Cleaning Hacks: શાકભાજી અને ફળ પરના પેસ્ટીસાઈડ અને કેમિકલને સાફ કરવા યુઝ કરો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ

Cleaning Hacks: શાક અને ફળનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તેને પાણીથી સાફ કરવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક ફળ અને શાકભાજીને થોડી સેકન્ડ માટે નળ નીચે રાખી ધોઈ લેવાથી તેના પરના હાનિકારક કેમિકલ સાફ થતા નથી. શાક અને ફળ પર લાગેલી ગંદકી અને કેમિકલ સાફ કરવા માટે શાકને ખાસ રીતે સાફ કરવા જરૂરી છે. આ રીતે કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:47 PM IST
  • શાકભાજી અને ફળ સાફ કરવા શા માટે જરૂરી ?
  • ફળ અને શાકભાજી સાફ કરવાની 3 સૌથી અસરકારક રીત જાણો.
  • કેમિકલ, ધૂળ અને જીવજંતુઓને સાફ કરવા 3 વસ્તુનો કરો ઉપયોગ.

Cleaning Hacks: માર્કેટમાંથી ફળ અને શાકભાજી ઘરે આવે એટલે તેને પાણીથી સાફ કરીને જ સ્ટોર કરવામાં આવે છે. પરંતુ નળના પાણી નીચે થોડીવાર શાક રાખી તેને ધોઈ લેવાથી તે સાફ નથી થઈ જતા. શાક પર નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવી ગંદકી, કેમિકલ અને પેસ્ટીસાઈડ હોય છે. જેને સાફ કરવા માટે ખાસ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આજે તમને 3 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેના વડે શાક અને ફળને સાફ કરવા જોઈએ. 

શાકભાજી અને ફળ સાફ કરવા શા માટે જરૂરી ?

માર્કેટમાંથી શાકભાજી અને ફળ ખરીદીને લાવો એટલે તેને સાફ કરવા જરૂરી હોય છે. સૌથી પહેલું કારણ હોય છે કે તેના પર રસ્તાની ધૂળ ચોંટેલી હોય છે. આ સિવાય ફળ કે શાકભાજી ખેતર કે વાડીથી માર્કેટ સુધી પહોંચે તે દરમિયાન તેમાં નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા જીવજંતુઓ ચોંટી જાય છે. ફળ અને શાકને કીડાથી બચાવવા માટે તેના પર કેમિકલયુક્ત સ્પ્રે છાંટવામાં આવેલા હોય છે. ઘણીવાર વાડી કે ખેતરમાં પણ શાકભાજી પર જંતુનાશક દવાઓ છાંટેલી હોય છે. આવા કેમિકલ, ધૂળ અને જીવજંતુઓને સાફ કરવા માટે શાકભાજી અને ફળને સારી રીતે ધોવા જરૂરી છે.

ફળ અને શાકભાજી સાફ કરવાની 3 સૌથી અસરકારક રીત

મીઠાનું પાણી

શાકભાજી અને ફળને સારી રીતે સાફ કરીને સ્ટોર કરવાની આ સૌથી સરળ અને અસરકારક રીત છે. તેના માટે સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં પાણી ભરો અને તેમાં 1 થી 2 ચમચી મીઠું ઉમેરો. આ પાણીમાં શાકભાજી જેવા કે રીંગણ, ફ્લાવર, ભીંડા, ટિંડોળા, કેપ્સિકમ, ચોળી સહિતના શાક પલાળી લો. બધા શાકને 10 મિનિટ મીઠાવાળા પાણીમાં રાખો ત્યારબાદ એક પછી એક શાકને પાણીમાંથી કાઢી અને કપડા પર પાથરી દો જેથી બધા જ શાક કોરા થઈ જાય. જો શાકભાજી પર વધારે પ્રમાણમાં માટી હોય તો પાણીમાં પલાળતા પહેલા એકવાર નોર્મલ પાણથી શાક સાફ કરી લેવા

વિનેગરવાળુ પાણી

ફ્લાવર, બ્રોકલી, બેબી કોર્ન સહિતના શાક અને ફળ ઉપરની ગંદકી સાફ કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. વિનેગરવાળા પાણીથી ફળ અને શાકભાજી સાફ કરવામાં આવે તો કેમિકલની સાથે જીવજંતુઓનો પણ નાશ થઈ જાય છે. તેના માટે દરેક શાકને અલગ અલગ ધોવાનું રાખવું. વાસણમાં પાણી ભરી તેમાં વિનેગર ઉમેરી શાકને પલાળી દો. ત્યારબાદ શાકભાજી અને ફળને પાણીમાંથી કાઢી કપડા પર કોરા કરવા રાખો અને ફળ તેમજ શાકભાજી સારી રીતે સુકાઈ જાય પછી તેને સ્ટોર કરો. 

બેકિંગ સોડા

ફળ અને શાકભાજીને સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. બેકિંગ સોડાથી ફળ અને શાકભાજી સાફ કરવા હોય તો એક તપેલામાં પાણી ભરી તેમાં 1 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો અને પછી તેમાં શાક તેમજ ફળ પલાળી દો. 15 મિનિટ પછી ફળ અને શાકભાજીને પાણીમાંથી કાઢી નોર્મલ પાણથી સાફ કરી કોરા કરી લો. 

ખાસ નોંધ

શાકભાજીમાં જે શાક લીલા પાન સાથે આવતા હોય તેને અને ફુદીનો, મેથી, કોથમીર જેવી ભાજીને આ રીતે પાણીમાં પલાળી રાખવા નહીં. લીલા પાનવાળા શાક પાણીમાં પલાળવાથી ઝડપથી ગળી જાય છે. આવા શાકને ધોયા વિના પેપરમાં બાંધી સ્ટોર કરી લેવા અને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેને સારી રીતે ધોવા. એટલે કે ધોયા પછી તુરંત તેનો ઉપયોગ કરી લેવો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

