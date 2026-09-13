/Modak Recipe: ગણેશ ચતુર્થી પર બનાવો કોકોનટ સ્ટફ ચોકલેટ મોદક, મોદક બનાવવાની સરળ રીત

Modak Easy Recipe: દેશભરમાં 14 સપ્ટેમ્બરથી ગણેશોત્સવનો પ્રારંભ થશે. ગણેશ ચતુર્થી પર ધામધૂમથી ગણેશ સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને પછી 10 દિવસ ગણેશજીની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. 10 દિવસના આ ઉત્સવ દરમિયાન ગણેશજીને વિવિધ પ્રકારના મોદક પ્રસાદ તરીકે ચઢાવવામાં આવે છે. તો ચાલો આજે જાણીએ ગણેશજીને અર્પણ કરી શકાય તેવા ચોકલેટ કોકોનટ મોદક કઈ રીતે બનાવવા.
ચોકલેટ કોકોનટ મોદક બનાવવા સાવ ઈઝી છે. 4 થી 5 વસ્તુઓની મદદથી આ મોદક સરળતાથી બની જાય છે. આ મોદક બાળકનો પણ ભાવે એવા બને છે.
મોદક બનાવવાની સામગ્રી
નાળિયેરનું ખમણ - 1.5 કપ
કંડેન્સ મિલ્ક - અડધું ટીન
એચલી પાવડર
ડાર્ક ચોકલેટ - અડધો કપ
મિલ્ક ચોકલેટ - અડધો કપ
ચોકલેટ કોકોનટ મોદક બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા મોદક શેપમાં આવતું ચોકલેટ માટેનું મોલ્ડ લઈ લેવું.
- હવે એક બાઉલમાં નાળિયેર અને કંડેન્સ મિલ્ક મિક્સ કરી તેમાં એલચી પાવડર ઉમેરો.
- નાળિયેરને બરાબર મિક્સ કરી 10 મિનિટ સેટ થવા દો.
- ડબલ બોઈલરની મદદથી ડાર્ક ચોટલેટ અને મિલ્ક ચોકલેટને મેલ્ટ કરો.
- નાળિયેરના મિશ્રણમાંથી નાના લાડુ બનાવો.
- ચોકલેટના મોલ્ડમાં ઓગાળેલી ચોકલેટ ભરો અને તેમાં વચ્ચે નાળિયેરનો લાડુ મુકો. તેની ઉપર ફરીથી ચોકલેટ રેડો
- બધા મોલ્ડ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને ફ્રીજમાં સેટ થવા મુકી દો
- 2 કલાક ફ્રીજમાં રાખ્યા પછી મોદકને અનમોલ્ડ કરો.
- તૈયાર કરેલા મોદકને ભગવાનના પ્રસાદમાં પધરાવો.