Cleaning Hacks: ફ્રીજના ડોરનું રબ્બર સાફ કરવું જરૂરી, ઘરે ક્લિનિંગ વોટર બનાવી લગાડો, કચરો-ફુગ બધું થઈ જશે સાફ
Cleaning Hacks: ફ્રીજની સફાઈની સાથે ફ્રીજના દરવાજામાં જે રબ્બર હોય છે તેને સાફ કરવું પણ જરૂરી છે. આ રબ્બરમાં ધૂળ, કચરા અને ફુગ જામી જાય છે. ફ્રીજના દરવાજાના રબ્બરને ફટાફટ કેવી રીતે સાફ કરવું અને તેમાંથી કચરો કેવી રીતે કાઢવો આજે જાણીએ.
Cleaning Hacks: દરેક ઘરમાં ફ્રિજનો ઉપયોગ થાય છે. ફ્રીજ ઘરમાં આવે ત્યારથી ઓન કરી દેવામાં આવે છે ત્યાર પછી ફ્રીજ સતત ચાલતું રહે છે. ફ્રીજ એકમાત્ર એવું ઉપકરણ છે જે ક્યારેય બંધ થતું નથી. સતત ચાલતા ફ્રીજની સફાઈ કરવી અને તેની સર્વિસ કરવી પણ જરૂરી છે. ઘરમાં સમયાંતરે ટેકનીશિયનને બોલાવીને ફ્રિજની સર્વિસ કરાવવામાં આવતી હોય છે અને ફ્રિજની સફાઈ ગૃહિણીઓ પોતાની ફુરસદ પ્રમાણે કરી લેતી હોય છે.
ઉનાળા દરમિયાન ફ્રીજનો ઉપયોગ વધી જતો હોય છે. ગરમીના કારણે વસ્તુ બગડે નહીં તે માટે મોટાભાગની વસ્તુને ફ્રીજમાં સાચવવામાં આવે છે જેના કારણે ફ્રીજ વારંવાર ગંદુ થઈ જાય છે. ફ્રિજની સફાઈ અંદરથી વારંવાર થતી હોય છે પરંતુ ફ્રિજના દરવાજાનું રબર મોટાભાગે સાફ થતું નથી. ફ્રિજના દરવાજાના રબરને ડોર સીલીંગ રબર કહેવામાં આવે છે. આ રબરના કારણે જ ફ્રીજનો દરવાજો સારી રીતે પેક થાય છે. અને આ રબર મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં ગંદુ જ જોવા મળે છે. તમારા ઘરમાં પણ ફ્રીજ હશે જ અત્યારે જ જઈને જુઓ કે ફ્રિજના રબરમાં કેટલી ગંદકી જમા છે ? ફ્રિજના દરવાજામાં જે રબર હોય તે મહત્વનું હોય છે તેના કારણે જ ફ્રીજ લોક થાય છે અને ઠંડક બની રહે છે. આ રબરમાં જમા થતી ગંદકી સાફ કરવામાં ન આવે તો ધીરે-ધીરે રબર ખરાબ થવા લાગે છે અને ઘણી વખત તેમાં ફૂગ અને સડો પણ થઈ જાય છે.
આવું ન થાય તે માટે જ દરવાજામાં લાગેલા રબરને પણ ક્લીન કરવું જરૂરી છે. જો તમે આજ સુધી ક્યારેય ફ્રિજના રબરને સાફ કર્યું નથી અથવા તો સાફ કરો છો પણ અંદરની ગંદકી નીકળતી નથી તો ચાલો તમને બેસ્ટ રીત જણાવીએ. આ રીતે ફ્રિજના દરવાજાનું રબર સાફ કરશો તો અંદર જામેલી ગંદકી અને મેલ ઝડપથી નીકળી જશે.
સીલીંગ રબર સાફ કરવાનું લિક્વિડ
ફ્રિજના દરવાજાના સીલીંગ રબરને સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા ક્લીનીંગ લિક્વિડ બનાવો. આ લિક્વિડ બનાવવા માટે એક વાટકીમાં એક ચમચી ટૂથપેસ્ટ બે ચમચી બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં વ્હાઇટ વિનેગર ઉમેરો. બેકિંગ સોડા અને ટૂથપેસ્ટ લિક્વિડ બની જાય એટલું વ્હાઇટ વિનેગર ઉમેરવું. આ મિશ્રણમાં થોડું લિક્વિડ ડિટરજન્ટ ઉમેરી દો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણને સ્પ્રે બોટલમાં ભરેલો. આ લિક્વિડથી ફ્રીજનું રબર સાફ કરશો એટલે અંદરનો કચરો, ફૂગ અને ગંદકી સાફ થઈ જશે અને રબર નવું હોય તેવું ચમકી જશે.
ફ્રિજનું રબર સાફ કરવાની રીત
ફ્રિજનું રબર સાફ કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ તૈયાર કરેલું ક્લીનિંગ લિક્વિડ છાંટવું નહીં. સૌથી પહેલા રબરને થોડું પહોળું કરી કોરા કપડાં વડે સૂકો કચરો હોય તેને હટાવી દો. ત્યાર પછી જે ગંદકી જામી ગઈ છે તેને દૂર કરવા માટે તૈયાર કરેલું લિક્વિડ રબરમાં છાંટો. લિક્વિડને એક મિનિટ માટે રહેવા દો અને ત્યાર પછી ટૂથબ્રશની મદદથી રબરની દરેક લેયરને ક્લીન કરો. ક્લીનીંગ લિક્વિડ લગાડવાથી જે ગંદકી જામી ગઈ હશે તે છૂટી પડી જશે અને બ્રશ રગડવાથી મેલ બ્રશ વડે બહાર આવવા લાગશે. ત્યારબાદ એક ભીનું કપડું લઇ રબરને ક્લીન કરો.
આ રીતે સફાઈ કરવાથી ફ્રિઝના ડોરનું રબર એકદમ ક્લીન થઇ જશે અને તેની અંદર જામેલી ગંદકી પણ નીકળી જશે. હવે જ્યારે પણ તમે તમારું ફ્રીજ સાફ કરો ત્યારે ફ્રીજના દરવાજાના રબરને પણ ચેક કરી લેજો. જેટલી ઝડપથી ફ્રીજ ગંદુ થાય છે એટલી ઝડપથી આ રબર ગંદુ થતું નથી પરંતુ તેમ છતાં થોડા સમયે રબર ચેક કરી લેવું અને જો તેમાં ફૂગ કે કચરો દેખાય તો તુરંત તેને સાફ કરી લો.
