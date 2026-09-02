/તમારા કબાટમાં કયા રંગના કપડા સૌથી વધારે છે ? કપડાના રંગ પરથી જાણો કેવી છે તમારી પર્સનાલિટી

Cloth Color and Personality: જો તમે તમારા કપડાનો કબાટ ખોલીને જોશો તો મોટાભાગે તમારા પ્રિય રંગના કપડા તમને વધારે જોવા મળશે. કપડાની ખરીદી કરતી વખતે પણ જે રંગ સૌથી વધુ ગમતો હોય અથવા તો જે રંગના કપડાં તમે સામાન્ય રીતે પહેરતા હોય તેની જ ખરીદી વારંવાર થશે. કપડા અલગ સ્ટાઇલ ના હશે અને અલગ પ્રકારના હશે પરંતુ રંગ ઓલમોસ્ટ એક જેવા હશે. આવું ફક્ત તમારી સાથે નહીં પરંતુ દરેક વ્યક્તિ સાથે થાય છે તેની પાછળ આપણા વિચાર, આપણી લાગણી, આત્મવિશ્વાસ અને પોતાની જાતને જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ જવાબદાર હોય છે.
વારંવાર એક રંગના કપડા શા માટે ખરીદે છે લોકો ?
કપડાની ખરીદીમાં લોકો અલગ અલગ સ્ટાઈલના કપડા ખરીદશે પરંતુ રંગ સાથે વધારે એક્સપેરિમેન્ટ નહીં કરે. જે રંગ તેમના પર સૂટ થતો હોય કે તેમને ગમતો હોય તેવા જ કપડાં વધારે ખરીદવામાં આવે છે. આવું થવા પાછળ 3 કારણો જવાબદાર હોય છે. આ ત્રણ કારણને લીધે આપણે મોટાભાગે એક જ રંગના કપડાં વારંવાર ખરીદીએ છીએ.
સ્કીન ટોન પર સારો લાગતો રંગ
જો તમે કોઈ ખાસ રંગના કપડાં વધારે ખરીદો છો તો તેનો મતલબ એ છે કે તમારા મનમાં એક વાત નક્કી છે કે તે કલર તમારા પર સારો લાગે છે. એટલે કે તમારી સ્કીનને તે કલર સૂટ કરે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ કલર ટ્રાય કરવાને બદલે મોટાભાગે લોકો સેમ કલરના કપડાં પહેરે છે. તેનાથી આત્મવિશ્વાસ પણ મજબૂત રહે છે.
મેચિંગ સરળતાથી થાય
જો તમે કોઈ ખાસ રંગના કપડાં વધારે ખરીદતા હોય તો તેની સાથે મેચ થતી એસેસરીઝ પણ તમારી પાસે હોય છે. એક જ રંગના કપડા વારંવાર લેવાનું બીજું કારણ એ પણ હોય છે કે તેને મેચ થતી બીજી વસ્તુઓ ઘરમાં ઓલરેડી હોય છે. મોટાભાગે યુવતીઓ કપડાની ખરીદી કરતી વખતે આ લોજીક ને ધ્યાનમાં લે છે. બ્લેક, બ્લુ જેવા ડાર્ક રંગના કપડાને મેચ થતી એસેસરીઝ ઘરે સરળતાથી મળી રહે છે એટલા માટે આવા રંગના કપડા કબાટમાં વધારે જોવા મળે છે.
પ્રિય પાત્રનો ફેવરેટ રંગ
ખાસ પ્રકારના રંગના કપડા ખરીદવા પાછળ ત્રીજું કારણ છે પ્રિય પાત્રને પ્રિય રંગ. લોકો પોતાના પાર્ટનરની પસંદગીના કપડા ખરીદતા હોય છે. જેમાં ઘણી વખત તેઓ એવા કલર વધારે પસંદ કરે છે જે તેના પાર્ટનરને ગમતા હોય. પાર્ટનરને પ્રિય હોય તેવા રંગના કપડા ખરીદવા પાછળ લાગણી અને પ્રેમ છુપાયેલો હોય છે.
કપડાના રંગ અને પર્સનાલિટી
કાળો રંગ - ગંભીરતા, આત્મવિશ્વાસ અને સાદગી દર્શાવે છે.
સફેદ રંગ - સ્થિરતા, સ્વચ્છતા અને ડિસિપ્લિન દર્શાવે છે.
બ્લુ રંગ - શાંતિ, વિશ્વાસ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક ગણાય છે.
લાલ રંગ - પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, ઉર્જા અને ઉત્સાહ દર્શાવે છે.
લીલો રંગ - તાજગી, શાંતિ અને સરળ સ્વભાવ દર્શાવે છે.
ગુલાબી રંગ - સ્વભાવની કોમલતા, પોઝિટિવિટી અને ચંચળતા જેવી લાગણી સાથે જોડાયેલો છે
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)