Lifehacks: એલ્યુમિનિયમ ફોઈલના એક ટુકડાથી સાફ થશે નળ દેખાતા પાણીના ડાઘ, વર્ષો જુનો ક્ષાર પણ આ રીતે નીકળી જશે

Lifehacks: નળ પર જામેલા પાણીના સફેદ ડાઘ અને ક્ષારને સાફ કરવા માટે એલ્યુમિનિયમ ફોઈલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એલ્યુમિનિયમ ફોઈલના એક ટુકડાથી નળ નવા હોય તેવા સાફ થઈ જશે. તો ચાલો જાણીએ કેવી રીતે નળની સફાઈ કરવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:55 PM IST

Lifehacks: દરેક ઘરમાં નળનો ઉપયોગ આખા દિવસમાં અનેક વખત થાય છે. ખાસ કરીને બાથરૂમ અને રસોડાના નળ તો અનેકવાર ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. જેના કારણે નળ પર વારંવાર પાણી પડે છે. નળ એવી વસ્તુ છે જેના પર સૌથી વધુ ક્ષાર જામી જાય છે. સતત પાણી ઉડતું હોવાથી નળ પર પાણીના ડાઘ પણ દેખાવા લાગે છે અને સફેદ ક્ષાર પણ જામી જાય છે. નળની સફાઈ કરો તો પણ તેના પરથી સફેદ ડાઘ નીકળતા નથી. જેના કારણે નળ જૂના હોય તેવા લાગે છે. બાથરૂમની સફાઈ દરમિયાન સ્ક્રબરથી તો નળ રોજ લગભગ સાફ થતા હોય છે પરંતુ તેમ છતાં તેના પરથી ક્ષારના ડાઘ જતા નથી. જો તમારા ઘરના બાથરૂમના નળમાં પણ ક્ષારના ડાઘ જામી ગયા છે તો તેને તમે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની મદદથી સાફ કરી શકો છો. 

એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ઉપયોગ કરીને નળ પરથી પાણી અને ક્ષારના ડાઘ સરળતાથી કાઢી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નળ પરથી પાણીના ડાઘ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વડે કેવી રીતે દૂર કરવા. 

નળ પરથી પાણીના ડાઘ દૂર કરવાની રીત 

સૌથી પહેલા આખો નળ કવર થઈ જાય એટલું મોટું એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લેવું. જે નળ સાફ કરવાનો હોય તેના પર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ સારી રીતે લપેટી દો. એલ્યુમિનિયમ ફાઈલને નળ પર 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખો. 15 મિનિટ પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ હટાવો અને નળ ઉપર ટૂથપેસ્ટ લગાવો. ટુથપેસ્ટ લગાવ્યા પછી નળને એલ્યુમિનિયમ ફોઈલથી જ ઘસીને સાફ કરો. એલ્યુમિનિયમ ફોઈલથી નળને સારી રીતે ઘસીને સાફ કરી પછી નોર્મલ પાણીથી નળ ધોઈ લો. તમે જોશો કે નળ એકદમ નવા હોય તેવા ચમકી જશે. 

વાઈટ વિનેગરનો કરો ઉપયોગ 

નળની સફાઈ કરવા માટે તમે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો વિનેગર એસિડિક હોય છે તે અને તે ખારા પાણીના ડાઘ પણ સરળતાથી દૂર કરી શકે છે. વિનેગરથી નળ સાફ કરવો હોય તો એક સાફ કપડાને વ્હાઇટ વિનેગરમાં પલાળો અને પછી તેને નળની ઉપર બાંધી દો. કપડાને 30 મિનિટ માટે નળ પર રહેવા દો અને ત્યાર પછી કપડું હટાવી નળને ટુથપેસ્ટની મદદથી ઘસીને સાફ કરો. ખારા પાણીના ડાઘ તુરંત નીકળી જશે. 

લીંબુ અને મીઠું 

લીંબુ નેચરલ બ્લિચીંગ એજન્ટ છે અને મીઠું સ્ક્રબનું કામ કરે છે. તેના માટે લીંબુના બે ટુકડા કરો અને તેના પર મીઠું છાંટી દો. હવે તેનાથી નળના ડાઘ સાફ કરો. મીઠું અને લીંબુ ઘસીને નળ સાફ કરશો તો ક્ષારના જુના ડાઘ પણ નીકળવા લાગશે. 

બેકિંગ સોડા 

નળ પરથી ખારા પાણીના અને ક્ષારના ડાઘ દૂર કરવા બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. નળને ભીનો કરી તેના પર બેકિંગ સોડા સારી રીતે લગાવી દો.. 10 થી 15 મિનિટ માટે સોડાને નળ પર રહેવા દો અને પછી ટૂથપેસ્ટની મદદથી નળ ઘસીને સાફ કરી લો. 

ઉપર જણાવેલી ટીપ્સ ફોલો કરીને એક વખત નળ સાફ કરી લો ત્યાર પછી તેને કપડાં વડે સારી રીતે કોરો કરી તેના પર નાળિયેર તેલ લગાવી દેવું. જ્યારે પણ નળની સફાઈ કરો ત્યારે નળને કોરો કરી તેના પર તેલ લગાવી દેવું. આમ કરવાથી નળ પર ઝડપથી ડાઘ નહીં પડે અને નળ ચમકતા રહેશે..

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

