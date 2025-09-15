Oil Stains: કપડા પર પડેલું તેલ-ઘી 10 મિનિટમાં થઈ જશે સાફ, બસ આ 2 વસ્તુથી નીકળી જશે જૂનામાં જૂનો ડાઘ
Oil Stains Removal Hack: કપડા પર તેલ કે ઘી પડી જાય તો તેના ડાઘને દુર કરવાનો જબરદસ્ત ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. ફક્ત 2 વસ્તુની મદદથી તમે કપડા પરથી તેલ કે ઘી ના ડાઘ દુર કરી શકો છો.
Oil Stains Removal Hack: કપડા પર તેલ અને ઘી ના ડાઘ પડી જવા તે સામાન્ય વાત છે. રસોઈ કરતી વખતે આવું ઘણીવાર થાય છે. જુના કપડામાં ડાઘ પડે તો તમે કપડાને ફેંકી પણ શકો છો પરંતુ જો નવા કપડામાં ઘી કે તેલના ડાઘ પડી જાય અને તેને યોગ્ય રીતે સાફ કરવામાં ન આવે તો આવા ડાઘ નીકળતા નથી. મોંઘામાં મોંઘુ ડિટરજન્ટ વાપરો તો પણ તેલ કે ઘીના ડાઘ સાથ ન થઈ શકે.
તેલ અને ઘીના ડાઘ કપડા પરથી કાઢવા હોય તો કપડાને ધોતા પહેલા તેના પર કેટલીક વસ્તુઓ અપ્લાય કરવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ લગાડવાથી તેલ અને ઘી ના ડાઘ કપડા પરથી દૂર થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કપડાં પર તેલ કે ઘી ના ડાઘ પડે તો તેને કેવી રીતે હટાવી શકાય.
કપડા પર તેલ કે ઘીનો ડાઘ પડી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડા અને ડીશ વોશિંગ લિક્વિડ એટલે કે વાસણ ધોવાના લિક્વિડની જરૂર પડશે. તો ચાલો હવે જાણીએ કે આ બે વસ્તુનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનું હોય છે.
સૌથી પહેલા જે કપડા પર ડાઘ લાગ્યો હોય તેની એકતરફ નીચે એક પ્લેટ કે કાર્ડ બોર્ડ રાખી દો. જેથી એક જગ્યાએથી ડાઘ બીજી જગ્યાએ ન ફેલાય. ડાઘવાળા ભાગ પર બેકિંગ સોડા સારી રીતે લગાવો. બેકિંગ સોડાનું એક જાડું લેયર ડાઘ પર કરવું અને પછી તેના પર થોડા ટીપા ડીશ વોશિંગ લિક્વિડના થોડા ટીપાં નાખો. બેકિંગ સોડા અને લિક્વિડ એમ બંને વસ્તુને હળવા હાથે મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો અને પેસ્ટને ડાઘ પર સારી રીતે ફેલાવી દો.
આ પેસ્ટને ડાઘ પર 10 મિનિટ માટે છોડી દો. ત્યાર પછી કપડાને હળવા હાથે રગડી અને સાફ કરો. બેકિંગ સોડા અને ડિટર્જન્ટ લિક્વિડ દૂર કરશો એટલે તમે જોશો કે કપડા પરથી ઘી અને તેલ પણ સાફ થઈ ગયા છે. ત્યાર પછી કપડાને નોર્મલ વોશ કરી લો. જો આ ઉપાય ડાઘ પડે કે તુરંત કરવામાં આવે તો સૌથી વધુ અસર કરે છે.
