને ફરક જોવા મળશે. ધ્યાન રાખવું કે પાંદડાને દર 8-10 દિવસમાં બદલતા રહો કારણ કે તેની સુગંધ ઉડી જાય છે.
બેકિંગ સોડા અને ખાંડનો દેસી જુગાડ
આ યાદીમાં બીજો અસરકારક નુસ્ખો બેકિંગ સોડા અને ખાંડ છે. બરાબર પ્રમાણમાં બેકિંગ સોડા અને ખાંડ ભેળવીને નાની પ્લેટમાં રાખી દેશો તો ખાંડ વંદાને પોતાના તરફ આકર્ષે છે અને બેકિંગ સોડા તેને ખતમ કરવામાં મદદ કરે છે. આ નુસ્ખો સામાન્ય રીતે રાતે રાખવામાં વધુ અસરકારક નીવડે છે.
જો તમે રાતે સિંકમાં ધોયાવગરના વાસણો મૂકી રાખતા હોવ તો પણ વંદા આવે છે. કોકરોચ ભીની જગ્યાઓ પર જલદી આવે છે. આથી રાતે વાસણો ધોયા બાદ સિંક અને આસપાસની જગ્યાને સૂકવી દેવી. ભીના કપડાં. સ્પંજ કે પાણી ભરેલા વાસણો રાતે ખુલ્લા ન મૂકવા.
લીંબુવાળું પાણી
રસોડું સાફ કરતી વખતે પાણીમાં થોડું લીંબુનો રસ ભેળવી લો. તેનાથી સ્લેબ અને ફર્શ સાફ થવાની સાથે એવી સુગંધ આવશે કે જે વંદાને ગમતી નથી. આ સાથે જ રસોડું પણ ફ્રેશ મહેસૂસ કરશો.
લવિંગ અને લીમડો પણ અસરકારક
મસાલાના ડબ્બા કે સ્ટોરેજ કેબિનેટમાં 2-3 લવિંગ મૂકી દો. લીમડાના પાંદડા પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તેની તેજ વાસ વંદાને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે.
કચરાપેટી સાફ કરતા રહો
જો તમે કચરાપેટી સાફ નહીં રાખો તો પણ વંદા જલદી ખેંચાઈને આવે છે. રાતે રસોડાનો કચરો ઘરમાં ન રહેવા દો. કચરાપેટી અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી બેવાર ધૂઓ.
નાની નાની તિરાડો પણ સમસ્યા બની શકે
અનેકવાર વંદા પાઈપલાઈન, કબાટોની તિરાડો કે દીવાલોના નાના ગેપથી ઘરમાં ઘૂસે છે. આવામાં આ જગ્યાઓને સીલ કરવી ખુબ જરૂરી છે. એક્સપર્ટ્સ પણ માને છે કે નાના નાના ગેપ બંધ કરવાથી વંદાની સમસ્યા ઘણી ઘટી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)