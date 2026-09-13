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Modak Recipe: ગણેશ ચતુર્થી પર બનાવો કોકોનટ સ્ટફ ચોકલેટ મોદક, મોદક બનાવવાની સરળ રીત

Modak Easy Recipe: 14 સપ્ટેમ્બરથી ગણેશોત્સવ શરુ થશે. ગણેશોત્સવ દરમિયાન ગણપતિ બાપ્પાને અલગ અલગ પ્રકારના મોદકનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. ગણેશજીને ભોગમાં અર્પણ કરી શકાય તેવા ચોકલેટ કોકોનટ મોદક બનાવવાની સરળ રીત અહીં જણાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:38 PM IST
Modak Recipe: ગણેશ ચતુર્થી પર બનાવો કોકોનટ સ્ટફ ચોકલેટ મોદક, મોદક બનાવવાની સરળ રીત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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