Cleaning Tips: તેલથી લથબથ ચીમની પણ મહેનત વિના ક્લીન થઈ જશે, આ મિશ્રણ લગાડી સ્ક્રબરથી કરજો સાફ
Chimney Cleaning Tips: રસોડાની ચીમની સાફ કરવી સૌથી મુશ્કેલ કામ હોય છે. કારણ કે ચીમની બહાર અને અંદરની તરફથી તેલના કારણે ચીકણી થઈ જાય છે. આ ચીકાશ સાફ કરવાનો જોરદાર રસ્તો આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય અપનાવશો તો ચીમની સાફ કરવી સરળ કામ લાગશે.
Trending Photos
Chimney Cleaning Tips: રસોડામાંથી ધુમાડો બહાર કાઢતી ચીમનીનો ઉપયોગ રોજ થતો હોય છે. રસોઈ બનાવતી વખતે તેલ અને મસાલાની વરાળના કારણે ચીમની ની અંદર અને બહાર ગંદકી જામી જાય છે ધીરે ધીરે આ ગંદકી પર ચીકાશ જામે છે અને ચીમની કાળી દેખાવા લાગે છે. ચીમની સાફ કરતી વખતે તેના ચીકણા પાર્ટને ક્લીન કરવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે. પરંતુ આ વખતે દિવાળીનું આ મુશ્કેલ કામ એકદમ સરળ થઈ જશે. આજે તમને ચીમની સાફ કરવાની સૌથી સરળ રીત જણાવી દઈએ. આ રીત ફોલો કરીને ચીમની સાફ કરશો તો ચીમની ફટાફટ ક્લીન થઇ જશે.
બેકિંગ સોડા અને લીંબુ
ચીમની સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડા અને લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સૌથી પહેલા એક વાસણમાં ગરમ પાણી ભરો અને તેમાં બેથી ત્રણ ચમચી બેકિંગ સોડા અને એક લીંબુનો રસ મિક્સ કરી દો. હવે આ પાણીમાં ચીમનીના ફિલ્ટર અને જે પણ પાર્ટ ચીકણા હોય અને નીકળી શકતા હોય તેને ડુબાડી દો. 30 મિનિટ પછી સ્ક્રબરની મદદથી ફિલ્ટર સાફ કરશો એટલે એકદમ નવું હોય તેવું થઈ જશે.
વિનેગર અને મીઠું
ચીમનીમાં જામેલી ગંદકી સાફ કરવા માટે વિનેગર અને મીઠાનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. સૌથી પહેલા વિનેગરમાં એક ચમચી મીઠું અને હૂંફાળું પાણી મિક્સ કરો. આ મિશ્રણ ને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી અને ચીમની પર સારી રીતે છાંટી દો. દસ મિનિટ પછી સ્ક્રબરની મદદથી ચીમની સાફ કરો ચીમનીમાં જામેલી ગંદકી નીકળવા લાગશે.
ડીશ વોશ લિક્વિડ
ચીમની પર જામેલી ગંદકીને સાફ કરવા માટે ડીશ વોશ લિક્વિડ નો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.. ગરમ પાણીમાં ડિશ વોશ લિક્વિડ મિક્સ કરી તેમાં ચીમનીના ફિલ્ટર અને અન્ય પાર્ટ પલાળી દેવા. પાણી થોડું ગરમ રાખવું. 30 થી 40 મિનિટ પછી ચીમનીના પાર્ટને બ્રશની મદદથી સાફ કરી લેવા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે