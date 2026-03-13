Cleaning Hacks: આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી ઘરે જાતે ક્લીન કરી લો ફ્રંટ લોડ વોશિંગ મશીન, કોઈને સર્વિસ માટે બોલાવવા નહીં પડે
Washing Machine Cleaning Hacks: ફ્રંડ લોડ વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરતાં હોય તેમના માટે આજે ઉપયોગી જાણકારી આપીએ. આજે તમને ઘરે જાતે વોશિંગ મશીનની સર્વિસ કરવાના સિંપલ સ્ટેપ્સ વિશે જણાવી દઈએ. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી મશીન ક્લીન કરી લેશો તો સર્વિસ કરાવવા કોઈને બોલાવવા નહીં પડે.
- ફ્રંટ લોડ મશીન સાફ કરવાની રીત
- વોશિંગ મશીનની સફાઈ શા માટે જરૂરી ?
- આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી મશીન ક્લીન કરો.
Washing Machine Cleaning Hacks: હવે તો દરેક ઘરમાં કપડા ધોવા માટે મશીનનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે. વોશિંગ મશીનમાં 2 પ્રકાર હોય છે એક ટોપ લોડ વોશિંગ મશીન અને એક ફ્રંટ લોડ વોશિંગ મશીન. આ 2 પ્રકારના મશીનમાંથી પણ હવે ફ્રંટ લોડ મશીનનું ચલણ વધ્યું છે. મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં ફ્રંટ લોડ ફુલ્લી ઓટોમેટિક મશીન હોય છે. આ મશીનની સાફ સફાઈ કેવી રીતે કરવી આજે તમને જણાવીએ.
વોશિંગ મશીનમાં રોજ મેલા કપડા ધોવાતા હોય છે. કપડાની સફાઈ કરતાં મશીનને પણ થોડા દિવસો પછી સફાઈની જરૂર પડે છે. વોશિંગ મશીન સાફ કરવા માટે મોટાભાગના લોકો સર્વિસ કરનાર એક્સપર્ટને બોલાવી લેતા હોય છે. પરંતુ આ કામ તમે ઘરે જાતે પણ કરી શકો છો. વોશિંગ મશીનની બેઝીક સર્વિસ કેવી રીતે કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
વોશિંગ મશીનની સફાઈ શા માટે જરૂરી ?
વોશિંગ મશીન સાફ કરવાની રીત જાણતા પહેલા એ જાણી લઈએ કે વોશિંગ મશીનની સફાઈ કરવી જરૂરી શા માટે છે. વોશિંગ મશીનના અમુક ભાગમાં મેલ, ધૂળ, લીલ જામે છે. આ વસ્તુઓને સાફ કરવામાં ન આવે તો મશીનમાંથી વાસ આવવા લાગે છે અને આ વાસ કપડામાં પણ બેસી જાય છે. મશીનમાં જામેલી ગંદકીના કારણે કપડા પર ડાઘ પણ પડી જતા હોય છે. આવું ન થાય તે માટે આ સરળ ટીપ્સ ફોલો કરી વોશિંગ મશીન સાફ કરી લેવું.
ફ્રંટ લોડ મશીન સાફ કરવાની રીત
દરવાજાનું રબ્બર સાફ કરવું
ફ્રંટ મશીનની સફાઈ કરવાનું શરુ કરો એટલે સૌથી પહેલા તેના દરવાજાને ખોલી તેની સફાઈ કરો. ફ્રંટ લોડ મશીનના દરવાજામાં જામેલી ધૂળ ક્લીન કરો અને તેના રબ્બરની સારી રીતે સફાઈ કરો. આ રબ્બરમાં સૌથી વધુ ગંદકી એકઠી થતી હોય છે. રબ્બર સાફ કરવા માટે તમે બ્રશનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
પાણીનું ફિલ્ટર
ફ્રંટ લોડ વોશિંગ મશીનમાં નીચેના ભાગમાં પાણીનું ફિલ્ટર આપેલું હોય છે. સૌથી પહેલા તેના ઉપરનું ઢાંકણું ખોલો અને અંદરથી ફિલ્ટર કાઢો. આ ફિલ્ટરમાં ગંદુ પાણી અને કચરો જામી જાય છે. ફિલ્ટર કાઢી તેને બ્રશની મદદથી ઘસીને ક્લીન કરી લો અને પછી ફરીથી ફિલ્ટર ફીટ કરી દો.
ડિટરજન્ટની ટ્રે
ફ્રંટ લોડ વોશિંગ મશીનમાં જે ટ્રેમાં ડિટરજન્ટ કે લિક્વીડ એડ કરવાનું હોય તે ટ્રે પણ બહાર કાઢી શકાય તેવી હોય છે. આ ટ્રે બહાર કાઢી લો અને તેમાં જામેલો પાવડર કે લિક્વીડને ઘસીને સાફ કરો. સાથે જ ટ્રેની નીચેના ભાગની સફાઈ કરો જેથી કોઈ બ્લોકેજ હોય તો નીકળી જાય. ત્યારબાદ ટ્રેને ફરીથી ફીટ કરી દો.
મશીનનું ટબ ક્લીનિંગ
મશીનના આ 3 જરૂરી પાર્ટની સફાઈ થઈ જાય એટલે મશીનને બહારથી પણ સારી રીતે સાફ કરો. મશીનની બહારની બોડીને પહેલા કોરા કપડાથી સાફ કરો જેથી ધુળ નીકળી જાય અને પછી ભીના સ્પંજથી ક્લીન કરો. વોશિંગ મશીનમાં જો ટબ ક્લીનિંગનો વિકલ્પ આપેલો હોય તો આટલી પ્રોસેસ કર્યા પછી ટબ ક્લીનિંગ સેટ કરી મશીન ઓન કરી દો.
