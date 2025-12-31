Prev
Cleaning Hacks: બાથરુમની ટાઈલ્સ પર જામેલો વર્ષો જુનો મેલ પણ 10 મિનિટમાં નીકળી જશે, ટ્રાય કરો આ રીત

Cleaning Hacks: બાથરુમની ટાઈલ્સ પર જામેલો મેલ અને સાબુના ડાઘને કાઢવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે. નોર્મલ સફાઈથી આ ડાઘ જતા નથી. તેને દુર કરવા માટે ખાસ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી હોય છે. આજે તમને આવી જ કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે ટાઈલ્સ પર જામેલા મેલને ઢીલો કરી ફટાફટ સાફ કરી શકે છે.
 

Krupa Shah|Dec 31, 2025, 08:37 AM IST

Cleaning Hacks: બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર મેલ, સાબુ અને પાણીના ક્ષારના કારણે જીદ્દી ડાઘ થઈ જાય છે.  બાથરૂમનો ઉપયોગ દિવસમાં ઘણી વખત થતો હોવાથી આ મેલ દિવસેને દિવસે વધતો જાય છે.  બાથરૂમની સફાઈ તો રોજ થતી હોય છે પરંતુ ડીપ ક્લિનિંગ રોજ થતું નથી જેના કારણે ડાઘ જિદ્દી થઈ જાય છે અને વધારે દેખાવા લાગે છે. બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર જામેલી જૂની ગંદકીને સાફ કરવી મુશ્કેલ લાગે છે. પરંતુ તમે યોગ્ય વસ્તુનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરો તો આ ગંદકી ઝડપથી દૂર થઈ શકે છે. આજે તમને આવી જ કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર લગાડી સફાઈ કરશો તો વર્ષો જૂનો મેલ પણ 10 થી 15 મિનિટમાં સાફ થઈ જશે. 

બાથરૂમની ટાઇલ્સની સફાઈ કરવા માટે મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદવાની પણ જરૂર નહીં પડે. ઘરમાં રહેલા લીંબુ, સોડા અને શેમ્પુના ઉપયોગથી તમે ટાઇલ્સને ચમકાવી શકો છો. આ વસ્તુઓ વડે ટાઈલ્સ સાફ કરશો તો તમને બેસ્ટ રીઝલ્ટ મળશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે આ ઘરેલું વસ્તુઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાથી વર્ષો જૂનો મેલ પણ ઢીલો પડીને નીકળી જાય છે. 

બાથરૂમની ટાઇલ્સને સાફ કરવાનું ક્લીનર બનાવવા માટે લીંબુ અને બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એક નાનકડી વાટકીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં એક લીંબુ નીચોવી દો. હવે આ મિશ્રણને ઝડપથી બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર લગાવી દો.. લીંબુમાં રહેલું સાઈટ્રિક એસિડ જીદ્દી ડાઘ અને પાણીના કારણે પડેલા ડાઘને ફટાફટ દૂર કરી દેશે. 

જો બાથરૂમની ટાઇલ્સમાં નીચેના ભાગે વધારે મેલ જામેલો હોય તો સોડા અને લીંબુની સાથે વિનેગર પણ એડ કરી દો. વિનેગર એડ કરવાથી આ મિશ્રણની સફાઈની શક્તિ વધી જશે. આ મિશ્રણને લગાવીને પાંચથી દસ મિનિટ સુધી રહેવા દો. તેનાથી મેલ ધીરે ધીરે નીકળવા લાગશે. ત્યાર પછી સ્ક્રબની મદદથી ટાઇલ્સ ને થોડી ઘસી અને પાણીથી સાફ કરી લો. તમે જોશો કે બધો જ મેલ નીકળી ગયો છે અને ટાઇલ્સનો અસલી રંગ દેખાવા લાગશે.

લીંબુ અને સોડા સિવાય શેમ્પુની મદદથી પણ ટાઇલ્સને સાફ કરી શકાય છે કોઈપણ શેમ્પુનું એક પાઉચ લઈને તેને એક વાટકીમાં કાઢો. શેમ્પુમાં થોડું લીંબુ, સોડા અને પાણી ઉમેરી મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર લગાવો. મિશ્રણને પાંચ મિનિટ સુધી ટાઈલ્સ પર રાખો અને ત્યાર પછી તેને સાફ કરવા માટે લીંબુની છાલનો ઉપયોગ કરો. લીંબુની છાલની મદદથી ટાઇલ્સ પર લગાડેલું ક્લીનર ઘસીને સાફ કરો. લીંબુની છાલથી બે ટાઇલ્સની વચ્ચેની કિનારી પર જામેલો મેલ પણ ઝડપથી નીકળી જશે. આ વસ્તુઓ ટાઇલ્સ પર લગાડી રાખશો એટલે તમે જોશો કે મેલ ઝડપથી ઓગળવા લાગ્યો છે. છેલ્લે કોઈ પણ સ્ક્રબ કે કપડાની મદદથી ટાઇલ્સ સાફ કરો અને નોર્મલ પાણીથી ટાઈલ્સ ધોઈ લો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

