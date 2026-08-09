/Cleaning Hacks: વર્ષો જુની પ્લાસ્ટિકની ચેર પણ દેખાશે એકદમ નવી, આ વસ્તુને પાણીમાં મિક્સ કરી તેનાથી ચેર સાફ કરો

Plastic Chair Cleaning Hacks: મોટાભાગના લોકો ઘરમાં એક્સ્ટ્રા પ્લાસ્ટિકની ચેર રાખતા હોય છે. મહેમાન આવે ત્યારે આ ચેરનો ઉપયોગ થતો હોય છે ત્યાર પછી ચેરને ઘરના ખૂણામાં રાખી દેવામાં આવે છે. પ્લાસ્ટિકની ચેર જેમ જેમ સમય જાય તેમ પીળી દેખાવા લાગે છે. ધૂળ તડકો લાગવાથી સફેદ ચેર પર પીળા ડાઘ બની જાય છે. ઘણી વખત તો આખી ચહેરો જ પીળી દેખાવા લાગે છે. આ રીતે પડતર રહેલી પ્લાસ્ટિકની ચેરને સાફ કરવાનો ઘરેલુ નુસખો અહીં જણાવેલો છે. પ્લાસ્ટિકની ચેરને 2 વસ્તુની મદદથી નવી હોય તેવી કરી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરની જૂની પ્લાસ્ટિકની ચેરને સાફ કેવી રીતે કરવાની હોય.
પ્લાસ્ટિકની ચેર સાફ કરવાની 2 રીતો
પ્લાસ્ટિકની ચરની સફાઈ કરતી વખતે કેટલીક વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જેમકે ચેરને સાફ કરવા માટે હાર્ડ વાયરના બ્રશનો ઉપયોગ કરવો નહીં તેનાથી પ્લાસ્ટિક પર સ્ક્રેચ પડી જાય છે. આ સિવાય બ્લીચ કે હાર્ડ કેમિકલ દ્વારા પણ ચેર સાફ કરવાથી બચવું તેનાથી પ્લાસ્ટિકને નુકસાન થાય છે અને ચેર ખરાબ થઈ જાય છે. ચરનો ઉપયોગ ન કરવાનો હોય ત્યારે તેને ઘરની અંદર જ રાખો. તડકામાં લાંબા સમય સુધી ચેર રાખવાથી પણ ખરાબ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )