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તમારા કબાટમાં કયા રંગના કપડા સૌથી વધારે છે ? કપડાના રંગ પરથી જાણો કેવી છે તમારી પર્સનાલિટી

Cloth Color and Personality: કપડાની ખરીદીમાં મોટાભાગે આપણે એવા જ રંગના કપડા પસંદ કરીએ છીએ જે રંગ આપણને સૌથી વધારે પ્રિય હોય. કબાટમાં એક જ રંગના અલગ અલગ શેડના કપડા જોવા મળે છે. આવું શા માટે થાય છે અને કપડાના રંગ આપણી પર્સનાલિટી વિશે શું કહે છે ચાલો સમજીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:32 AM IST
તમારા કબાટમાં કયા રંગના કપડા સૌથી વધારે છે ? કપડાના રંગ પરથી જાણો કેવી છે તમારી પર્સનાલિટી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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