/Chia Seeds For Weight Loss: ચિયા સીડ્સનો ઉપયોગ કરીને વજન ઘટાડવા માંગો છો? તો જાણો કઈ રીતે કરશો સેવન

ચિયા સીડ્સ એક સુપરફૂડ છે, જેને શરીર માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ બીજ વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ જો યોગ્ય રીતે સેવન કરવામાં આવે તો. આ આર્ટિકલમાં અમે તમને ચિયા સીડ્સનું કઈ રીતે સેવન કરવું તેના વિશે જણાવીશું.
આજકાલ ઘણા લોકો વધેલા વજનથી પરેશાન છે. વ્યસ્ત જીવનશૈલી, ખોટા ખાનપાન અને શારીરિક કસરતની કમીને કારણે વજન ઝડપથી વધવા લાગે છે. તેવામાં ઘણા લોકો વજન ઘટાડવા માટે અલગ-અલગ ડાયટ અને સુપરફૂડ્સનો સહારો લે છે. તે સુપરફૂડ્સમાં ચિયા સીડ્સનું નામ ઝડપથી લોકપ્રિય થયું છે. નાના-નાના દેખાતા આ બીજ પૌષક તત્વથી ભરપૂર હોય છે અને વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ માનવામાં આવે છે.
ચિયા સીડ્સને સામાન્ય રીતે પલાળીને ખાવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો પાણીમાં ચિયા સીડ્સને નાખી તેને પીવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વજન ઘટાડવા માટે ચિયા સીડ્સને માત્ર પાણીમાં નાખી પીવાથી કામ થશે નહીં. વજન ઘટાડવા માટે ચિયા સીડ્સનું યોગ્ય રીતે સેવન કરવું જરૂરી છે. આવો આજે તેના વિશે જણાવીએ.
પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે આ બીજ
ચિયા સીડ્સમાં ફાઇબર, પ્રોટીન, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખવામાં મદદ કરે છે. આ કારણ છે કે તેને ખાવાથી વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી અને ઓવરઈટિંગની સમસ્યા ઘટી શકે છે. જો તમે વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો ચિયા સીડ્સને દહીં સાથે ખાવા ફાયદાકારક છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ
આયુર્વેદ એક્સપર્ટ પ્રમાણે જો તમારે વજન ઘટાડવું છે તો ચિયા સીડ્સને દહીંમાં મિક્સ કરી ખાવા ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. દહીંમાં રહેલ પ્રોટીન અને પ્રોબાયોટિક્સ પાચનમાં સુધાર કરે છે તથા મેટાબોલિઝ્મને સપોર્ટ કરે છે. જ્યારે ચિયા સીડ્સ દહીંમાં ફુલી જાય છે તે મિશ્રણ પેટ ભરનારૂ બની જાય છે, જેનાથી કેલેરી ઓછી લેવામાં મદદ મળે છે. નિયમિત રૂપથી સંતુલિત માત્રામાં તેનું સેવન કરવાથી વજન નિયંત્રિત રાખવા અને શરીરની ઉર્જા બનાવી રાખવામાં ફાયદો મળી શકે છે.
ચિયા સીડ્સ ખાવાથી શું ફાયદા મળે
ચિયા સીડ્સ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેમાં ફાઇબર, પ્રોટીન, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ, કેલ્શિયમ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે પાચનમાં સુધાર કરવા, લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખવા અને વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. ચિયા સીડ્સ શરીરને એનર્જી આપવાની સાથે-સાથે હાડકાને મજબૂત બનાવવા અને હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને સપોર્ટ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેના નિયમિત સેવનથી બ્લડ સુગર બેલેન્સ રાખવા અને ત્વચાને હેલ્ધી બનાવવામાં પણ સહાયતા મળે છે.