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Cleaning Hacks: વર્ષો જુની પ્લાસ્ટિકની ચેર પણ દેખાશે એકદમ નવી, આ વસ્તુને પાણીમાં મિક્સ કરી તેનાથી ચેર સાફ કરો

Plastic Chair Cleaning Hacks: ઘરમાં જે પ્લાસ્ટિકની ચેર રાખેલી હોય તે થોડા વર્ષ જૂની થાય એટલે તેના પર પીળો રંગ દેખાવા લાગે છે. સફેદમાંથી પીળી થયેલી આવી ચેરને સાફ કરવાની જોરદાર ટ્રિક અહીં જણાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:24 PM IST
Cleaning Hacks: વર્ષો જુની પ્લાસ્ટિકની ચેર પણ દેખાશે એકદમ નવી, આ વસ્તુને પાણીમાં મિક્સ કરી તેનાથી ચેર સાફ કરો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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