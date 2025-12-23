Chocolate Cake: ઓવન નથી? કુકરમાં આ રીતે બનાવો સ્વાદિષ્ટ ચોકલેટ કેક, બાળકો ખુશખુશાલ થઈ જશે
Christmas Special Recipes: કેક અને એમા પણ ચોકલેટ કેક એ બાળકોને ખુબ જ ભાવતી વાનગી છે. બજારમાં ઈંડાવાળી કેક મળતી હોય છે જો કે ઈંડા વગરની પણ મળે છે. પરંતુ ઘરે જ આ ઈંડા વગરની અને ઓવનનો ઉપયોગ કર્યા વગર તમે કુકરમાં જ સ્વાદિષ્ટ ચોકલેટ કેક બનાવી શકો છો. જાણો રિસેપી.
Trending Photos
ક્રિસમસના અવસરે જાતજાતની કેક લોકો બજારમાંથી લાવતા હોય છે. જેમાં ચોકલેટ કેક લોકોને ખુબ ભાવતી હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ચોકલેટ કેક તમે ઘરે ઓવન વગર પણ જબરદસ્ત બનાવી શકો છો? બાળકોને જો ઘરે બનાવેલી કેક ખવડાવવા માંગતા હોવ તો આ ચોકલેટ કેકની રેસિપી ખાસ ટ્રાય કરજો. તેનાથી તમારા પૈસા પણ બચશે અને ઘરે બનેલી ફ્રેશ કેક પણ તમે બાળકોને ખવડાવી શકશો. આ કેકની ખાસ વાત એ છે કે તમે તેને ઓવન વગર પણ બનાવી શકો છો.
કેક બનાવવા માટેની સામગ્રી
1 કપ મેંદો
¼ કપ કોકો પાઉડર
1 નાની ચમચી બેકિંગ પાઉડર
½ નાની ચમચી બેકિંગ સોડા
ચપટી મીઠું
½ કપ દળેલી ખાંડ
½ કપ દહીં (સાદુ)
¼ કપ તેલ (રિફાઈન્ડ કે સનફ્લાવર ઓઈલ)
¼ કપ દૂધ (જો મિશ્રણ જાડું હોય તો થોડું વધુ ઉમેરી શકાય)
1 નાની ચમચી વેનિલા એસેન્સ
1 નાની ચમચી સરકો કે લીંબુનો રસ
ટોપિંગ માટે ચોકલેટ ચિપ્સ કે સૂકા મેવાની કતરણ (ઓપ્શનલ)
પ્રેશર કુકર કે તળિયું ભારે હોય તેવી કઢાઈ
1 કપ મીઠું
કેક માટેનો ડબ્બા જેવું વાસણ (6-7 ઈંચ એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલનો)
મિક્સિંગ બાઉલ, વ્હિસ્ક/ચમચો, માપ માટેનો કપ
ઓવન વગર ચોકલેટ કેક બનાવવાની રેસિપી
સૌથી પહેલા તમે કૂકર કે કડાઈને ગરમ કરવા મૂકો. એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે કઢાઈ કે કુકરમાં 1 કપ મીઠું ખાસ પાથરી દેવું. ત્યારબાદ ઢાંકણું ઢાંકી દેવું, (કુકર હોય તો સીટી કાઢીને કરવું) અને ધીમી આંચે 10 મિનિટ સુધી ગરમ કરો. હવે તમે એક બાઉલમાં મેંદો, કોકો પાઉડર, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાઉડર અને મીઠાને એક સાથે ચારણીથી ચાળી લો.
ત્યારબાદ બીજા બાઉલમાં ખાંડ, દહીં, તેલ, દૂધ અને વેનિલા એસેન્સ લો. હવે જ્યાં સુધી તેમાં ચિકાશ ન આવે ત્યાં સુધી બરાબર ફેંટો. ધીરે ધીરે સૂકી સામગ્રીને આ મિશ્રણમાં નાખો અને ધીરે ધીરે હલાવો. ત્યારબાદ તેમાં સરકો કે લીંબુનો રસ નાખો. બધી વસ્તુઓને બરાબર હલાવો. ત્યારબાદ કેક બનાવવાના વાસણને તેલ કે માખણથી ગ્રિસ કરો અને તેના પર મેદો ભભરાવો. ત્યારબાદ તેમાં આ મિશ્રણ નાખો. હવાના પરપોટાને કાઢવા માટે વાસણને બરાબર થપથપાવો.
જો તમે ઈચ્છો તો આ મિશ્રણ પર ચોકલેટ ચિપ્સ કે નટ્સ ભભરાવી શકો છો. ત્યારબાદ ટિનને પહેલેથી ગરમ કરેલા કુકર કે કઢાઈમાં મૂકો. હવે ઢાંકીને ધીમી આંચે 35-40 મિનિટ સુધી પકવા દો. આ દરમિયાન ઢાંકણું વારંવાર ખોલવાથી બચો. લગભગ 35 મિનિટ બાદ ટૂથપિક નાખીને જુઓ. જ્યારે કેક થઈ ગઈ છે એવું લાગે તો ગેસ બંધ કરો અને કેકના વાસણને 15 મિનિટ સુધી ઠંડુ થવા દો. પછી સાવચેતી રાખીને તેને બહાર કાઢો. ત્યારબાદ તમને ગમે તે રીતે તેને ગાર્નિશ કરો અને સર્વ કરો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે