Silver Anklets: આ કારણે કાળા પડી જાય છે ચાંદીના સાંકળા, જાણો કાળી પડેલી પાયલને કેવી રીતે સાફ કરવી ?
Silver Cleaning Tips: ચાંદીના સાંકળા થોડા થોડા દિવસે કાળા પડી જતા હોય છે. આ સાંકળાને ઘરે કેવી રીતે સાફ કરવા જોઈએ આજે તમને જણાવીએ.
Silver Cleaning Tips: ચાંદીના સાંકળા રોજ પહેરવાના કારણે ધીરેધીરે કાળા પડવા લાગે છે. ઘણીવાર તહેવાર સમયે નવા સાંકળા પણ પહેરવામાં આવે છે જેના પર પણ કાળો મેલ દેખાવા લાગે છે. આવું શા માટે થાય છે અને આ મેલને સાફ કેવી રીતે કરવો જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ.
ચાંદી કાળી શા માટે પડી જાય ?
ચાંદીના સાંકળા હોય કે અન્ય કોઈ વસ્તુ તે કાળી પડી જાય તેનું કારણ કેમિકલ રિએક્શન હોય છે. હવામાં રહેલું સલ્ફર યૌગિક સાથે રિએકશન કરે છે જેનાથી ચાંદી પર સલ્ફાઈડનું લેયર જામી જાય છે. આ સિવાય ભેજ, પરસેવો અને શરીરના ઓઈલના સંપર્કમાં આવવાથી પણ ચાંદી કાળી પડી શકે છે.
ચાંદીને સાફ કરવાની રીત
ચાંદીની પાયલ હોય તે અન્ય કોઈ વસ્તુ તેને સાફ કરવા માટે તમે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. બેકિંગ સોડાની મદદથી તમે પાયલને ચમકદાર બનાવી શકો છો. તેના માટે પાણીને ગરમ કરવું. તેમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ટુથબ્રશની મદદથી સાંકળા પર લગાડો અને પછી સારી રીતે સાફ કરો. 5 મિનિટમાં પાયલ નવી હોય તેવી ચમકવા લાગશે.
આ સિવાય તમે સાબુથી પણ ચાંદીના ઘરેણા સાફ કરી શકો છો. તેના માટે હુંફાળુ પાણી અને સાબુ જરુરી છે. સૌથી પહેલા પાણી ગરમ કરો અને તેમાં કોઈપણ સાબુ મિક્સ કરો. આ પાણીમાં ચાંદીની પાયલ પલાળી દો. 5 મિનિટ પછી બ્રશની મદદથી તેને સાફ કરી લો. સાદા સાબુથી પણ ચાંદીની પાયલ સાફ થઈ જશે.
