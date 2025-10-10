Prev
Iron Tawa: થેપલા-પરોઠા કર્યા પછી કાળી પડેલી લોઢીને સાફ કરવાની 3 અનોખી રીત, ફટાફટ કાળો મેલ નીકળી જશે

Iron Tawa Cleaning Tips: આપણા ઘરમાં જે લોઢી કે તવાનો ઉપયોગ થતો હોય છે તેના પર સાઈડમાં ધીરે ધીરે કાળો મેલ જામવા લાગે છે. આ મેલ કાઢવા માટેની 3 અસરકારક રીત આજે તમને જણાવીએ. આ 3 માંથી એક રીત તો સાવ ઈઝી છે. 5 મિનિટમાં લોઢી ચકાચક થઈ જશે.

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:43 AM IST

Iron Tawa Cleaning Tips: ઘરમાં રોટલી, પરોઠા, થેપલા વગેરે બનાવવા માટે લોઢીનો ઉપયોગ થાય છે. રોજના વપરાશના કારણે તવા પર કાળો મેલ જામવા લાગે છે. આ મેલ અને ગંદકીને સાફ કરવી જરૂરી હોય છે પરંતુ તેને સાફ કરવું મુશ્કેલ હોય છે. લોઢીની કિનારીઓ પર જામેલો કાળો મેલ ઘસી ઘસીને સાફ કરો તો લોઢી પણ ખરાબ થઈ જવાનો ડર રહે છે. સાથે જ હાથમાં સ્ક્રબર વાગી પણ શકે છે. તેથી જ લોઢી સાફ કરવાની એવી રીત અપનાવવી જોઈએ જેમાં વધારે મહેનત પણ ન કરવી પડે અને કામ પણ ફટાફટ થાય.

થેપલા-પરોઠા કર્યા પછી તમારા ઘરની લોઢીની રંગ પણ કાળો પડી ગયો છે તો તેની સફાઈ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આજે તમને લોઢાના તવાને સાફ કરવાની 3 અસરકારક રીત વિશે જણાવીએ. આ 3 રીત અપનાવી તમે લોઢીની ઉપર જામેલું કાળુ પળ સરળતાથી કાઢી શકો છો. આ ટ્રિક અપનાવશો તો તમારે તવો સાફ કરવા માટે વધારે મહેનત પણ કરવી નહીં પડે.

આગ પર ડાયરેક્ટ બર્ન કરો

સૌથી પહેલી અને સૌથી સરળ રીત આ છે. જેમાં ગેસ ઓન કરી તવાને ગરમ કરો. તવાને ગેસની ફ્લેમ પર ઊંધો રાખી ગરમ કરવાનો હોય છે જેથી તેની ઉપર જામેલો મેલ ગેસની ફ્લેમના કારણે બળી જાય. જેમ જેમ તવો ગરમ થશે તેમ તેમ મેલ બળી જશે. 5 મિનિટ પછી ગેસ બંધ કરી તવાને થોડો ઠંડો થવા દો. ત્યારબાદ સ્ટીલના સ્ક્રબરની મદદથી તવાની સફાઈ કરજો એટલે બધો મેલ અને મેશ નીકળી જશે. 

બેકિંગ સોડા અને લીંબુ

જો તવા પર કાળો મેલ થોડો હોય પણ ચીકાશ વધારે દેખાતી હોય તો બેકિંગ સોડા અને લીંબુથી સફાઈ કરો. તેના માટે 3 ચમચી બેકિંગ સોડામાં લીંબુનો રસ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને તવા પર સારી રીતે લગાવી દો. 20 મિનિટ માટે તવાને છોડી દો. ત્યારબાદ ડિશવોશ સોપ કે લિક્વિડની મદદથી તવો સાફ કરો.

વિનેગર અને મીઠું

એક સ્પ્રે બોટલમાં વિનેગર અને પાણી સમાન માપ સાથે લઈ ભરો. આ મિશ્રણને તવાની કિનારી પર છાંટો. ત્યારબાદ તેના પર મીઠું છાંટી દો અને તવાને 10 મિનિટ માટે સાઈડ પર રાખી દો. 10 મિનિટ પછી સ્ટીલના સ્ક્રબરથી તવો સાફ કરો. બધી જ ગંદકી નીકળી જશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

