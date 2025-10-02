Beauty Tips: પાર્લર જવું નહીં પડે, આ 5 કમાલની વસ્તુઓથી પગની ત્વચાને કરો સાફ અને બનાવો સુંદર
Beauty Tips: ચહેરાની સાથે પગની ત્વચાની સુંદરતા જાળવી રાખવા પણ માવજત કરવી જરૂરી છે. જો તમે ઘરે આ કામ કરવા માંગો છો તો ચાલો તમને જણાવીએ કે પગની સુંદરતા કેવી રીતે વધારવી.
Beauty Tips: લોકો ચહેરાની સ્કિનને ચમકદાર બનાવવા માટે મહેનત કરે છે પરંતુ હાથ અને પગને ભૂલી જાય છે જેના કારણે ટેનિંગ અને ત્વચા કાળી થઈ જવાની સમસ્યા વધારે જોવા મળે છે. ખાસ કરીને પગની ત્વચા સૌથી વધારે કાળી અને ખરાબ થઈ જતી હોય છે. જો તમે પગને સાફ અને સુંદર બનાવવા માંગો છો તો તમે કેટલા ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. પગની સંભાળ લેવા માટે ઘણા બધા ઓપ્શન હોય છે તમે પાર્લરમાં જઈને ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવી શકો છો. પરંતુ જો તમે વધારે ખર્ચ કરવા માંગતા ન હોય તો ઘરે પણ કેટલાક ખાસ અસરકારક ઉપાયો અપનાવી શકો છો. આજે તમને એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેને પગ પર લગાડવાથી પગની સુંદરતા વધી શકે છે.
લીંબુ અને ખાંડનું સ્ક્રબ
પગની સુંદરતા વધારીને ત્વચા પર જામેલી ગંદકી સાફ કરવા માટે લીંબુ અને ખાંડનું સ્ક્રબ બનાવીને યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે એક કે બે ચમચી ખાંડ લઈ તેમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી આ મિશ્રણને પગ પર સારી રીતે લગાડી મસાજ કરો. દસ મિનિટ માટે મસાજ કરો અને પછી હૂંફાળા પાણીથી પગ સાફ કરી લો.
એલોવેરા જેલ
પગની સુંદરતા વધારવા અને ગંદકીને સાફ કરવા માટે તમે એલોવેરા જેલ પણ લગાડી શકો છો. તેના માટે પગને સારી રીતે સાફ કરીને તેના પર એલોવેરા જેલ લગાડો. રોજ એલોવેરા જેલ પગ પર લગાડશો તો પગની ત્વચા મુલાયમ અને સુંદર દેખાવા લાગશે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલ પણ ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે.રોજ રાત્રે સુતા પહેલા પગ પર નાળિયેર તેલ લગાડી માલિશ કરો અને સવારે પાણીથી પગ સાફ કરો. આમ કરવાથી ત્વચાની સફાઈ પણ થશે અને પગની સુંદરતા અનેક ઘણી વધી જશે.
મધ
મધનું સ્ક્રબ પણ પગની બધી જ ગંદકી દુર કરી શકે છે. પગને સુંદર બનાવવા માટે પગની ત્વચા પર મધ લગાવી મસાજ કરો. તેનાથી થોડા જ દિવસોમાં અસર દેખાવા લાગશે.
પગની ગંદકી અને મેલ દૂર કરવા માટે અને પગની સુંદરતા વધારવા માટે કોફીનું સ્ક્રબ પણ યુઝ કરી શકો છો. અઠવાડિયામાં એક વખત કોફી માં પાણી ઉમેરીને તેનાથી પગ પર મસાજ કરો. તેનાથી પગની ત્વચા પર જામેલી ડેડ સ્કિન દૂર થશે અને ત્વચાનો રંગ પણ ખીલશે.
