/Checking Phone After Waking Up: સવારે ઉઠતાની સાથે જ ફોન જોવાની આદત? આ ગંભીર બીમારીનો ભોગ બની શકો છો, આજે જ ચેતો!

Checking Phone After Waking Up: સવારે ઉઠવાની સાથે ઘણા લોકોની આદત હોય છે તે ગરમ પાણી પીવે છે, એક્સરસાઇઝ કરે છે, આ વસ્તુ સારી આદતોમાં ગણવામાં આવે છે. પરંતુ હજુ એક આદત હોય છે, જેને હંમેશા લોકો નજરઅંદાજ કરે છે. તે છે સવારની શરૂઆત ફોન જોઈને કરવી. આજના સમયમાં ઊંઘ ઉડવાની સાથે પ્રથમ કામ મેસેજ, સોશિયલ મીડિયા અને સમાચાર ચેક કરવાનું બની ગયું છે.
ઘણા રિપોર્ટ્સમાં તે વાત સામે આવી છે કે આશરે 70થી 80 યકા લોકો જાગવાની 10-15 મિનિટની અંદર પોતાનો ફોન ઉઠાવે છે. આ આદત જોવામાં નાની ભૂલ લાગે છે, પરંતુ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે આ ટેવ ધીમે-ધીમે શરીર અને મગજને નુકસાન પહોંચાડે છે. ડોક્ટર ચેતવણી આપે છે કે જો સમય રહેતા આ આદતને સુધારવામાં ન આવી તો આગળ જતાં એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે.
સવારે ફોન ચલાવવાથી મગજ પર શું અસર પડે છે
આ વાત જાણીને ઘણા લોકોના મગજમાં આવે છે કે આખરે સવારમાં ફોન ચલાવવાથી શું થાય છે. તેવામાં તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે તમે સવારે સૂઈને ઉઠો છો તો આપણું મગજ થોડી ઊંઘ અને જાગવાની વચ્ચેની અવસ્થામાં હોય છે, જેને નિષ્ણાંત સ્લીપ ઇનર્શિયા કહે છે. આ સમયે મગજને ધીમે-ધીમે જાગવા અને શાંતિથી સક્રિય થવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે જ્યારે ફોન ઉઠાવી મેસેજ, ઈમેલ કે સોશિયલ મીડિયા જોવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે મગજ પર અચાનક અનેક જાણકારીનો ભાર પડે છે.
પરંતુ આ પ્રતિક્રિયાઓ જરૂર પડવા પર કરવામાં આવે તો અસર એટલી થતી નથી, જેમ સૂવા સમયે કોઈનો કોલ આવી જાય કે કોઈ જરૂરી મેસેજ આવે, પરંતુ જો આ પ્રક્રિયા દરરોજ થાય તો ધીમે-ધીમે શરીર હંમેશા હળવા તણાવની સ્થિતિમાં રહેવા લાગે છે.
ફોનની સ્ક્રીન કઈ રીતે બગાડે છે ઊંઘ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય
માત્ર માનસિક સ્વાસ્થ્ય જ નહીં પરંતુ આ આદત તમારી ઊંઘ પેટર્નને બગાડે છે. સવારે ફોનની સ્ક્રીનમાંથી નીકળનાર પ્રકાશ શરીરની પ્રાકૃતિક ઘડિયાળ એટલે કે બોડી ક્લોકમાં ગડબડી કરે છે, જેનાથી રાત્રે સારી રીતે ઊંઘ આવતી નથી. ઊંઘ પૂરી ન થવા પર એનર્જી, યાદશક્તિ અને કામ કરવાની ક્ષમતા પર અસર પડે છે. આ સિવાય જે લોકો સવારે ઉઠી નકારાત્મક સમાચાર કે તણાવપૂર્ણ જાણકારી જુએ છે, તેનો આખો દિવસ ગુસ્સા અને બેચેનીમાં પસાર થાય છે.
સવારે ફોનની આદત કઈ રીતે છોડવી
આ મુશ્કેલીની સાથે-સાથે નિષ્ણાંતો તેનાથી બચવાની ટિપ્સ પણ જણાવે છે. જે લોકોને સવારે ઉઠવાની સાથે ફોન ચલાવવાની આદત હોય છે, તેણે સૌથી પહેલા ફોનને બેડરૂમથી બહાર કે બેડથી દૂર રાખવો જોઈએ, જેથી સવારે હાથ સીધો ફોન તરફ આગળ ન વધે. આ સિવાય એલાર્મ માટે ફોનની જગ્યાએ એલાર્મ ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
મોટી સમસ્યાની ચેતવણી: સવારે ઉઠતાની સાથે જ ૧૦ થી ૧૫ મિનિટમાં ફોન જોવાની આદત શરીર અને મગજને ધીમે-ધીમે ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મગજ પર વધારાનો ભાર: જાગતી વખતે સ્લીપ ઇનર્શિયાની અવસ્થામાં રહેલા મગજ પર સોશિયલ મીડિયા કે મેસેજ જોવાથી અચાનક માહિતીનો મોટો ભાર પડે છે.
કાયમી તણાવનું જોખમ: દરરોજ સવારે ઉઠીને ફોન ચેક કરવાની આ પ્રક્રિયાથી શરીર હંમેશા હળવા તણાવ (સ્ટ્રેસ)ની સ્થિતિમાં રહેવા લાગે છે.
ઊંઘ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર: ફોનની સ્ક્રીનનો પ્રકાશ બોડી ક્લોક બગાડે છે, જેનાથી રાતની ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે અને દિવસભર ગુસ્સો કે બેચેની રહી શકે છે.
બચવાનો સરળ ઉપાય: આ આદતથી બચવા માટે ફોનને બેડથી દૂર રાખવો જોઈએ અને એલાર્મ માટે ફોનની જગ્યાએ ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.